https://ria.ru/20221122/ural-1833345034.html

Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"

Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал" - РИА Новости, 22.11.2022

Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"

Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал". РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:54

2022-11-22T13:54

2022-11-22T14:42

владимир путин

россия

санкт-петербург

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

объединенная судостроительная корпорация

балтийский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал"."Разрешаю", - скомандовал президент, после чего команда ледокола начала поднимать флаг. До этого Путин дал команду спускать на воду ледокол "Якутию", сказав: "Спуск разрешаю. Приступайте".Это второй серийный ледокол, вводимый в эксплуатацию в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.Новейшая группировка ледоколов создается совместными усилиями госкорпорации "Росатом" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Строительство ведется в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.

https://ria.ru/20220615/ledokol-1795459642.html

россия

санкт-петербург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Разрешаю!" Путин дал команду поднять флаг на атомном ледоколе "Урал" Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал". "Разрешаю", - скомандовал президент, после чего команда ледокола начала поднимать флаг. До этого Путин дал команду спускать на воду ледокол "Якутию", сказав: "Спуск разрешаю. Приступайте". Это второй серийный ледокол, вводимый в эксплуатацию в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. 2022-11-22T13:54 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод