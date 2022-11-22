https://ria.ru/20221122/ural-1833345034.html
Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"
Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал" - РИА Новости, 22.11.2022
Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"
Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:54
2022-11-22T13:54
2022-11-22T14:42
владимир путин
россия
санкт-петербург
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
объединенная судостроительная корпорация
балтийский завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал"."Разрешаю", - скомандовал президент, после чего команда ледокола начала поднимать флаг. До этого Путин дал команду спускать на воду ледокол "Якутию", сказав: "Спуск разрешаю. Приступайте".Это второй серийный ледокол, вводимый в эксплуатацию в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.Новейшая группировка ледоколов создается совместными усилиями госкорпорации "Росатом" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Строительство ведется в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.
https://ria.ru/20220615/ledokol-1795459642.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Разрешаю!" Путин дал команду поднять флаг на атомном ледоколе "Урал"
Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал". "Разрешаю", - скомандовал президент, после чего команда ледокола начала поднимать флаг. До этого Путин дал команду спускать на воду ледокол "Якутию", сказав: "Спуск разрешаю. Приступайте".
Это второй серийный ледокол, вводимый в эксплуатацию в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.
2022-11-22T13:54
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенная судостроительная корпорация, балтийский завод
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Объединенная судостроительная корпорация, Балтийский завод
13:54 22.11.2022 (обновлено: 14:42 22.11.2022)
Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на ледоколе "Урал"
Президент Путин разрешил приступить к церемонии поднятия флага на атомном ледоколе "Урал"