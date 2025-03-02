https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали - РИА Новости, 02.03.2025

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:56:00+03:00

2025-03-02T16:56:00+03:00

2025-03-02T17:05:00+03:00

здоровье - общество

бали

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства."Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали",- говорится в документе.Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в мире, в том числе по лихорадке денге.В России ежегодно регистрируются только завозные случи лихорадки денге, отметили в Роспотребнадзоре."Учитывая высокую миграционную активность, значительный пассажиропоток и развитие международного туризма, в том числе с эндемичными странами, риск заноса лихорадки денге на территорию России остается высоким, однако не представляющим эпидемиологическую опасность для распространения инфекции на территории страны",- подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20241002/popova-1975898045.html

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здоровье - общество, бали, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия