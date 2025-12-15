https://ria.ru/20251215/spasateli-2062049914.html
Более 20 волонтеров приступили к поиску туристов, пропавших в Пермском крае
Более 20 волонтеров на снегоходах вместе со спасателями приступили к поискам 13 пропавших туристов в Пермском крае у горы Ослянка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2025
