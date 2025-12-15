https://ria.ru/20251215/poiski-2062092469.html
Поиски туристов, пропавших в Пермском крае, проходят в сложной местности
Поиски пропавших в Пермском крае туристов проходят в очень сложной местности: в горах, покрытых лесами, сообщили РИА Новости в региональном отряде "ЛизаАлерт". РИА Новости, 15.12.2025
