https://ria.ru/20250406/ledokol-2009629951.html

Атомный ледокол "Якутия" покинул Балтийский завод

Атомный ледокол "Якутия" покинул Балтийский завод - РИА Новости, 06.04.2025

Атомный ледокол "Якутия" покинул Балтийский завод

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T12:49:00+03:00

2025-04-06T12:49:00+03:00

2025-04-06T12:49:00+03:00

россия

мурманск

санкт-петербург

алексей лихачев

александр коновалов

владимир путин

балтийский завод

объединенная судостроительная корпорация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в Санкт-Петербурге и отправился в порт приписки Мурманск, сообщило предприятие. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 27 марта заявил, что ледокол "Якутия" в первых числах апреля начнет работу на Северном морском пути. "Универсальный атомный ледокол "Якутия" покинул достроечную набережную Балтийского завода ОСК и отправился в порт приписки Мурманск. Судно пройдет по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартуется в порту в Кольском заливе", - говорится в сообщении предприятия. На заводе уточнили, что в течение нескольких месяцев специалисты предприятия и подрядных организаций проводили швартовные, затем ходовые испытания, а также готовили ледокол к переходу. "Четвертый ледокол проекта 22220 покинул территорию завода, ушел в эксплуатацию на 40 лет. Хочется поблагодарить весь коллектив Балтийского завода, предприятия отрасли, в том числе Объединенной судостроительной корпорации, за совместный труд, а также банки "ПСБ", Газпромбанк и "ВТБ" за стабильное финансирование. Мы продолжаем строительство серии универсальных атомных ледоколов", - отметил генеральный директор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов, слова которого приводятся в сообщении предприятия. "Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". В рамках проекта, который реализуется с 2013 года, уже создали три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". Ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре прошлого года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки. В конце 2024 года судно прошло заводские ходовые испытания. Серийный ледокол "Якутия" в конце прошлого года вошел в состав атомного ледокольного флота РФ. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить ряд судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

https://ria.ru/20250327/putin-2007792399.html

https://ria.ru/20250315/arktika-2005154357.html

https://ria.ru/20250128/ledokol-1995968544.html

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россия, мурманск, санкт-петербург, алексей лихачев, александр коновалов, владимир путин, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация