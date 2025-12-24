Развязка близка: к чему готовится Лариса Долина

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Буквально уже завтра, 25 декабря, Московский городской суд должен рассмотреть заявление о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Эксперты считают, что судебное решение будет принято незамедлительно.

"Должны установить"

Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, право собственности на которую Верховный суд подтвердил за Полиной Лурье.

Как пояснил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, Долиной нечего противопоставить в суде, поскольку квартира юридически принадлежит покупателю.

"Суд должен установить наличие возможности проживания внучки артистки на иной жилой площади. И после того, как это будет сделано, а она действительно с матерью живет в другом жилом помещении, будет принято решение о снятии с регистрационного учета и о выселении певицы", — цитирует "АиФ" Хаминского.

Юрист подчеркнул, что решение Мосгорсуда вступит в силу немедленно. Он объяснил, что, поскольку Верховный суд направил дело на рассмотрение в апелляционную инстанцию, его акты обретают силу сразу после вынесения. Ни Гражданский, ни Гражданско-процессуальный кодекс России не предусматривают в таком случае возможности отсрочки исполнения.

Что за ошибка нижестоящих инстанций?

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что народная артистка России Лариса Долина тяжело переживает скандал, связанный с квартирой.

"Лариса Александровна безумно переживает", — сказал он в беседе с "АиФ".

Дворцов также добавил, что певица намерена обжаловать судебное решение. Причиной для продолжения борьбы может служить позиция Верховного суда, который, отказывая Долиной, указал на существенную ошибку нижестоящих инстанций.

В определении высшей инстанции говорится, что суды допустили нарушения в толковании и применении норм материального права. Поскольку все обстоятельства дела установлены, Верховный суд счел возможным "не передавая дело на новое рассмотрение, разрешить вопрос по существу", приняв окончательное решение об отказе в удовлетворении исковых требований Долиной к Полине Лурье.

Именно этот вердикт, несмотря на критику в адрес предыдущих судебных решений, артистка и намерена оспаривать дальше.

Аплодисменты и крики "Браво!"

Накануне концерта в Москве у Ларисы Долиной в продаже вновь появилась почти половина билетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Певица должна выступить в среду в столичном баре Petter, зал которого рассчитан на 93 места. К вечеру вторника число доступных билетов сократилось до 16, однако после десяти вечера по московскому времени в продаже вновь появились места — их количество увеличилось до 41, что составляет 44% от общей вместимости.

Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 15,5 тысячи рублей, в зависимости от расположения за столиком, место за барной стойкой оценивается в максимум 15,5 тысячи рублей. Как уточнили на площадке, напитки и закуски из меню в цену билета не входят и оплачиваются отдельно. Концерт продлится немногим более часа.

Ранее сообщалось, что певицу начали "отменять" — зрители массово сдавали билеты на ее концерты, а в столичном заведении, где должна была выступать артистка, резко изменили праздничную программу.

И вот не так давно Долина впервые после публичного обсуждения своей судебной истории с квартирой дала сольный концерт во Дворце культуры "Звезда" в Наро-Фоминске. Как передает корреспондент РИА Новости, зал, заполненный примерно на 80%, очень тепло встретил певицу продолжительными аплодисментами и возгласами "Браво!".

Спустя два часа после начала выступления зрители стали просить исполнить главный хит "Погода в доме". Долина откликнулась на просьбу, и в зале зазвучал знакомый мотив, который публика дружно подхватила.

"Я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли, значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству, значит, вы меня поддерживаете, — обратилась со сцены певица к своим поклонникам. — Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное".

Певица может подать в суд из-за ярлыка "схема Долиной"

Добиться судебного запрета на использование словосочетания "схема Долиной" практически невозможно, несмотря на то, что оно официально войдет в словарь неологизмов.

Как ранее сообщалось, выражение "схема Долиной" и еще четыре оборота, связанных с историей продажи ее квартиры, будут включены в словарь новых слов 2025 года. По данным доктора филологических наук Валерия Ефремова, этот термин был зафиксирован еще летом 2024 года и уже стал частью публичного дискурса.

Но с юридической точки зрения оспорить его использование артистке будет крайне сложно. Председатель коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин пояснил, что теоретически Лариса Долина могла бы подать иск о защите чести и достоинства по статье 152 ГК России.

"Но в таком случае ей придется доказать негативный характер выражения "схема Долиной" — не так просто, как может показаться на первый взгляд. <…> Это уже устойчивое выражение, которое показывает и рассказывает о процедуре и схеме обмана", — поясняет юрист.

Для успеха в суде, по его словам, потребуется провести лингвистическую экспертизу, которая докажет негативную трактовку оборота, а также установить, что такая схема существовала до ее случая и что "ярлык незаконно наклеили именно на нее". Кроме того, может возникнуть проблема с определением ответчика, поскольку выражение стало народным и его "не использовал только ленивый".