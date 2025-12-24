Рейтинг@Mail.ru
Продюсер рассказал, как Долина отреагировала на решение суда - РИА Новости, 24.12.2025
14:45 24.12.2025
Продюсер рассказал, как Долина отреагировала на решение суда
Продюсер рассказал, как Долина отреагировала на решение суда - РИА Новости, 24.12.2025
Продюсер рассказал, как Долина отреагировала на решение суда
Народная артистка России Лариса Долина тяжело переживает скандал с квартирой, заявил продюсер Сергей Дворцов, его слова приводит АиФ.
россия, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Продюсер рассказал, как Долина отреагировала на решение суда

Продюсер Дворцов: Долина переживает из-за решения Верховного суда

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина тяжело переживает скандал с квартирой, заявил продюсер Сергей Дворцов, его слова приводит АиФ.
"Лариса Александровна безумно переживает", — сказал он.
По информации продюсера, певица намерена обжаловать решение.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Суды по делу о квартире Долиной допустили ошибку, определил ВС
Вчера, 06:52

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Почти половина билетов на концерт Долиной в Москве появилась в продаже
23 декабря, 22:44
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
На минувшей неделе ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Долина может подать в суд из-за ярлыка "схема Долиной", заявил юрист
23 декабря, 14:28
 
