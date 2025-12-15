Волонтеры начали поиски пропавших в Пермском крае туристов

"Первые группы уже на месте, поиски начнутся при свете дня, то есть вот-вот", — сказала собеседница агентства.

В отряде уточнили, что среди пропавших есть опытные туристы, они уже более суток не выходят на связь. Вечером в воскресенье волонтеры получили заявку на поиски, все пропавшие совершеннолетние.