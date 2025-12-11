Рейтинг@Mail.ru
Долина поблагодарила поклонников за поддержку, несмотря ни на что - РИА Новости, 11.12.2025
19:45 11.12.2025 (обновлено: 20:52 11.12.2025)
Долина поблагодарила поклонников за поддержку, несмотря ни на что
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина поблагодарила своих поклонников за поддержку и любовь, несмотря ни на что.
Долина выступает во дворце культуры "Звезда" в Наро-Фоминске в четверг.
"Добрый вечер, дорогие мои друзья! Я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли - значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству, значит, вы меня поддерживаете. Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное", - сказала она со сцены, открывая вечер.
Долина выразила надежду, что вечер будет теплым и сердечным. Артистка привезла программу, которая состоит как из хитов, так и новых песен.
"Творчество и музыка спасают от всего самого плохого и дрянного", - добавила она.
Как передает корреспондент РИА Новости, концертный зал Наро-Фоминска заполнен примерно на 80%, публика очень тепло встретила артистку аплодисментами и криками "Браво!".
Долина продавала квартиру в центре Москвы по цене ниже кадастровой
Вчера, 16:19
В последнее время в соцсетях начался флешмоб против Долиной на фоне увеличения количества случаев, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. Из-за волны обвинений, критики в свой адрес и призывов "отмены" Долина выступила с публичным заявлением в эфире программы "Пусть говорят". Певица сообщила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 миллионов покупательнице ее квартиры Полине Лурье.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
10 декабря, 07:00
 
