Россияне подхватили смертельную лихорадку на Мальдивах — врачи бьют тревогу - РИА Новости, 07.11.2025
17:38 07.11.2025 (обновлено: 19:03 07.11.2025)
Россияне подхватили смертельную лихорадку на Мальдивах — врачи бьют тревогу
Россияне подхватили смертельную лихорадку на Мальдивах — врачи бьют тревогу
Несколько российских туристов, вернувшихся с островов Укулас и Тинаду, подхватили смертельно опасную лихорадку Денге — вирусную инфекцию, которую переносят... РИА Новости, 07.11.2025
Россияне подхватили смертельную лихорадку на Мальдивах — врачи бьют тревогу

© Fotolia / anankkml
© Fotolia / anankkml
Профилактика лихорадки Денге
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Несколько российских туристов, вернувшихся с островов Укулас и Тинаду, подхватили смертельно опасную лихорадку Денге — вирусную инфекцию, которую переносят комары. Когда Мальдивы снова смогут стать раем для российских туристов?

Первые симптомы

По рассказам пострадавших, болезнь проявилась буквально за несколько дней до вылета в Россию. Сначала недомогание напоминало обычный грипп: температура, слабость, ломота в теле, головная боль. Но вскоре, примерно через пять дней после проявления симптомов, на коже появилась сыпь, а состояние резко ухудшилось.
Местные жители и туристы отмечают, что на Мальдивах в последние месяцы стало гораздо больше комаров. Вечером невозможно спокойно посидеть на террасе или пройтись по пляжу — насекомые буквально атакуют. По мнению отдыхающих, именно рост их численности стал причиной участившихся случаев заражения.
© Getty Images / graphixel
© Getty Images / graphixel
Мальдивы

Что такое вирус Денге

Лихорадка Денге — это острая вирусная инфекция, которая передается исключительно через укусы инфицированных комаров, чаще всего видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Болезнь распространена в странах с жарким и влажным климатом: в Азии, Африке, на островах Тихого океана, в Южной Америке и Австралии. Инкубационный период заболевания длится от трех до пятнадцати дней.
© Фото : Muhammad Mahdi Karim
© Фото : Muhammad Mahdi Karim
Комар желтолихорадочный Aedes aegypti
Болезнь развивается стремительно и может протекать в двух формах. Классическая форма сопровождается высокой температурой, болью в мышцах и суставах, общей интоксикацией, высыпаниями и увеличением лимфатических узлов. Более тяжелая, геморрагическая (или шоковая), форма характеризуется нарушением свертываемости крови и внутренними кровотечениями. В таких случаях риск летального исхода возрастает в разы.

Возможные последствия

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов подчеркнул, что Денге нельзя воспринимать как безобидную тропическую болезнь. Это вирус, который способен наносить долговременный вред организму, даже если человек уже выздоровел.
© РНИМУ имени Н. И. Пирогова
© РНИМУ имени Н. И. Пирогова
Центральная научно-исследовательская лаборатория РНИМУ имени Н. И. Пирогова
"У людей, которые перенесли лихорадку Денге, нередко наблюдается выраженная слабость, боли в суставах и так называемый астеновегетативный синдром. Иногда возникают осложнения со стороны сердца, почек и печени. Кроме того, повторное заражение вирусом может привести к более тяжелому течению болезни", — отметил Коновалов, его цитируют "Известия".
По словам специалиста, после возвращения из тропических стран важно сразу пройти обследование, если появились симптомы, похожие на грипп или простуду. Многие туристы склонны не придавать значения недомоганию, списывая его на акклиматизацию, что может обернуться серьезными последствиями.

Лихорадка не передается между людьми

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов напомнил, что Денге не распространяется от человека к человеку, а передается только через укусы зараженных комаров.
© Pixabay / mikadago
© Pixabay / mikadago
Комар
"Это заболевание протекает легко у людей, которые живут в данном регионе. У туристов инфекция может быть с тяжелым проявлением, могут быть кровотечения, сильные боли в животе, высокая температура. Самое опасное — это кровотечения, так как может потребоваться восполнение кровопотери", — отметил он в беседе с НСН.

Почему вспышки случаются все чаще

С каждым годом случаи заражения фиксируются все шире, в том числе в регионах, которые раньше считались безопасными. В последние годы вирус был выявлен не только в традиционно неблагополучных зонах Юго-Восточной Азии, но и вблизи Каира, что говорит о расширении ареала обитания переносчиков.
© iStock.com / Ultima_Gaina
© iStock.com / Ultima_Gaina
Каир, Египет
Эксперты связывают рост заболеваемости с изменениями климата: повышение средней температуры и увеличение влажности создают идеальные условия для размножения комаров. К этому добавляется рост туризма.
На Мальдивах, где за последние годы поток путешественников из России значительно увеличился, насекомые активно адаптировались к городской среде и чувствуют себя комфортно даже в фешенебельных отелях.
Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский отметил в беседе с телеканалом "360", что, несмотря на опасность заболевания, вирус Денге не способен вызвать глобальную пандемию.
"Опасения, что Денге может распространиться по всему миру, преувеличены. Вирус не передается воздушно-капельным путем. Однако меры предосторожности соблюдать нужно. Репелленты, закрытая одежда, москитные сетки — это не просто формальность, а реальные способы защиты от заражения", — подчеркнул профессор.
© AP Photo / Jorge Saenz
© AP Photo / Jorge Saenz
Девушка, защищенная москитной сеткой, в больнице в Луке, Парагвай

Как распознать болезнь

Первые признаки лихорадки Денге часто принимают за простуду. Температура поднимается до сорока градусов, появляются сильная слабость, головная боль, ломота в мышцах и суставах, иногда тошнота. Спустя несколько дней возникает сыпь, охватывающая тело и слизистые оболочки. На этом этапе у пациентов часто наблюдается обезвоживание и резкое падение давления.
© iStock.com / Nenad Cavoski
© iStock.com / Nenad Cavoski
Мужчина с кружкой чая
При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу и воздержаться от любых попыток самолечения. За людьми, контактировавшими с больным, устанавливается наблюдение сроком до пятнадцати дней. Если за этот период не проявляются признаки болезни, карантин снимается.
Врачи сходятся во мнении: лихорадка Денге — реальная опасность, требующая внимательного отношения к своему здоровью. Туристы, отправляющиеся в жаркие страны, должны понимать, что простейшие меры защиты могут спасти им жизнь.
 
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
