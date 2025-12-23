Рейтинг@Mail.ru
Почти половина билетов на концерт Долиной в Москве появилась в продаже - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/dolina-2064199875.html
Почти половина билетов на концерт Долиной в Москве появилась в продаже
Почти половина билетов на концерт Долиной в Москве появилась в продаже - РИА Новости, 23.12.2025
Почти половина билетов на концерт Долиной в Москве появилась в продаже
Почти половина билетов на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве снова появилась в продаже накануне выступления, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T22:44:00+03:00
2025-12-23T22:44:00+03:00
россия
лариса долина
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514080_0:64:3040:1774_1920x0_80_0_0_c5a90a32f1f23f020fde7e1531a8ce7a.jpg
https://ria.ru/20251223/dolina-2064067005.html
https://ria.ru/20251223/dolina-2064019122.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514080_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c9b93969feb64f6c20eb5feec5d9c90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, москва
Россия, Лариса Долина, Москва
Почти половина билетов на концерт Долиной в Москве появилась в продаже

РИА Новости: почти половина билетов на концерт Долиной снова появилась в продаже

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина билетов на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве снова появилась в продаже накануне выступления, выяснило РИА Новости.
Долина выступит в столичном баре Petter в среду.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Эпизод с Долиной останется в новогоднем фильме ТНТ, сообщила Канделаки
Вчера, 13:10
По данным РИА Новости, зал площадки рассчитан на 93 места, днем во вторник в продаже оставались 45 билетов. Вечером число доступных билетов сократилось до 16. Однако после 22.00 мск билеты снова появились в продаже, их число увеличилось до 41 (44% от общего количества билетов).
Так, доступны места за столиками стоимостью от 9,5 до 15,5 тысяч рублей в зависимости от расположения. Место за барной стойкой обойдется в 15,5 тысяч рублей.
Певица будет на сцене чуть более часа. Как уточнили РИА Новости на площадке, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Стоимость билетов на концерты Долиной выросла, показало исследование
Вчера, 10:23
 
РоссияЛариса ДолинаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала