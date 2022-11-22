Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал" - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/ural-1833345034.html
Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"
Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал" - РИА Новости, 22.11.2022
Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"
Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:54
2022-11-22T14:42
владимир путин
россия
санкт-петербург
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
объединенная судостроительная корпорация
балтийский завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833367854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7e130b2ff1c28d188ffb100b896825e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал"."Разрешаю", - скомандовал президент, после чего команда ледокола начала поднимать флаг. До этого Путин дал команду спускать на воду ледокол "Якутию", сказав: "Спуск разрешаю. Приступайте".Это второй серийный ледокол, вводимый в эксплуатацию в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.Новейшая группировка ледоколов создается совместными усилиями госкорпорации "Росатом" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Строительство ведется в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.
https://ria.ru/20220615/ledokol-1795459642.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Разрешаю!" Путин дал команду поднять флаг на атомном ледоколе "Урал"
Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал". "Разрешаю", - скомандовал президент, после чего команда ледокола начала поднимать флаг. До этого Путин дал команду спускать на воду ледокол "Якутию", сказав: "Спуск разрешаю. Приступайте". Это второй серийный ледокол, вводимый в эксплуатацию в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.
2022-11-22T13:54
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833367854_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f8c019b3b11b047a6d2dd7dda6e057c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Объединенная судостроительная корпорация, Балтийский завод
13:54 22.11.2022 (обновлено: 14:42 22.11.2022)
 
Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"

Президент Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал"

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал".
"Разрешаю", - скомандовал президент, после чего команда ледокола начала поднимать флаг. До этого Путин дал команду спускать на воду ледокол "Якутию", сказав: "Спуск разрешаю. Приступайте".
Это второй серийный ледокол, вводимый в эксплуатацию в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.
Новейшая группировка ледоколов создается совместными усилиями госкорпорации "Росатом" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Строительство ведется в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.
Модель ледокола Лидер
15 июня, 13:54Петербургский международный экономический форум — 2022
Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер"
 
Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Объединенная судостроительная корпорацияБалтийский завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала