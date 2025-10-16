В Москве назвали направления, лидирующие в туристическом сезоне

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские туроператоры отметили значительный рост спроса: летом 2025 года продажи туров и отелей ощутимо выросли. Благодаря раннему бронированию средняя глубина продаж достигла 72 дней. Лидерами сезона стали Турция и Египет.
Старт раннего бронирования на лето-2026
На волне этих результатов Coral Travel открыл продажи туров на лето 2026 года – впервые столь рано, при ожидаемом умеренном росте цен.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.
На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.
"Продажи на лето открыты более месяца назад — и это был самый ранний старт продаж в истории нашей компании", – сообщил генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией награждения лучших партнеров премии Starway–2025 в Фетхие.
Туроператор заранее сформировал обширную полетную программу на турецкие курорты сезона 2026 года, запланировав рейсы из 16 городов России. В том числе забронированы блоки мест на рейсах Turkish Airlines из Москвы и Санкт-Петербурга, а также запускаются чартеры авиакомпании Southwind из ряда регионов. По словам Османа Тава, старт продаж летних туров пришелся на конец августа – начало сентября 2025 года, что значительно опережает привычные сроки раннего бронирования.
© Фото предоставлено пресс-службой Coral TravelГенеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции
Генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции
Итоги летнего сезона 2025
Летом 2025 года продажи пакетных туров выросли на 13,1%, а число забронированных ночей в отелях – на 16,4%. Во многом этот прирост обеспечило раннее бронирование (средняя глубина продаж достигла 72 дней). Осман Тав также обратил внимание на важную деталь: вырос средний чек тура.
Спрос по направлениям
Лидерами продаж, по данным Coral Travel, в летнем сезоне 2025 года стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам.
© iStock.com / KenanOlgunТуристка на пляже, Паламутбюкю, Турция
Туристка на пляже, Паламутбюкю, Турция
1 из 5
© iStock.com / Pavel MuravevБольшой сфинкс и пирамиды в Гизе
Большой сфинкс и пирамиды в Гизе
2 из 5
© iStock.com / IR_StoneПляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ
3 из 5
© iStock.com / DINphotogalleryДевушка национальной тайской одежде
Девушка национальной тайской одежде
4 из 5
© Getty Images / gpointstudioУличная еда во Вьетнаме
Уличная еда во Вьетнаме
5 из 5
Египет при этом – главный драйвер роста (+25% туристов, в том числе благодаря увеличению чартерной перевозки). Существенный рост показал также Вьетнам (с "низкой базы" после запуска чартеров), остальные направления прибавили в пределах 1–5%. При этом массового перетока туристов с Турции на Египет не произошло. Оба направления росли одновременно. "Египет вырос, но Турция при этом не просела... Думаю, в следующем году ситуация не сильно изменится, если не изменится доступность авиарейсов", – отметил Осман Тав.
Зима 2025/26: направления и планы
© iStock.com / cinobyКрасное море
Красное море
Благодаря раннему старту продаж объем бронирований зимних туров Coral Travel выше уровня прошлого года – за счет круглогодичного Египта. Этой зимой он останется в лидерах роста: полетная программа охватывает рейсы из 12 городов России. Затем – Таиланд, ОАЭ и Вьетнам.
Турция тоже присутствует в зимней линейке, но, по оценке компании, по числу туристов она может уступить внутренним курортам (в первую очередь Сочи).
© iStock.com / fokkebokЖенщина на качелях в тропической лагуне Ко Лао Ладинг в Краби в Таиланде
Женщина на качелях в тропической лагуне Ко Лао Ладинг в Краби в Таиланде
Осенью продажи путевок на лето открыли и другие крупные туроператоры по направлениям: Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы и другим.
- В "Интуристе": первый этап раннего бронирования — до 31 октября, предоплата 20 %, остаток можно внести за 11 дней до вылета.
- В Fun&Sun: сейчас можно внести 3 000 руб., остаток — за месяц до поездки; компания предупреждает, что к Новому году цены вырастут.
- По данным "Русского Экспресса": интерес к акции вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Скидки от отелей достигают 50 % от весенних цен и до 60 % от летних.
- На старте продаж можно подобрать удобные даты и категорию номера (вид на море, бассейн, тихий сад).
- Сейчас часто выкупают семейные номера, которые можно объединить для размещения 4–6 гостей.
- По "Русскому экспрессу": наиболее выгодные цены будут чуть позже, на июль и август.
- Самый высокий спрос — на семейный отдых в популярных отелях с развитой инфраструктурой, поэтому туристы преимущественно выбирают Турцию, Египет и ОАЭ.