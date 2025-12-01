День атомного ледокольного флота России

После распада СССР, в начале 1990-х годов атомный ледокольный флот России был передан в доверительное управление только что акционировавшемуся Мурманскому морскому пароходству.

Без современных ледоколов невозможно решение многих социально-экономических задач, которые стоят перед Россией в Арктике. Это включает в себя развитие Крайнего Севера, реализацию нефтегазового потенциала арктического шельфа России, проведение геолого-разведочных работ по исследованию арктических шельфовых районов, обустройство месторождений и всей обслуживающей инфраструктуры, а также эффективную эксплуатацию и вывоз добытой продукции.