В районе поисков туристов, пропавших в Пермском крае, плохая связь

В отряде также подчеркнули, что туристов будут искать с помощью беспилотника, оснащенного тепловизором, который запустят, чтобы осмотреть район поиска с воздуха.

Позже 14 декабря краевое ГУ МЧС подтвердило, что из туристической группы, состоявшей из 15 человек, только двое 13 декабря пришли с маршрута к назначенному времени на турбазу "Ослянка-хаус" в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек остается неизвестно. Известно, что группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей, а прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов.