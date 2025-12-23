Большую часть билетов на концерт Долиной продали накануне мероприятия

По данным корреспондента РИА Новости, зал площадки рассчитан на 93 места, днем во вторник в продаже оставалось 45 билетов. Однако вечером число доступных билетов сократилось до 16 штук. Так, доступны места за столиками стоимостью от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. Место за барной стойкой обойдется в 15,5 тысячи рублей.