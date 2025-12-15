Пропавшие на Ослянке: что на самом деле произошло с туристами

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. То, что начиналось как обычная зимняя поездка на снегоходах, постепенно превратилось в одну из самых масштабных поисковых операций в регионе за последние годы. И в понедельник, наконец, наступила развязка.

Как все начиналось

Тринадцатого декабря 2025 года группа из 15 мужчин выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва в сторону Ослянки — самой высокой вершины Пермского края. Это место хорошо известно среди любителей зимнего туризма: красивое, суровое и крайне требовательное к опыту и подготовке. Маршрут считается сложным, но не экстремальным для тех, кто давно ходит по Уралу.

В тот же день двое участников поездки вернулись обратно в поселок. Остальные решили продолжить путь. С этого момента связь с ними оборвалась

Позже выяснилось, что группа пыталась подняться на Ослянку дважды. Первый заход состоялся 12 декабря. Тогда туристы дошли лишь до поляны у подножия горы и были вынуждены повернуть назад из-за глубокого снега. На следующий день, 13 декабря, они решили попробовать снова — уже в составе 13 человек.

По предварительной информации, группе удалось добраться до вершины. Один из туристов даже успел сообщить близким, что они готовятся к спуску. Это сообщение стало последним.

Практически сразу стало ясно: условия в горах резко ухудшились. Местные жители и спасатели подтверждают, что в районе Ослянки в те дни была крайне плохая видимость. Сильный ветер, плотный снег и метель буквально стирали ориентиры. Видео, опубликованное одним из участников группы незадолго до исчезновения, подтверждает это: на кадрах — белая пелена и жалобы на почти нулевой обзор.

Четырнадцатого декабря начались поиски . Но и спасатели столкнулись с теми же проблемами. Ослянку накрыла пурга с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Первая зацепка

По информации Следственного комитета и МЧС, туристы не регистрировали маршрут официально, что осложнило первые часы поисков. Когда группа не вышла к назначенному месту и не вернулась в Среднюю Усьву, была развернута поисково-спасательная операция.

В ней были задействованы более 100 человек. Работают спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, следователи и волонтеры. Использовалось 46 единиц специальной техники: снегоходы, вездеходы, беспилотники с тепловизорами, а также вертолет.

Накануне стало известно о важной детали. Специалистам удалось отследить сигнал мобильных телефонов пропавших туристов. Источник сигнала был зафиксирован в районе реки Сухая.

Именно туда сейчас направлены основные силы. Это труднодоступный участок местности, но появление сигнала стало первой реальной зацепкой за все время поисков. Спасатели надеются, что группа могла спуститься в более низкую зону, пытаясь укрыться от ветра или найти ориентиры.

По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело. Это стандартная процедура в подобных случаях, позволяющая задействовать дополнительные ресурсы и ускорить работу ведомств.

Что могло произойти

Версий несколько — и ни одна из них пока не исключена. Спасатель и альпинист Денис Киселев высказал мнение , что туристов могла накрыть лавина. По его словам, для начала зимы сход снега — вполне реалистичный сценарий, особенно при резких перепадах погоды.

Другая версия — группа могла заблудиться. Ослянка окружена холмистой тайгой, где даже опытный человек легко теряет ориентацию в метель. Добавим сюда усталость, холод и ограниченную видимость — и становится понятно, насколько быстро ситуация может выйти из-под контроля.

Известно также, что стандартный маршрут на Ослянку устроен так: около двух часов туристы едут на снегоходах, а последние пять километров идут пешком. Общая протяженность маршрута — около 40 километров, большая часть которых проходит по труднодоступной местности.

У туристов при себе было снаряжение, соответствующее погодным условиям. Запасы топлива, еды и воды могли позволить им разбить временный лагерь и переждать непогоду. Именно на этот сценарий сейчас надеются и спасатели, и родные. Однако время и местность играли против них.

Раньше здесь люди не пропадали

Известно, что следователи осмотрели базу отдыха, откуда группа отправилась по маршруту. Тем временем в пресс-службе отряда "Лиза Алерт" сообщили РИА Новости, что из-за глубокого снега поиски ведутся только на снегоходах

"Поиск там невозможен пешими поисковиками. Глубокий снег", — пояснил представитель отряда. В район выехали группы спасателей из Пермского края и Свердловской области, планируется задействовать 24 снегохода.

Дополнительные трудности создает плохая связь в районе поисков — рации практически не работают. Для осмотра местности с воздуха будет использован беспилотник с тепловизором.

Волонтеры отмечают, что случаи пропажи туристов на горе Ослянка ранее не фиксировались.

"Я в отряде почти семь лет, первый раз слышу, чтобы на Ослянке пропали", — сказал собеседник агентства.

Счастливый финал

Тем не менее, спасателям удалось установить местонахождение всех 13 человек — в пяти километрах от турбазы. Их состояние оценили как удовлетворительное.

Жизни и здоровью найденных у пермской горы Ослянки туристов ничего не угрожает, сообщили в свою очередь в следственном управлении СК РФ по региону.