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Атомный ледокол "Якутия" покинул Балтийский завод - РИА Новости, 06.04.2025
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12:49 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/ledokol-2009629951.html
Атомный ледокол "Якутия" покинул Балтийский завод
Атомный ледокол "Якутия" покинул Балтийский завод - РИА Новости, 06.04.2025
Атомный ледокол "Якутия" покинул Балтийский завод
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T12:49:00+03:00
2025-04-06T12:49:00+03:00
россия
мурманск
санкт-петербург
алексей лихачев
александр коновалов
владимир путин
балтийский завод
объединенная судостроительная корпорация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в Санкт-Петербурге и отправился в порт приписки Мурманск, сообщило предприятие. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 27 марта заявил, что ледокол "Якутия" в первых числах апреля начнет работу на Северном морском пути. "Универсальный атомный ледокол "Якутия" покинул достроечную набережную Балтийского завода ОСК и отправился в порт приписки Мурманск. Судно пройдет по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартуется в порту в Кольском заливе", - говорится в сообщении предприятия. На заводе уточнили, что в течение нескольких месяцев специалисты предприятия и подрядных организаций проводили швартовные, затем ходовые испытания, а также готовили ледокол к переходу. "Четвертый ледокол проекта 22220 покинул территорию завода, ушел в эксплуатацию на 40 лет. Хочется поблагодарить весь коллектив Балтийского завода, предприятия отрасли, в том числе Объединенной судостроительной корпорации, за совместный труд, а также банки "ПСБ", Газпромбанк и "ВТБ" за стабильное финансирование. Мы продолжаем строительство серии универсальных атомных ледоколов", - отметил генеральный директор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов, слова которого приводятся в сообщении предприятия. "Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". В рамках проекта, который реализуется с 2013 года, уже создали три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". Ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре прошлого года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки. В конце 2024 года судно прошло заводские ходовые испытания. Серийный ледокол "Якутия" в конце прошлого года вошел в состав атомного ледокольного флота РФ. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить ряд судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
https://ria.ru/20250327/putin-2007792399.html
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россия, мурманск, санкт-петербург, алексей лихачев, александр коновалов, владимир путин, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация
Россия, Мурманск, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, Александр Коновалов, Владимир Путин, Балтийский завод, Объединенная судостроительная корпорация
Атомный ледокол "Якутия" покинул Балтийский завод

Атомный ледокол "Якутия" отправился в порт приписки Мурманск

© Фото : ОСКНа построенном ОСК атомном ледоколе "Якутия" поднят государственный флаг
На построенном ОСК атомном ледоколе Якутия поднят государственный флаг - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : ОСК
На построенном ОСК атомном ледоколе "Якутия" поднят государственный флаг. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в Санкт-Петербурге и отправился в порт приписки Мурманск, сообщило предприятие.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев 27 марта заявил, что ледокол "Якутия" в первых числах апреля начнет работу на Северном морском пути.
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин призвал вводить в строй ледоколы нового поколения
27 марта, 20:14
"Универсальный атомный ледокол "Якутия" покинул достроечную набережную Балтийского завода ОСК и отправился в порт приписки Мурманск. Судно пройдет по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартуется в порту в Кольском заливе", - говорится в сообщении предприятия.
На заводе уточнили, что в течение нескольких месяцев специалисты предприятия и подрядных организаций проводили швартовные, затем ходовые испытания, а также готовили ледокол к переходу.
"Четвертый ледокол проекта 22220 покинул территорию завода, ушел в эксплуатацию на 40 лет. Хочется поблагодарить весь коллектив Балтийского завода, предприятия отрасли, в том числе Объединенной судостроительной корпорации, за совместный труд, а также банки "ПСБ", Газпромбанк и "ВТБ" за стабильное финансирование. Мы продолжаем строительство серии универсальных атомных ледоколов", - отметил генеральный директор Балтийского завода ОСК Александр Коновалов, слова которого приводятся в сообщении предприятия.
Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Источник: США начинают проект по ледоколам из-за успехов России в Арктике
15 марта, 09:11
"Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". В рамках проекта, который реализуется с 2013 года, уже создали три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград".
Ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре прошлого года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки. В конце 2024 года судно прошло заводские ходовые испытания. Серийный ледокол "Якутия" в конце прошлого года вошел в состав атомного ледокольного флота РФ.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить ряд судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Ледокол 50 лет Победы - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку борта в Карском море
28 января, 17:40
 
РоссияМурманскСанкт-ПетербургАлексей ЛихачевАлександр КоноваловВладимир ПутинБалтийский заводОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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