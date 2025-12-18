Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первая жертва "эффекта Долиной" — москвичка Полина Лурье лишилась квартиры и денег. Кто она, как попала в схему с мошенниками и что известно о деле - в материале РИА Новости.

Кто такая Полина Лурье: портрет жертвы "схемы Долиной"

Полина Лурье — 35-летняя москвичка, выросла в многодетной семье в районе Перово. Ее отец, утверждают СМИ , — кандидат физико-математических наук, топ-менеджер крупного IT-холдинга. Мать окончила медицинский университет имени Пирогова и работала врачом-аллергологом.

© Фото : соцсети Полина Лурье © Фото : соцсети Полина Лурье

Мать-одиночка с ребенком

В 2007 году Полина с отличием окончила факультет социологии МГУ. Начала карьеру в российской компании, занимающейся разработкой инженерного ПО. Там познакомилась с будущим мужем Евгением, предпринимателем в сфере строительно-монтажных работ. С 2015 по 2017 год он владел компанией, поставлявшей металлоконструкции для складов от европейского производителя.

Брак Полины и Евгения, по данным СМИ, не сложился, пара рассталась. От этого союза остался сын, которого Лурье воспитывает одна. Весной 2024-го она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности "сдача в аренду и управление недвижимостью".

Почему Лурье купила квартиру Долиной

По словам певицы Ларисы Долиной, при сделке покупательница спросила, почему квартира продается так дешево. Долина ответила, что стало тесно и хочет найти жилье побольше, чтобы поселиться вместе с детьми. "Это был весомый повод, чтобы покупатель поверила", — вспоминала артистка.

Полина Лурье рассказала в эфире программы "Пусть говорят", зачем приобрела недвижимость.

Она купила квартиру не в качестве инвестиции, так как хочет жить там с детьми. Планирует пригласить дизайнера, составить смету, сделать качественный ремонт.

Также покупательница поделилась подробностями о процессе приобретения спорной недвижимости: "Первый просмотр проходил без Ларисы Александровны. На втором она уже присутствовала лично и подробно рассказала про все нюансы квартиры, дома и района".

Хамовники Полина выбрала потому, что оттуда детям удобно добираться до школы, а ей до работы. Также поблизости есть парк, где можно гулять всей семьей.

"Переехать хочу, как только появится возможность, и надеюсь, что это произойдет уже скоро", — подчеркнула Лурье.

Сколько Лурье заплатила за квартиру

Полина Лурье купила элитные апартаменты в ЖК "Ксеньинский" в Хамовниках за 112 миллионов рублей. При этом рыночная стоимость жилья составляла 138 миллионов рублей. Цену озвучил куратор аферы Лукин, хотя мошенники изначально не знали, кто станет покупателем.

© Getty Images / Fascinadora Мужчина достает деньги из кошелька © Getty Images / Fascinadora Мужчина достает деньги из кошелька

Формально сделка была проведена безупречно — через агентство, с оформлением всех документов. Однако существенный дисконт от рыночной цены стал ключевым аргументом в последующих судебных разбирательствах.

"Ни разу после заключения договора купли-продажи Долина с Лурье не разговаривала, — заявила адвокат Светлана Свириденко в эфире "Пусть говорят". — Никаких извинений не было, хотя Полина этого ждала, потому что это все-таки какая-то поддержка бы была, пока суд не поставил окончательную точку".

Предложение вернуть деньги поступило от адвоката певицы по телефону, но лишь после того, как Свириденко подала кассационную жалобу в Верховный суд и информация об этом появилась на сайте ведомства.

"К тому же адвокат заявила, что Долина готова выплатить лишь 112 миллионов, не учитывая инфляции, хотя с момента заключения сделки прошло уже больше года, — уточнила Свириденко. — Больше никто ничего компенсировать не собирался".

Что решил Верховный суд

не присутствовала. Ее интересы представляла адвокат Мария Пухова. На заседании Верховного суда РФ 16 декабря 2025 года по делу о спорной продаже элитной квартиры Ларисы Долины в Хамовниках сама певицаЕе интересы представляла адвокат Мария Пухова.

В зале находилась Полина Лурье (это ее первое появление на публике) вместе с защитницей Светланой Свириденко.

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ

Позиция адвоката Долиной:

мошенники существуют, их осудили;

Долина заблуждалась в плане участия в "спецоперации";

оценивать адекватность действий Долиной не следует, потому что она следовала указаниям мошенников;

квартира — единственное жилье;

две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной;

Долина не вводила истца в заблуждение;

Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за расчета наличными;

Деньги должны вернуть те, кто их украл;

возврат единственного жилья Долиной, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости;

Долина согласна сама отдать деньги Лурье.

Позиция защиты Лурье:

покупательница приобретала квартиру для жизни, а не в качестве инвестиции: она искала новую квартиру для себя и детей после развода;

Долина находилась в адекватном состоянии;

справку о том, что артистка не состоит на учете психиатра, не требовали: Лурье поверила ей на слово, поскольку та — педагог и должна ежегодно проходить освидетельствование.

певица обсуждала вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь, значит, была готова передать квартиру;

цена рыночная, с торгом: стоимость снизили из-за отсутствия парковочного места и детской площадки во дворе;

получение денег подтверждено расписками.

Что сказал прокурор



Прокурор просил суд вернуть 112 млн рублей Лурье, а за Долиной сохранить квартиру.

Решение суда

Верховный суд РФ отменил все предыдущие судебные решения. Лурье - собственница квартиры, деньги остаются у Долиной.

"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", — огласил вердикт судья.

Решение вступает в силу немедленно. Вопрос о выселении Долиной и ее внучки из квартиры направлен на повторное рассмотрение "в апелляционную инстанцию для установления всех обстоятельств".

© РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ © РИА Новости / Кирилл Зыков Перейти в медиабанк Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ

Официальное сообщение в Telegram-канале Верховного суда: "Cудебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила ранее принятые по делу судебные акты отменить".

Как Полина Лурье попала в "схему Долиной": хронология сделки

Афера началась весной 2024 года. Мошенники из украинского колл-центра выбрали мишенью известную певицу с дорогостоящей недвижимостью. С апреля они обрабатывали Ларису Долину по классической схеме: представились сотрудниками правоохранительных органов, напугали якобы совершаемыми махинациями с ее недвижимостью и предложили "спасение".

В течение четырех месяцев аферисты держали артистку под психологическим давлением, уговаривая перевести деньги на "безопасные" счета и передать сбережения курьеру. Гениальность плана заключалась в том, чтобы заставить жертву самостоятельно продать квартиру.

Финальный акт состоялся 24 июня 2024 года, когда Долина подписала документы о продаже своих апартаментов. Общий ущерб певицы оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Полина Лурье стала официальной покупательницей. По всей видимости, она не знала об обмане и действовала добросовестно, оформив сделку через агентство.

Судебные баталии: как Лурье осталась и без квартиры, и без денег

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября 2024-го Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Параллельно Долина оспорила сделку по продаже квартиры. 28 марта 2025-го Хамовнический суд Москвы принял решение в ее пользу и вернул право собственности на жилье. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении певицы отказано.

Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Лурье осталась без денег и без квартиры.

Суд оказался перед сложной дилеммой: с одной стороны, Долина — жертва мошенников, действовала под психологическим давлением и продала квартиру значительно дешевле рыночной цены. С другой, Лурье оформила сделку по всем правилам, заплатила деньги и формально является добросовестным приобретателем.

"Суд посчитал, что даже при внешней законности Лурье должна была обратить внимание на слишком низкую цену, общую странность ситуации и как минимум поинтересоваться причинами срочности сделки", — объяснял юрист Давид Адамс.

Защита Долиной утверждала , что покупательница "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".

Адвокат Лурье Светлана Свириденко возражала : у них не было сомнений во вменяемости Долиной, и эта позиция не нашла подтверждения в решении суда. Более того, певица ведет педагогическую деятельность и ежегодно проходит психиатрическое освидетельствование.

Почему Лурье не вернули 112 млн рублей

Несмотря на возвращение квартиры Долиной, финансовые потери Полины Лурье катастрофические. По закону стороны должны вернуть все полученное: Долина — деньги, Лурье — квартиру.

"Но здесь осложняется тем, что квартира имеется в наличии, а денежных средств нет. Они растворились у мошенников", — пояснял адвокат Евгений Тонкий.

Юрист Александр Хаминский отмечал юридический парадокс: закон должен защищать обеих женщин — и жертву обмана, и добросовестного покупателя. Но в реальности одна из них неизбежно пострадает. "Простое сравнение цен не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки", — комментировал он.

© Depositphotos.com / freedomtumz Работа юриста © Depositphotos.com / freedomtumz Работа юриста

Лурье обратилась в Верховный суд. Заседание назначено на 16 декабря 2025 года. Она рассчитывает, что высшая инстанция признает сделку законной.

В минувшую пятницу Долина заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и порядок выплат.

Адвокат Свириденко отметила , что за полтора года разбирательств Долина ни разу не извинилась перед ее клиенткой.

"Эффект Долиной": как одно дело изменило рынок недвижимости

Дело Долиной всколыхнуло весь рынок недвижимости. "Еще недавно сделки со страхованием титула были единичными, а в первую неделю декабря интерес к услуге вырос в 7-10 раз", — рассказал представитель "Самолет Плюс" РИА Недвижимость. При сохранении динамики сделки со страхованием титула могут занять до 70% на вторичном рынке.

© iStock.com / guvendemir Девушка подписывает документы © iStock.com / guvendemir Девушка подписывает документы

Что такое "схема Долиной" или "бабушкина схема"

Дело певицы породило так называемый “эффект Долиной”, хотя суть аферы гораздо шире. На юридическом языке это называется “утрата титула добросовестным приобретателем”.

В основе почти всех подобных махинаций лежит проблема с продавцом или с предыдущими сделками. Мошенники создают ситуацию, при которой первоначальная продажа квартиры может быть оспорена в суде.

Схема, по которой покупатель теряет все, работает по принципу домино: достаточно одного “дефекта” в истории квартиры, чтобы вся цепочка рухнула. Главные “бомбы замедленного действия”:

Недееспособный продавец (“бабушкина схема”): квартира куплена у пожилого или зависимого человека, а позже родственники через суд доказывают, что он “был не в себе”.

“Забытые” права: внезапно появляется “обделенный” наследник или бывший супруг, не давший нотариального согласия на продажу.

Продавец-жертва (“эффект Долиной”): продавец сам был жертвой мошенников и действовал под давлением.

Статистика Росреестра

На данный момент официальная статистика Росреестра отсутствует.

Судебная практика: сколько покупателей остаются ни с чем

Официальной статистики нет. При этом некоторые СМИ утверждают, что жертвами схемы стали уже более трех тысяч семей.

Реакция экспертов и депутатов: нужно ли менять закон

Депутаты Госдумы предложили законодательные инициативы. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников выступил за снижение тарифов по сделкам с недвижимостью для лиц старше 65 лет. Также он предложил принять федеральный закон о риелторской деятельности с четкими нормами об ответственности.

© Depositphotos.com / aletia Пожилая пара © Depositphotos.com / aletia Пожилая пара

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция "Новые люди") предложил открыть единую горячую линию для проверки звонков из банков и ведомств. "У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на "безопасный счет"", — объяснил он РИА Новости.

Как защитить себя от "схемы Долиной": советы юристов

Покупателям “вторички” нужно заранее проанализировать саму квартиру и цепочку перехода прав и все задокументировать, рассказал РИА Новости член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин.

Также он посоветовал обратиться к услугам нотариуса.

"Отправная точка для покупателя - отношение к сделке как к инвестиционному проекту. Расходы на юриста, нотариуса, дополнительные проверки и безопасные расчеты составляют долю процента от стоимости объекта, но именно эти траты часто отделяют удачную покупку от многолетнего процесса оспаривания. Имеет смысл заранее заложить их в бюджет и рассматривать как часть цены квартиры, а не как навязанную услугу", - рассказал Арифулин.

Юрист уточнил, что в первую очередь покупателю необходимо проанализировать сам объект и цепочку перехода прав.