В Россию прибыл пассажир с подозрением на лихорадку денге - РИА Новости, 28.08.2025
15:19 28.08.2025 (обновлено: 15:34 28.08.2025)
В Россию прибыл пассажир с подозрением на лихорадку денге
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор по Московской области провёл противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки, у которого подозревается лихорадка денге, сообщили в пресс-службе регионального управления.Там уточнили, что 27 августа в службу санитарно‑карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту Домодедово поступило донесение о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался. По возвращении домой у пассажира повысилась температура, он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка денге."Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация незамедлительно внесена в АИС "Периметр". Проведён комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе ведомства.
© Entomological Society of AmericaКомар Aedes albopictus
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор по Московской области провёл противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки, у которого подозревается лихорадка денге, сообщили в пресс-службе регионального управления.
Там уточнили, что 27 августа в службу санитарно‑карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту Домодедово поступило донесение о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался. По возвращении домой у пассажира повысилась температура, он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка денге.
"Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация незамедлительно внесена в АИС "Периметр". Проведён комплекс противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе ведомства.
