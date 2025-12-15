https://ria.ru/20251215/svjaz-2062088013.html
В районе поисков туристов, пропавших в Пермском крае, плохая связь
В районе поисков туристов, пропавших в Пермском крае, плохая связь - РИА Новости, 15.12.2025
В районе поисков туристов, пропавших в Пермском крае, плохая связь
В районе поисков группы пропавших туристов в Пермском крае отмечается плохая связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:44:00+03:00
2025-12-15T11:44:00+03:00
2025-12-15T11:44:00+03:00
происшествия
пермский край
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044550_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_26861b32018e720e5979244ecb287c17.jpg
https://ria.ru/20251215/turisty-2062068311.html
https://ria.ru/20251215/mchs-2062086356.html
пермский край
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062044550_5:0:956:713_1920x0_80_0_0_12a3b1b41da997e892b959134763da15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе поисков туристов, пропавших в Пермском крае, плохая связь
В районе поисков пропавших в Пермском крае 13 туристов наблюдается плохая связь
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В районе поисков группы пропавших туристов в Пермском крае отмечается плохая связь, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В поисках туристов участвуют добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области
и Пермского края
. Также на месте работают государственные службы, сотрудники МЧС
и местные жители. При этом в пресс-службе отряда уточнили, что ситуация осложняется тем, что выпал глубокий снег, из-за чего пешком люди пройти не смогут. В связи с этим территорию будут обследовать на 24 снегоходах.
"И довольно-таки плохая связь, то есть рация практически не ловит", - рассказали в пресс-службе "ЛизаАлерт".
В отряде также подчеркнули, что туристов будут искать с помощью беспилотника, оснащенного тепловизором, который запустят, чтобы осмотреть район поиска с воздуха.
В воскресенье ГУ МЧС России
по Пермскому краю сообщало, что спасатели проверяют информацию о незарегистрированной группе туристов из Екатеринбурга
, которая не вышла на точку сбора после прохождения маршрута у поселка в Горнозаводском районе
Пермского края у горы Ослянка.
Позже 14 декабря краевое ГУ МЧС подтвердило, что из туристической группы, состоявшей из 15 человек, только двое 13 декабря пришли с маршрута к назначенному времени на турбазу "Ослянка-хаус" в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек остается неизвестно. Известно, что группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей, а прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов.
Гора Ослянка считается одной самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится в 50 километрах от пермского Кизела
и примерно в 300 километрах от Перми
.