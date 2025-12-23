https://ria.ru/20251223/dolina-2064199875.html
Почти половина билетов на концерт Долиной в Москве появилась в продаже
Почти половина билетов на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве снова появилась в продаже накануне выступления, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Почти половина билетов на концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной в Москве снова появилась в продаже накануне выступления, выяснило РИА Новости.
Долина выступит в столичном баре Petter в среду.
По данным РИА Новости, зал площадки рассчитан на 93 места, днем во вторник в продаже оставались 45 билетов. Вечером число доступных билетов сократилось до 16. Однако после 22.00 мск билеты снова появились в продаже, их число увеличилось до 41 (44% от общего количества билетов).
Так, доступны места за столиками стоимостью от 9,5 до 15,5 тысяч рублей в зависимости от расположения. Место за барной стойкой обойдется в 15,5 тысяч рублей.
Певица будет на сцене чуть более часа. Как уточнили РИА Новости на площадке, позиции из меню в стоимость билета не входят, приобретаются отдельно.
Верховный суд РФ
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.