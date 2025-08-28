https://ria.ru/20250828/rospotrebnadzor-2038116362.html

Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки денге в России

Рисков распространения лихорадки денге в РФ нет, она не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:35:00+03:00

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рисков распространения лихорадки денге в РФ нет, она не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области. Ранее там сообщили, что ведомство провело противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри‑Ланки с подозрением на лихорадку денге. "Лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

московская область (подмосковье)

россия

2025

