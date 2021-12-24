Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/ledokol-1765368763.html
Новый атомный ледокол "Сибирь" передали в эксплуатацию "Росатому"
Новый атомный ледокол "Сибирь" передали в эксплуатацию "Росатому" - РИА Новости, 24.12.2021
Новый атомный ледокол "Сибирь" передали в эксплуатацию "Росатому"
Новый, первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в пятницу был передан в эксплуатацию "Росатому", сообщила госкорпорация. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:34
2021-12-24T16:45
общество
санкт-петербург
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мурманск
арктика
карское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761616883_0:1:1620:912_1920x0_80_0_0_a0ae371b2e3e330a3135d5eecd431c76.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новый, первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в пятницу был передан в эксплуатацию "Росатому", сообщила госкорпорация."24 декабря в Санкт-Петербурге на площадке АО "Балтийский завод" состоялась церемония подписания акта приема-передачи первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220", - говорится в сообщении.После завершения оформления документов и работ по подготовке к зимне-весенней навигации первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" выйдет из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманск, отмечается в пресс-релизе.Закладка ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года.Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Атомоход обеспечивает проводку каравана в направлении порта Певек.В настоящее время на Балтзаводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов "Урал", "Якутия" и "Чукотка".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20210902/ledokol-1748280370.html
https://ria.ru/20210903/ledokol-1748452817.html
санкт-петербург
мурманск
арктика
карское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761616883_203:0:1419:912_1920x0_80_0_0_5e5fd6382e5bfcf62184cbe5244047fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, арктика, карское море
16:34 24.12.2021 (обновлено: 16:45 24.12.2021)
 
Новый атомный ледокол "Сибирь" передали в эксплуатацию "Росатому"

Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" передали в эксплуатацию "Росатому"

© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского заводаАтомный ледокол "Сибирь" проекта 22220
Атомный ледокол Сибирь проекта 22220
© Фото предоставлено пресс-службой Балтийского завода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новый, первый серийный российский атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в пятницу был передан в эксплуатацию "Росатому", сообщила госкорпорация.
"24 декабря в Санкт-Петербурге на площадке АО "Балтийский завод" состоялась церемония подписания акта приема-передачи первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220", - говорится в сообщении.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 07:39
В "Росатоме" рассказали о соглашении по двухтопливному ледоколу
После завершения оформления документов и работ по подготовке к зимне-весенней навигации первый серийный универсальный атомный ледокол "Сибирь" выйдет из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманск, отмечается в пресс-релизе.
Закладка ледокола "Сибирь" состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду – 22 сентября 2017 года.
Сейчас в акватории Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220. Атомоход обеспечивает проводку каравана в направлении порта Певек.
В настоящее время на Балтзаводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов "Урал", "Якутия" и "Чукотка".
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 03:50
Для "Росатома" в 2022 году заложат еще два ледокола типа "Арктика"
 
ОбществоСанкт-ПетербургГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МурманскАрктикаКарское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства