https://ria.ru/20220419/arktika-1784274688.html

Минобороны продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике

Минобороны продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 19.04.2022

Минобороны продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике

Минобороны РФ продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике, план прошлого года выполнен на 108%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:39

2022-04-19T12:39

2022-04-19T12:39

безопасность

космос - риа наука

арктика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобороны РФ продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике, план прошлого года выполнен на 108%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства."Продолжается модернизация военной инфраструктуры в Арктике. В прошлом году построено 117 зданий и сооружений. График ввода объектов в эксплуатацию на 2021 год выполнен на 108%", - рассказал министр.Он добавил, что в 2022 году предусмотрено проведение работ на 28-ми объектах в Арктике.

https://ria.ru/20220415/arktika-1783728691.html

арктика

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Мадина Моргоева

безопасность, космос - риа наука, арктика