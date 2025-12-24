Рейтинг@Mail.ru
Развязка близка: к чему готовится Лариса Долина - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 24.12.2025 (обновлено: 18:03 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/dolina-2064407950.html
Развязка близка: к чему готовится Лариса Долина
Развязка близка: к чему готовится Лариса Долина - РИА Новости, 24.12.2025
Развязка близка: к чему готовится Лариса Долина
Буквально уже завтра, 25 декабря, Московский городской суд должен рассмотреть заявление о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:48:00+03:00
2025-12-24T18:03:00+03:00
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_f25a5c2f55b70a8cb0a649d7c127b8f8.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_428713fb14b0c3d452b06afefc4eed5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, дело о квартире долиной
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной

Развязка близка: к чему готовится Лариса Долина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Буквально уже завтра, 25 декабря, Московский городской суд должен рассмотреть заявление о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Эксперты считают, что судебное решение будет принято незамедлительно.

"Должны установить"

Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, право собственности на которую Верховный суд подтвердил за Полиной Лурье.
Как пояснил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, Долиной нечего противопоставить в суде, поскольку квартира юридически принадлежит покупателю.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной
"Суд должен установить наличие возможности проживания внучки артистки на иной жилой площади. И после того, как это будет сделано, а она действительно с матерью живет в другом жилом помещении, будет принято решение о снятии с регистрационного учета и о выселении певицы", — цитирует "АиФ" Хаминского.
Юрист подчеркнул, что решение Мосгорсуда вступит в силу немедленно. Он объяснил, что, поскольку Верховный суд направил дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию, его акты обретают силу сразу после вынесения. Ни Гражданский, ни Гражданско-процессуальный кодекс России не предусматривают в таком случае возможности отсрочки исполнения.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Московский городской суд

Что за ошибка нижестоящих инстанций?

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что народная артистка России Лариса Долина тяжело переживает скандал, связанный с квартирой.
"Лариса Александровна безумно переживает", — сказал он в беседе с "АиФ".
Дворцов также добавил, что певица намерена обжаловать судебное решение. Причиной для продолжения борьбы может служить позиция Верховного суда, который, отказывая Долиной, указал на существенную ошибку нижестоящих инстанций.
В определении высшей инстанции говорится, что суды допустили нарушения в толковании и применении норм материального права. Поскольку все обстоятельства дела установлены, Верховный суд счел возможным "не передавая дело на новое рассмотрение, разрешить вопрос по существу", приняв окончательное решение об отказе в удовлетворении исковых требований Долиной к Полине Лурье.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России
Именно этот вердикт, несмотря на критику в адрес предыдущих судебных решений, артистка и намерена оспаривать дальше.

Аплодисменты и крики "Браво!"

Накануне концерта в Москве у Ларисы Долиной в продаже вновь появилась почти половина билетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Певица должна выступить в среду в столичном баре Petter, зал которого рассчитан на 93 места. К вечеру вторника число доступных билетов сократилось до 16, однако после десяти вечера по московскому времени в продаже вновь появились места — их количество увеличилось до 41, что составляет 44% от общей вместимости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 15,5 тысячи рублей, в зависимости от расположения за столиком, место за барной стойкой оценивается в максимум 15,5 тысячи рублей. Как уточнили на площадке, напитки и закуски из меню в цену билета не входят и оплачиваются отдельно. Концерт продлится немногим более часа.
Ранее сообщалось, что певицу начали "отменять" — зрители массово сдавали билеты на ее концерты, а в столичном заведении, где должна была выступать артистка, резко изменили праздничную программу.
И вот не так давно Долина впервые после публичного обсуждения своей судебной истории с квартирой дала сольный концерт во Дворце культуры "Звезда" в Наро-Фоминске. Как передает корреспондент РИА Новости, зал, заполненный примерно на 80%, очень тепло встретил певицу продолжительными аплодисментами и возгласами "Браво!".
Спустя два часа после начала выступления зрители стали просить исполнить главный хит "Погода в доме". Долина откликнулась на просьбу, и в зале зазвучал знакомый мотив, который публика дружно подхватила.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
"Я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли, значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству, значит, вы меня поддерживаете, — обратилась со сцены певица к своим поклонникам. — Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное".

Певица может подать в суд из-за ярлыка "схема Долиной"

Добиться судебного запрета на использование словосочетания "схема Долиной" практически невозможно, несмотря на то, что оно официально войдет в словарь неологизмов.
Как ранее сообщалось, выражение "схема Долиной" и еще четыре оборота, связанных с историей продажи ее квартиры, будут включены в словарь новых слов 2025 года. По данным доктора филологических наук Валерия Ефремова, этот термин был зафиксирован еще летом 2024 года и уже стал частью публичного дискурса.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСудья Юрий Москаленко
Судья Юрий Москаленко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Судья Юрий Москаленко
Но с юридической точки зрения оспорить его использование артистке будет крайне сложно. Председатель коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин пояснил, что теоретически Лариса Долина могла бы подать иск о защите чести и достоинства по статье 152 ГК России.
"Но в таком случае ей придется доказать негативный характер выражения "схема Долиной" — не так просто, как может показаться на первый взгляд. <…> Это уже устойчивое выражение, которое показывает и рассказывает о процедуре и схеме обмана", — поясняет юрист.
Для успеха в суде, по его словам, потребуется провести лингвистическую экспертизу, которая докажет негативную трактовку оборота, а также установить, что такая схема существовала до ее случая и что "ярлык незаконно наклеили именно на нее". Кроме того, может возникнуть проблема с определением ответчика, поскольку выражение стало народным и его "не использовал только ленивый".
Жорин подчеркнул, что найти первоисточник — так называемого нулевого пациента — крайне проблематично и шансов на успех с таким иском мало.
 
Лариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала