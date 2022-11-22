Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"
Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.
Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.
На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.
На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.
К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.
К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.
"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.
"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.
Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.
Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.
Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.
Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.