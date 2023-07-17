https://ria.ru/20230717/bolezn-1884723019.html

Минздрав Египта оценил опасность выявленной "неизвестной" болезни

Минздрав Египта оценил опасность выявленной "неизвестной" болезни - РИА Новости, 17.07.2023

Минздрав Египта оценил опасность выявленной "неизвестной" болезни

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за неизвестной болезни среди жителей одной из деревень... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:29

2023-07-17T18:29

2023-07-17T18:29

египет

луксор

каир (город)

в мире

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за неизвестной болезни среди жителей одной из деревень провинции Кена, пишет газета Al-Masry Al-Youm. В понедельник министр совершил поездки в провинции Луксор и Кена. Министерство здравоохранения и народонаселения Египта отметило в заявлении, что Абдель Гаффар проинспектировал ряд медицинских учреждений. Кроме того, министр посетил и деревню Эль-Аликат, где были зафиксированы случаи неизвестной болезни, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура, боли в костях и усталость. Абдель Гаффар упомянул, что в деревне находится бригада профилактической медицины, отметив, что были взяты образцы воды и комаров, а также анализы у заболевших. По словам министра, которые опубликовала газета, причин для беспокойства и страха нет, поскольку болезнь не является заразной. "Простуда сложнее, чем лихорадка Денге", - добавил Абдель Гаффар. Ранее египетские СМИ сообщили о неизвестной болезни среди жителей одной из деревень провинции Кена, министерство здравоохранения страны объявило, что отправило на место медбригады для взятия проб у заболевших и объектов окружающей среды. Сообщалось, что в деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились неизвестным заболеванием, симптомы которого схожи с простудой, гриппом, гастроэнтеритом и лихорадкой. В СМИ появились предположения, что случившееся может оказаться вспышкой лихорадки Денге. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ведомство усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев неизвестного заболевания в провинции Кена к югу от Каира, симптомы которого схожи с лихорадкой Денге.

https://ria.ru/20230530/denge-1875070004.html

https://ria.ru/20230317/bolezn-1858573220.html

египет

луксор

каир (город)

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египет, луксор, каир (город), в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)