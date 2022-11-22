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Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
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Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"
Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия" - РИА Новости, 22.11.2022
Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"
Президент Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса новейшего российского ледокола "Якутия". Судно, которое вскоре войдет в состав атомного флота, — в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T16:36
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фото
балтийский завод
санкт-петербург
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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Президент Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса новейшего российского ледокола "Якутия". Судно, которое вскоре войдет в состав атомного флота, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, балтийский завод, санкт-петербург, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Фото, Балтийский завод, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
16:36 22.11.2022 (обновлено: 16:56 22.11.2022)
 

Самый большой и мощный в мире: спуск на воду ледокола "Якутия"

Читать ria.ru в
Президент Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса новейшего российского ледокола "Якутия". Судно, которое вскоре войдет в состав атомного флота, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
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Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 относится к самым большим и мощным в мире. Длина судна — более 170 метров, масса — 16 900 тонн, высота корпуса при спуске — 15,5 метра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.

Спуск на воду ледокола Якутия
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На "Якутию" до спуска установили два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать атомоход будут уже на воде.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.

Священнослужитель освящает корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 перед его спуском на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
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К окончанию работ высота от ватерлинии до грот-мачты составит 57 метров — как 18-этажный дом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
4 из 7

"Якутия" — третий серийный ледокол проекта 22220. "Арктика" и "Сибирь" уже вошли в состав российского атомного флота, "Якутию" должны передать в конце 2024 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
5 из 7

Новые отечественные ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до трех метров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
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Ледоколы проекта 22220 создают совместными усилиями "Росатома" и Объединенной судостроительной корпорации на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.

Корпус атомного ледокол Якутия проекта 22220 во время спуска на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
7 из 7

Владимир Путин, который принял участие в церемонии поднятия российского флага на "Урале" и спуске на воду "Якутии", поблагодарил всех, кто участвовал в создании уникальных ледоколов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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ФотоБалтийский заводСанкт-ПетербургВладимир ПутинОбъединенная судостроительная корпорацияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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