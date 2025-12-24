Суды по делу о квартире Долиной допустили ошибку

Рейтинг@Mail.ru
06:52 24.12.2025 (обновлено: 08:55 24.12.2025)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Суды по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной допустили ошибку в толковании и применении норм материального права, говорится в определении высшей инстанции.
"Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л. А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, судебная коллегия полагает возможным в части исковых требований Долиной Л. А. к Лурье П. А. <...>, не передавая дело на новое рассмотрение, разрешить вопрос по существу и принять новое решение об отказе в их удовлетворении", — указывается в документе.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Госдуме оценили судебную практику по делам, подобным делу Долиной-Лурье
Вчера, 06:13

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Самая обсуждаемая певица страны: что происходит с концертами Ларисы Долиной
22 декабря, 18:40
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Дело Долиной — еще не конец". Что ждет обманутых покупателей квартир
19 декабря, 08:00
 
РоссияМоскваЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойОбществоМосковский городской суд
 
 
