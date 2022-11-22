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Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
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Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия"
Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия"
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия", и поздравил с выполнением этой задачи. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:01
2022-11-22T16:36
россия
владимир путин
санкт-петербург
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия", и поздравил с выполнением этой задачи.Глава государства принимает участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия"."Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров - всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей", - сказал он.Путин отметил, что сегодняшний день значимый для отечественного судостроения и ледокольного флота."Да, собственно говоря, для всей страны, потому что это решение двух очень важных комплексных задач, причем не просто двух больших комплексных задач, а решаемых в рамках большого проекта", - отметил он.Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ГК "Росатом" и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов - "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов "Якутия" и "Чукотка".
https://ria.ru/20221122/ledokol-1833345421.html
россия
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спуск на воду атомного ледокола "Якутия"
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"
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россия, владимир путин, санкт-петербург, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Балтийский завод, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
14:01 22.11.2022 (обновлено: 16:36 22.11.2022)
 
Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия"

Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНовый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал"
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) "Урал". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия", и поздравил с выполнением этой задачи.
Глава государства принимает участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия".
"Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров - всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей", - сказал он.
Путин отметил, что сегодняшний день значимый для отечественного судостроения и ледокольного флота.
Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
1 из 7

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.

Спуск на воду ледокола Якутия
2 из 7

На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.

Священнослужитель освящает корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 перед его спуском на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
3 из 7

К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
4 из 7

"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
5 из 7

Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
6 из 7

Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
7 из 7

Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 7

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 7

На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 7

К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 7

"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 7

Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 7

Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 7

Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
"Да, собственно говоря, для всей страны, потому что это решение двух очень важных комплексных задач, причем не просто двух больших комплексных задач, а решаемых в рамках большого проекта", - отметил он.
Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ГК "Росатом" и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов - "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов "Якутия" и "Чукотка".
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
13:55
"Росатом" до конца года заключит контракт на два ледокола проекта 22220
 
РоссияВладимир ПутинСанкт-ПетербургБалтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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