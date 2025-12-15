Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры начали поиски пропавших в Пермском крае туристов - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 15.12.2025 (обновлено: 09:17 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/turisty-2062039159.html
Волонтеры начали поиски пропавших в Пермском крае туристов
Волонтеры начали поиски пропавших в Пермском крае туристов - РИА Новости, 15.12.2025
Волонтеры начали поиски пропавших в Пермском крае туристов
Волонтеры начали поиски 13 пропавших туристов в Пермском крае у горы Ослянка, заявили РИА Новости в пресс-службе отделения поисково-спасательного отряда "Лиза... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T08:19:00+03:00
2025-12-15T09:17:00+03:00
пермский край
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_4:0:1272:713_1920x0_80_0_0_3759585e97cac139c928fd0fa71ee80d.jpg
https://ria.ru/20251214/turisty-2062007144.html
https://ria.ru/20251213/usoltsevy-2061791340.html
https://ria.ru/20251201/poisk-2058957230.html
пермский край
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044507_102:0:1053:713_1920x0_80_0_0_bd6a12f75ae546462a8f4a887d600b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Пермский край, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Волонтеры начали поиски пропавших в Пермском крае туристов

РИА Новости: в Пермском крае начали поиски 13 пропавших у горы Ослянка туристов

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек — РИА Новости. Волонтеры начали поиски 13 пропавших туристов в Пермском крае у горы Ослянка, заявили РИА Новости в пресс-службе отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
«

"Первые группы уже на месте, поиски начнутся при свете дня, то есть вот-вот", — сказала собеседница агентства.

Прокуратура - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае
Вчера, 21:56
В отряде уточнили, что среди пропавших есть опытные туристы, они уже более суток не выходят на связь. Вечером в воскресенье волонтеры получили заявку на поиски, все пропавшие совершеннолетние.
Как сообщали в краевом главке МЧС, в субботу на точку сбора у горы Ослянка из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени только двое, местонахождение 13 неизвестно.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
13 декабря, 04:44
Следователи организовали проверку. По их данным, туристы следовали на снегоходах из поселка Средняя Усьва в Горнозаводском округе к горе Ослянка в Кизеловском районе. Жизни и здоровью двоих, вышедших к месту сбора, ничего не угрожает. Вся группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области.
По данным регионального главка МЧС, для поисков пропавших увеличат группу спасателей. При этом их может усложнить непогода: в понедельник в Пермском крае ожидается снегопад.

Гора Ослянка считается одной из самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится на северо-востоке региона, в 50 километрах от пермского Кизела и примерно в 300 от Перми.

Адыгея - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Поиск туриста, пропавшего в горах Адыгеи, приостановили
1 декабря, 15:53
 
Пермский крайСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала