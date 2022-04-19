Рейтинг@Mail.ru
Минобороны продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/arktika-1784274688.html
Минобороны продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике
Минобороны продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 19.04.2022
Минобороны продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике
Минобороны РФ продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике, план прошлого года выполнен на 108%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:39
2022-04-19T12:39
безопасность
космос - риа наука
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579527941_0:56:3218:1866_1920x0_80_0_0_fcddb637276761094a39e0d018704cc1.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобороны РФ продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике, план прошлого года выполнен на 108%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства."Продолжается модернизация военной инфраструктуры в Арктике. В прошлом году построено 117 зданий и сооружений. График ввода объектов в эксплуатацию на 2021 год выполнен на 108%", - рассказал министр.Он добавил, что в 2022 году предусмотрено проведение работ на 28-ми объектах в Арктике.
https://ria.ru/20220415/arktika-1783728691.html
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579527941_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_3984c9f6603c2669848a27c97c9bb2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, космос - риа наука, арктика
12:39 19.04.2022
 
Минобороны продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике

Шойгу: минобороны продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобороны РФ продолжает модернизацию военной инфраструктуры в Арктике, план прошлого года выполнен на 108%, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
"Продолжается модернизация военной инфраструктуры в Арктике. В прошлом году построено 117 зданий и сооружений. График ввода объектов в эксплуатацию на 2021 год выполнен на 108%", - рассказал министр.
Он добавил, что в 2022 году предусмотрено проведение работ на 28-ми объектах в Арктике.
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 14:43
В Германии назвали Арктику новой зоной соперничества России и НАТО
 
БезопасностьКосмос - РИА НаукаАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала