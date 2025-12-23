Почти половина билетов на концерт Долиной в Москве появилась в продаже

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина билетов на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве снова появилась в продаже накануне выступления, выяснило РИА Новости.

Долина выступит в столичном баре Petter в среду.

По данным РИА Новости, зал площадки рассчитан на 93 места, днем во вторник в продаже оставались 45 билетов. Вечером число доступных билетов сократилось до 16. Однако после 22.00 мск билеты снова появились в продаже, их число увеличилось до 41 (44% от общего количества билетов).

Так, доступны места за столиками стоимостью от 9,5 до 15,5 тысяч рублей в зависимости от расположения. Место за барной стойкой обойдется в 15,5 тысяч рублей.

Певица будет на сцене чуть более часа. Как уточнили РИА Новости на площадке, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.