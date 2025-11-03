Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о лихорадке денге на Мальдивах

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболевании лихорадкой денге у российских туристов на Мальдивах, ее распространение в РФ исключено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Telegram-канале Shot писали, что случаи заболевания смертельно опасной лихорадкой денге фиксируют у российских туристов на Мальдивах.
"Сообщения о случаях заболевания лихорадкой денге у российских туристов на Мальдивах на контроле Роспотребнадзора. Распространение этого заболевания на территории Российской Федерации исключено, однако туристам необходимо соблюдать меры защиты при поездках в эндемичные регионы", - рассказали в ведомстве.
"Туристам рекомендуется носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, а в помещениях применять аэрозоли и фумигаторы. Также следует избегать скопления стоячей воды - мест размножения комаров", - добавили в пресс-службе.
Лихорадка денге - вирусное заболевание, распространенное преимущественно в Южной и Юго‑Восточной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Передается через укусы комаров.