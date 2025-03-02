Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 02.03.2025 (обновлено: 17:05 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали - РИА Новости, 02.03.2025
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:56:00+03:00
2025-03-02T17:05:00+03:00
здоровье - общество
бали
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906712355_0:0:1005:565_1920x0_80_0_0_ad155dda615d8a99410bbf8acf3d9989.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства."Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали",- говорится в документе.Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в мире, в том числе по лихорадке денге.В России ежегодно регистрируются только завозные случи лихорадки денге, отметили в Роспотребнадзоре."Учитывая высокую миграционную активность, значительный пассажиропоток и развитие международного туризма, в том числе с эндемичными странами, риск заноса лихорадки денге на территорию России остается высоким, однако не представляющим эпидемиологическую опасность для распространения инфекции на территории страны",- подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20241002/popova-1975898045.html
бали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906712355_0:0:969:727_1920x0_80_0_0_a195bacbfdd267743bf34daaf6ce05f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, бали, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Бали, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении россиян денге на Бали

© Entomological Society of AmericaКомар Aedes albopictus
Комар Aedes albopictus - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Entomological Society of America
Комар Aedes albopictus. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства.
"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали",- говорится в документе.
Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в мире, в том числе по лихорадке денге.
В России ежегодно регистрируются только завозные случи лихорадки денге, отметили в Роспотребнадзоре.
"Учитывая высокую миграционную активность, значительный пассажиропоток и развитие международного туризма, в том числе с эндемичными странами, риск заноса лихорадки денге на территорию России остается высоким, однако не представляющим эпидемиологическую опасность для распространения инфекции на территории страны",- подчеркнули в ведомстве.
Эпидемия холеры - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Попова заявила о возросших эпидемиологических рисках в мире
2 октября 2024, 11:06
 
Здоровье - ОбществоБалиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала