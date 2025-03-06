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Врач рассказал, как вирус денге атакует клетки организма - РИА Новости, 06.03.2025
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03:26 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/virus-2003322819.html
Врач рассказал, как вирус денге атакует клетки организма
Врач рассказал, как вирус денге атакует клетки организма - РИА Новости, 06.03.2025
Врач рассказал, как вирус денге атакует клетки организма
Вирус денге при проникновении в организм движется по кровеносной системе и атакует клетки, заставляя их производить новые вирусы, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T03:26:00+03:00
2025-03-06T03:26:00+03:00
бали
алексей ртищев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вирус денге при проникновении в организм движется по кровеносной системе и атакует клетки, заставляя их производить новые вирусы, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев. Ранее глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн сообщил РИА Новости, что всплеска лихорадки денге на индонезийском Бали не наблюдается, однако власти острова усилили профилактику в ответ на беспокойство туристов. "Когда вирус денге проникает в организм, он движется по кровеносной системе, атакуя клетки и заставляя их производить новые вирусы. В ответ на это вторжение организм мобилизует свои защитные силы", - сказал Ртищев. Он пояснил, что именно эта иммунная реакция и вызывает симптомы, характерные для денге: повышение температуры, головную боль, боли в мышцах и суставах, а также появление сыпи. Специфической противовирусной терапии для лечения лихорадки денге пока нет, уточнил специалист. По его словам, применяемое лечение обычно поддерживающее - это потребление большого количества жидкости, отдых и медикаменты для снижения температуры и болей. Наилучший способ предотвращения денге — это избегание укусов комаров: использование репеллентов, сеток от комаров и ликвидация мест размножения комаров, таких как стоячая вода, подчеркнул Ртищев. Лихорадка денге - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение.
https://ria.ru/20250302/likhoradka-2002594885.html
https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html
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бали, алексей ртищев
Бали, Алексей Ртищев
Врач рассказал, как вирус денге атакует клетки организма

Врач Ртищев: вирус денге атакует клетки, заставляя их производить новые вирусы

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вирус денге при проникновении в организм движется по кровеносной системе и атакует клетки, заставляя их производить новые вирусы, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев.
Ранее глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн сообщил РИА Новости, что всплеска лихорадки денге на индонезийском Бали не наблюдается, однако власти острова усилили профилактику в ответ на беспокойство туристов.
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"Когда вирус денге проникает в организм, он движется по кровеносной системе, атакуя клетки и заставляя их производить новые вирусы. В ответ на это вторжение организм мобилизует свои защитные силы", - сказал Ртищев.
Он пояснил, что именно эта иммунная реакция и вызывает симптомы, характерные для денге: повышение температуры, головную боль, боли в мышцах и суставах, а также появление сыпи.
Специфической противовирусной терапии для лечения лихорадки денге пока нет, уточнил специалист. По его словам, применяемое лечение обычно поддерживающее - это потребление большого количества жидкости, отдых и медикаменты для снижения температуры и болей.
Наилучший способ предотвращения денге — это избегание укусов комаров: использование репеллентов, сеток от комаров и ликвидация мест размножения комаров, таких как стоячая вода, подчеркнул Ртищев.
Лихорадка денге - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение.
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БалиАлексей Ртищев
 
 
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