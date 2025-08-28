https://ria.ru/20250828/likhoradka-2038111936.html
В Россию прибыл пассажир с подозрением на лихорадку денге
В Россию прибыл пассажир с подозрением на лихорадку денге - РИА Новости, 28.08.2025
В Россию прибыл пассажир с подозрением на лихорадку денге
Роспотребнадзор по Московской области провёл противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки, у которого подозревается... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T15:19:00+03:00
2025-08-28T15:19:00+03:00
2025-08-28T15:34:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор по Московской области провёл противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки, у которого подозревается лихорадка денге, сообщили в пресс-службе регионального управления.Там уточнили, что 27 августа в службу санитарно‑карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту Домодедово поступило донесение о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался. По возвращении домой у пассажира повысилась температура, он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка денге."Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация незамедлительно внесена в АИС "Периметр". Проведён комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе ведомства.
