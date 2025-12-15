Рейтинг@Mail.ru
В МЧС рассказали о туристах из пропавшей группы, которые смогли вернуться - РИА Новости, 15.12.2025
10:45 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/turisty-2062069871.html
В МЧС рассказали о туристах из пропавшей группы, которые смогли вернуться
В МЧС рассказали о туристах из пропавшей группы, которые смогли вернуться

РИА Новости: 2 туриста вернулись, так как отделились от группы раньше остальных

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Двое из пропавших на горе Ослянка в Пермском крае туристов смогли вернуться, потому что отделились от группы раньше остальных, сообщил РИА Новости заместитель начальника главного управления МЧС Денис Говоров.
"Вернулись только двое, потому что они изначально отделились от группы, и по своим делам уже к этому моменту, к 22.00 (20.00 мск) уже успели вернуться в Екатеринбург", - рассказал Говоров.
Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Следователи после ЧП организовали проверку.
Появились подробности о маршруте в Пермском крае, где пропали туристы
10:18
