Рейтинг@Mail.ru
В Москве назвали направления, лидирующие в туристическом сезоне - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:15 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/coral-2048459950.html
В Москве назвали направления, лидирующие в туристическом сезоне
В Москве назвали направления, лидирующие в туристическом сезоне - РИА Новости, 16.10.2025
В Москве назвали направления, лидирующие в туристическом сезоне
Российские туроператоры отметили значительный рост спроса: летом 2025 года продажи туров и отелей ощутимо выросли. Благодаря раннему бронированию средняя... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T07:15:00+03:00
2025-10-16T07:15:00+03:00
туризм
турция
египет
вьетнам
coral travel
turkish airlines
новый год
бронирование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000334366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_363114ba3bf33874720a58ff71d512c9.jpg
https://ria.ru/20251013/puteshestviya-2047614041.html
турция
египет
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000334366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3fd66a2f9de30d170abe0b4fa6b20771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, египет, вьетнам, coral travel, turkish airlines, новый год, бронирование, путевки, туры, горячие туры, туризм, новости - туризм
Туризм, Турция, Египет, Вьетнам, Coral Travel, Turkish Airlines, Новый год, бронирование, путевки, Туры, горячие туры, Туризм, Новости - Туризм
В Москве назвали направления, лидирующие в туристическом сезоне

В Coral Travel назвали лидеров турсезона и раскрыли детали раннего бронирования

© Getty Images / FreeartistПляж в городе Бодрум, Турция
Пляж в городе Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Getty Images / Freeartist
Пляж в городе Бодрум, Турция
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские туроператоры отметили значительный рост спроса: летом 2025 года продажи туров и отелей ощутимо выросли. Благодаря раннему бронированию средняя глубина продаж достигла 72 дней. Лидерами сезона стали Турция и Египет.

Старт раннего бронирования на лето-2026

На волне этих результатов Coral Travel открыл продажи туров на лето 2026 года – впервые столь рано, при ожидаемом умеренном росте цен.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.
На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция. - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.
"Продажи на лето открыты более месяца назад — и это был самый ранний старт продаж в истории нашей компании", – сообщил генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией награждения лучших партнеров премии Starway–2025 в Фетхие.
Туроператор заранее сформировал обширную полетную программу на турецкие курорты сезона 2026 года, запланировав рейсы из 16 городов России. В том числе забронированы блоки мест на рейсах Turkish Airlines из Москвы и Санкт-Петербурга, а также запускаются чартеры авиакомпании Southwind из ряда регионов. По словам Османа Тава, старт продаж летних туров пришелся на конец августа – начало сентября 2025 года, что значительно опережает привычные сроки раннего бронирования.
© Фото предоставлено пресс-службой Coral TravelГенеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции
Генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Coral Travel
Генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции

Итоги летнего сезона 2025

Летом 2025 года продажи пакетных туров выросли на 13,1%, а число забронированных ночей в отелях – на 16,4%. Во многом этот прирост обеспечило раннее бронирование (средняя глубина продаж достигла 72 дней). Осман Тав также обратил внимание на важную деталь: вырос средний чек тура.

Спрос по направлениям

Лидерами продаж, по данным Coral Travel, в летнем сезоне 2025 года стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам.
© iStock.com / KenanOlgunТуристка на пляже, Паламутбюкю, Турция
Туристка на пляже, Паламутбюкю, Турция
Туристка на пляже, Паламутбюкю, Турция
© iStock.com / KenanOlgun
1 из 5
© iStock.com / Pavel MuravevБольшой сфинкс и пирамиды в Гизе
Большой сфинкс и пирамиды в Гизе
Большой сфинкс и пирамиды в Гизе
© iStock.com / Pavel Muravev
2 из 5
© iStock.com / IR_StoneПляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ
© iStock.com / IR_Stone
3 из 5
© iStock.com / DINphotogalleryДевушка национальной тайской одежде
Девушка национальной тайской одежде
Девушка национальной тайской одежде
© iStock.com / DINphotogallery
4 из 5
© Getty Images / gpointstudioУличная еда во Вьетнаме
Уличная еда во Вьетнаме
Уличная еда во Вьетнаме
© Getty Images / gpointstudio
5 из 5
Туристка на пляже, Паламутбюкю, Турция
© iStock.com / KenanOlgun
1 из 5
Большой сфинкс и пирамиды в Гизе
© iStock.com / Pavel Muravev
2 из 5
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ
© iStock.com / IR_Stone
3 из 5
Девушка национальной тайской одежде
© iStock.com / DINphotogallery
4 из 5
Уличная еда во Вьетнаме
© Getty Images / gpointstudio
5 из 5
Египет при этом – главный драйвер роста (+25% туристов, в том числе благодаря увеличению чартерной перевозки). Существенный рост показал также Вьетнам (с "низкой базы" после запуска чартеров), остальные направления прибавили в пределах 1–5%. При этом массового перетока туристов с Турции на Египет не произошло. Оба направления росли одновременно. "Египет вырос, но Турция при этом не просела... Думаю, в следующем году ситуация не сильно изменится, если не изменится доступность авиарейсов", – отметил Осман Тав.

Зима 2025/26: направления и планы

© iStock.com / cinobyКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© iStock.com / cinoby
Красное море
Благодаря раннему старту продаж объем бронирований зимних туров Coral Travel выше уровня прошлого года – за счет круглогодичного Египта. Этой зимой он останется в лидерах роста: полетная программа охватывает рейсы из 12 городов России. Затем – Таиланд, ОАЭ и Вьетнам.
Турция тоже присутствует в зимней линейке, но, по оценке компании, по числу туристов она может уступить внутренним курортам (в первую очередь Сочи).
© iStock.com / fokkebokЖенщина на качелях в тропической лагуне Ко Лао Ладинг в Краби в Таиланде
Женщина на качелях в тропической лагуне Ко Лао Ладинг в Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© iStock.com / fokkebok
Женщина на качелях в тропической лагуне Ко Лао Ладинг в Краби в Таиланде
Осенью продажи путевок на лето открыли и другие крупные туроператоры по направлениям: Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы и другим.
  • В "Интуристе": первый этап раннего бронирования — до 31 октября, предоплата 20 %, остаток можно внести за 11 дней до вылета.
  • В Fun&Sun: сейчас можно внести 3 000 руб., остаток — за месяц до поездки; компания предупреждает, что к Новому году цены вырастут.
  • По данным "Русского Экспресса": интерес к акции вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Скидки от отелей достигают 50 % от весенних цен и до 60 % от летних.
  • На старте продаж можно подобрать удобные даты и категорию номера (вид на море, бассейн, тихий сад).
  • Сейчас часто выкупают семейные номера, которые можно объединить для размещения 4–6 гостей.
  • По "Русскому экспрессу": наиболее выгодные цены будут чуть позже, на июль и август.
  • Самый высокий спрос — на семейный отдых в популярных отелях с развитой инфраструктурой, поэтому туристы преимущественно выбирают Турцию, Египет и ОАЭ.
На пляже - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Плати осенью, лети летом: как выгодно купить туры при раннем бронировании
13 октября, 08:00
 
ТуризмТурцияЕгипетВьетнамCoral TravelTurkish AirlinesНовый годбронированиепутевкиТурыгорячие турыТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала