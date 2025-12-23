Рейтинг@Mail.ru
18:55 23.12.2025
Большую часть билетов на концерт Долиной продали накануне мероприятия
Большую часть билетов на концерт Долиной продали накануне мероприятия
Большую часть билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве продали накануне мероприятия, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2025
москва, россия, лариса долина
Москва, Россия, Лариса Долина
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Большую часть билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве продали накануне мероприятия, выяснило РИА Новости.
Долина выступит в столичном баре Petter в среду.
Эпизод с Долиной останется в новогоднем фильме ТНТ, сообщила Канделаки
Вчера, 13:10
По данным корреспондента РИА Новости, зал площадки рассчитан на 93 места, днем во вторник в продаже оставалось 45 билетов. Однако вечером число доступных билетов сократилось до 16 штук. Так, доступны места за столиками стоимостью от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. Место за барной стойкой обойдется в 15,5 тысячи рублей.
Певица будет на сцене чуть более часа. Как уточнили РИА Новости на площадке, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Дело Долиной — еще не конец". Что ждет обманутых покупателей квартир
19 декабря, 08:00
 
МоскваРоссияЛариса Долина
 
 
