https://ria.ru/20210826/lenin-1747257910.html

"Ленин" – первенец мирного атомного флота и помощь во льдах

"Ленин" – первенец мирного атомного флота и помощь во льдах - РИА Новости, 26.08.2021

"Ленин" – первенец мирного атомного флота и помощь во льдах

Этот корабль должен был стать номером один в мировом флоте. Советский Союз сделал ставку на "Ленина", и тот не обманул ожидания. Первый в мире атомный ледокол... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:00

2021-08-26T10:00

2021-08-26T10:05

морская держава

адмиралтейские верфи

арктика

атомфлот

морская держава

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Этот корабль должен был стать номером один в мировом флоте. Советский Союз сделал ставку на "Ленина", и тот не обманул ожидания. Первый в мире атомный ледокол был введен в эксплуатацию 3 декабря 1959 года. Теперь эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота нашей страны и ежегодно отмечается как профессиональный праздник. А заложен был уникальный атомоход на Адмиралтейских верфях 17 июля 1956 года.Сравнять атомный счетВ середине прошлого века, в разгар холодной войны, отношения между СССР и США были кране натянутыми, и соревнования проходили во всех сферах. Использование атомных технологий не было исключением.Для того чтобы быть первыми во всем, приходилось искать и новые сферы для применения атомной энергетики. Для Советского Союза таким направлением стала безопасность судов на Северном морском пути. Это направление было необходимо для развития товарооборота и освоения Арктики. Однако суда, существующие тогда, не всегда могли справится с задачей."Ледоколы с дизельной установкой, обеспечивающие проводку судов в те годы, не могли находиться в длительном плавании без захода в порты на дозаправку. Запаса топлива хватало не более чем на 30–40 суток. За час мощный ледокол сжигал до трех тонн нефти, и нередко караваны судов зимовали в полярных льдах, потому что заканчивались запасы топлива на ледоколах", – рассказали в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".Так появился первый атомный ледокол "Ленин". Хотя государству тогда было очень сложно осваивать такой масштабный проект – после разрушительной войны прошло чуть более 10 лет.И все-таки два первых в мире гражданских, сугубо мирных атомных объекта были построены именно в Советском Союзе – атомная станция и надводное судно. Не просто 2:2, а 2:2, плюс моральное превосходство в пользу СССР.Первый среди лучшихДля того чтобы закрепить лидерство в развитии так называемой программы "Мирный атом", на создание уникального ледокола были направлены лучшие силы."Более 500 предприятий, организаций и учреждений принимало участие в создании – проектировании, строительстве и первоначальном оснащении ледокола", – рассказала ведущий специалист.В пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи" отметили, что необходимо было создать компактную атомную энергетическую установку, которая обладала бы не только высокой мощностью, но и большой живучестью в условиях качки, ударных нагрузок и вибраций. Требовалось обеспечить безопасность команды от вредного воздействия радиации, связанной с работой атомного реактора.Ледокол был снабжен всем самым современным и лучшим и для работы, и для отдыха. На борту ледокола находились клуб, кинотеатр, музыкальный салон с превосходным роялем "Красный Октябрь", сауна. А библиотека насчитывала около 8 тысяч томов. Немного позже появились небольшой бассейн и спортзал.Плавучая скорая помощьОтдельного внимания заслуживает медицинский блок. На ледоколе не просто установили лучшее оборудование – не каждая больница имела такое. Там был рентген-аппарат, лаборатория, кабинет стоматолога и операционная.По большому счету ледокол стал своего рода скорой помощью для попавших в беду, хотя это не было его обязанностью. За время службы судна здесь было проведено 176 операций – значительная часть из них была сделана морякам других кораблей, жителям прибрежных поселений и полярникам.В этой операционной была спасена не одна жизнь. На борт попадали самые сложные случаи, требующие экстренного вмешательства."Некрещеный" "Ленин"По официальной версии ледокол "Ленин" был редким судном, которое не прошло традиционный ритуал "крещения", который исправно соблюдался моряками даже в атеистическом Советском Союзе."Есть очень старая морская традиция: когда корабли спускают на воду, об их борт "крестная мать" разбивает бутылку шампанского", – рассказала Анна Камахина.Например, "крестными матерями" современных мощных атомных ледоколов стали Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина и Татьяна Голикова – женщины, которые многого добились.Моряки в целом далеки от суеверий. Даже злосчастного числа 13 не избегают – на ледоколе каюта под таким номером была."Но на советском атомном ледоколе нет места этим предрассудкам, поэтому каюта №13 есть, но в ней всегда селили не члена экипажа. Например, кого-то из прикомандированных к рейсу – вертолетчиков или членов научных экспедиций. А так – несуеверные", – шутят на корабле-музее.Треть века на службеЗа 30 лет службы ледокол прошел более 654,4 тысячи морских миль, что в три с лишним раза превышает расстояние от Земли до Луны.В 1961 году ледокол "Ленин" осуществил первую в истории высадку дрейфующей научно-исследовательской станции с борта судна.С 14 ноября по 1 декабря 1970 года атомный ледокол "Ленин" обеспечил первую продленную на зимний период навигацию в Арктике. Этот рейс имел цель исследовать условия и четко определить перспективы проводки транспортных судов в западном районе Арктического бассейна в конце осени и начале зимы. С этого рейса начался новый этап полярного мореплавания."Ленин" по праву считается университетом атомного флота: он стал опытной лабораторией для проверки новых научных идей и технологий в области судовой атомной энергетики. Здесь готовили кадры для следующих атомных ледоколов.А 10 апреля 1974 года за большой вклад в обеспечение арктических перевозок народно-хозяйственных грузов и использование атомной энергии в мирных целях атомный ледокол "Ленин" был удостоен высшей награды СССР – ордена Ленина.

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адмиралтейские верфи, арктика, атомфлот, морская держава