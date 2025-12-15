Волонтеры начали поиски пропавших в Пермском крае туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Волонтеры начали поиски 13 пропавших туристов в Пермском крае у горы Ослянка, заявили РИА Новости в пресс-службе отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
«
"Первые группы уже на месте, поиски начнутся при свете дня, то есть вот-вот", — сказала собеседница агентства.
В отряде уточнили, что среди пропавших есть опытные туристы, они уже более суток не выходят на связь. Вечером в воскресенье волонтеры получили заявку на поиски, все пропавшие совершеннолетние.
Как сообщали в краевом главке МЧС, в субботу на точку сбора у горы Ослянка из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени только двое, местонахождение 13 неизвестно.
Следователи организовали проверку. По их данным, туристы следовали на снегоходах из поселка Средняя Усьва в Горнозаводском округе к горе Ослянка в Кизеловском районе. Жизни и здоровью двоих, вышедших к месту сбора, ничего не угрожает. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области.
По данным регионального главка МЧС, для поисков пропавших увеличат группу спасателей. При этом их может усложнить непогода: в понедельник в Пермском крае ожидается снегопад.
Гора Ослянка считается одной из самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится на северо-востоке региона, в 50 километрах от пермского Кизела и примерно в 300 от Перми.
