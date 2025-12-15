Появились подробности о маршруте в Пермском крае, где пропали туристы

ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Туристы во время туров на снегоходах на пермскую гору Ослянка, где пропали люди, примерно два часа едут до нее, а оставшиеся пять километров к вершине идут пешком, маршрут проходит в труднодоступной горной местности, следует из данных на сайтах местных туристических фирм.

Краевое ГУ МЧС 14 декабря сообщало, что на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае из 15 человек незарегистрированной туристической группы пришли с маршрута к назначенному времени в субботу только двое, местонахождение 13 человек неизвестно. Вся группа состояла из мужчин, которые приехали из Свердловской области . Следователи после ЧП организовали проверку.

Согласно информации на сайтах нескольких местных туроператоров, клиентам в Пермском крае предлагаются туры-поездки на снегоходах к горе Ослянка. Длина маршрута составляет 40 километров в одну сторону на транспорте, после чего предстоит ещё 5 километров пешего восхождения. При этом южный склон горы подходит для заезда на вершину на снегоходах.

Организаторы указывают, что обязательным условием для туристов является наличие теплой и непродуваемой одежды, в том числе теплых варежек, шапки и обуви. В перечне с экипировкой перечислены и горнолыжные очки.

В описании маршрута уточняется, что он проходит через маленький поселок в тайге Средняя Усьва, расположенный в труднодоступной горной местности на востоке региона, на берегу реки Усьва. История этой местности связана с лесозаготовкой и косвенно - с добычей алмазов.

По данным сайтов пермских туристических компаний, высота Ослянки составляет 1119 метров над уровнем моря, гора является самой высокой вершиной Среднего Урала. Ее посещение входит в туристический проект "Корона Урала". С вершины Ослянки открывается вид на Главный Уральский хребет, Конжаковский горный узел, хребет Басеги и бескрайние просторы уральской в тайги.

Если туры организовываются из Челябинска , то обычно в первый день туристы посещают достопримечательности в Невьянске и добираются до Средней Усьвы. После ночёвки утром выезжают на снегоходах к горе Ослянка. В пути люди находятся два часа. Оставшуюся часть маршрута к вершине преодолевают пешком.