16:34 24.12.2021 (обновлено: 16:45 24.12.2021)
Новый атомный ледокол "Сибирь" передали в эксплуатацию "Росатому"
Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" передали в эксплуатацию "Росатому"
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новый, первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в пятницу был передан в эксплуатацию "Росатому", сообщила госкорпорация.
"24 декабря в Санкт-Петербурге на площадке АО "Балтийский завод" состоялась церемония подписания акта приема-передачи первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220", - говорится в сообщении.
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После завершения оформления документов и работ по подготовке к зимне-весенней навигации первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" выйдет из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманск, отмечается в пресс-релизе.
Закладка ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года.
Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Атомоход обеспечивает проводку каравана в направлении порта Певек.
В настоящее время на Балтзаводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов "Урал", "Якутия" и "Чукотка".
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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