https://ria.ru/20221122/ledokoly-1833348583.html
Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия"
Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия"
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия", и поздравил с выполнением этой задачи. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:01
2022-11-22T14:01
2022-11-22T16:36
россия
владимир путин
санкт-петербург
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия", и поздравил с выполнением этой задачи.Глава государства принимает участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия"."Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров - всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей", - сказал он.Путин отметил, что сегодняшний день значимый для отечественного судостроения и ледокольного флота."Да, собственно говоря, для всей страны, потому что это решение двух очень важных комплексных задач, причем не просто двух больших комплексных задач, а решаемых в рамках большого проекта", - отметил он.Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу ГК "Росатом" и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов - "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов "Якутия" и "Чукотка".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спуск на воду атомного ледокола "Якутия"
Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия"
2022-11-22T14:01
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, санкт-петербург, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Балтийский завод, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
14:01 22.11.2022 (обновлено: 16:36 22.11.2022)
Путин поблагодарил создателей ледоколов "Урал" и "Якутия"
Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов "Урал" и "Якутия", и поздравил с выполнением этой задачи.
Глава государства принимает участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия".
"Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров - всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей", - сказал он.
Путин отметил, что сегодняшний день значимый для отечественного судостроения и ледокольного флота.
Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"
1 из 7
Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.
2 из 7
На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.
3 из 7
К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.
4 из 7
"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.
5 из 7
Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.
6 из 7
Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
7 из 7
Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.
1 из 7
Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.
2 из 7
На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.
3 из 7
К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.
4 из 7
"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.
5 из 7
Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.
6 из 7
Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
7 из 7
Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.
"Да, собственно говоря, для всей страны, потому что это решение двух очень важных комплексных задач, причем не просто двух больших комплексных задач, а решаемых в рамках большого проекта", - отметил он.
Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построены на Балтийском заводе
в Санкт-Петербурге
по заказу ГК "Росатом
" и являются самыми большими и мощными в мире. Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов - "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав атомного флота России, сейчас на Балтийском заводе ведется строительство ледоколов "Якутия" и "Чукотка".