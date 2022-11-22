https://ria.ru/20221122/ledokoly-1833348583.html

Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия"

Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022

Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия"

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия", и поздравил с выполнением этой задачи. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:01

2022-11-22T14:01

2022-11-22T16:36

россия

владимир путин

санкт-петербург

балтийский завод

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия", и поздравил с выполнением этой задачи.Глава государства принимает участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия"."Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров - всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей", - сказал он.Путин отметил, что сегодняшний день значимый для отечественного судостроения и ледокольного флота."Да, собственно говоря, для всей страны, потому что это решение двух очень важных комплексных задач, причем не просто двух больших комплексных задач, а решаемых в рамках большого проекта", - отметил он.Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ГК "Росатом" и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов - "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов "Якутия" и "Чукотка".

https://ria.ru/20221122/ledokol-1833345421.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спуск на воду атомного ледокола "Якутия" Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия" 2022-11-22T14:01 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, санкт-петербург, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"