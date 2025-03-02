https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали - РИА Новости, 02.03.2025
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:56:00+03:00
2025-03-02T16:56:00+03:00
2025-03-02T17:05:00+03:00
здоровье - общество
бали
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906712355_0:0:1005:565_1920x0_80_0_0_ad155dda615d8a99410bbf8acf3d9989.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства."Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали",- говорится в документе.Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в мире, в том числе по лихорадке денге.В России ежегодно регистрируются только завозные случи лихорадки денге, отметили в Роспотребнадзоре."Учитывая высокую миграционную активность, значительный пассажиропоток и развитие международного туризма, в том числе с эндемичными странами, риск заноса лихорадки денге на территорию России остается высоким, однако не представляющим эпидемиологическую опасность для распространения инфекции на территории страны",- подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20241002/popova-1975898045.html
бали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906712355_0:0:969:727_1920x0_80_0_0_a195bacbfdd267743bf34daaf6ce05f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, бали, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Бали, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении россиян денге на Бали