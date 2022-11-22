https://ria.ru/20221122/ledokol-1833398342.html

Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"

Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022

Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"

Президент Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса новейшего российского ледокола "Якутия". Судно, которое вскоре войдет в состав атомного флота, — в... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T16:36

2022-11-22T16:36

2022-11-22T16:56

фото

балтийский завод

санкт-петербург

владимир путин

объединенная судостроительная корпорация

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Президент Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса новейшего российского ледокола "Якутия". Судно, которое вскоре войдет в состав атомного флота, — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2022

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