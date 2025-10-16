В Москве назвали направления, лидирующие в туристическом сезоне

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские туроператоры отметили значительный рост спроса: летом 2025 года продажи туров и отелей ощутимо выросли. Благодаря раннему бронированию средняя глубина продаж достигла 72 дней. Лидерами сезона стали Турция и Египет.

Старт раннего бронирования на лето-2026

На волне этих результатов Coral Travel открыл продажи туров на лето 2026 года – впервые столь рано, при ожидаемом умеренном росте цен.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция. © РИА Новости / Анастасия Мельникова На церемонии награждения победителей Starway – 2025 Coral Travel в Фетхие, Турция.

"Продажи на лето открыты более месяца назад — и это был самый ранний старт продаж в истории нашей компании", – сообщил генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией награждения лучших партнеров премии Starway–2025 в Фетхие.

Туроператор заранее сформировал обширную полетную программу на турецкие курорты сезона 2026 года, запланировав рейсы из 16 городов России. В том числе забронированы блоки мест на рейсах Turkish Airlines из Москвы и Санкт-Петербурга, а также запускаются чартеры авиакомпании Southwind из ряда регионов. По словам Османа Тава, старт продаж летних туров пришелся на конец августа – начало сентября 2025 года, что значительно опережает привычные сроки раннего бронирования.

© Фото предоставлено пресс-службой Coral Travel Генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции © Фото предоставлено пресс-службой Coral Travel Генеральный директор Coral Travel Осман Тав на пресс-конференции перед церемонией Starway – 2025 в Турции

Итоги летнего сезона 2025

Летом 2025 года продажи пакетных туров выросли на 13,1%, а число забронированных ночей в отелях – на 16,4%. Во многом этот прирост обеспечило раннее бронирование (средняя глубина продаж достигла 72 дней). Осман Тав также обратил внимание на важную деталь: вырос средний чек тура.

Спрос по направлениям

Лидерами продаж, по данным Coral Travel, в летнем сезоне 2025 года стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам.

© iStock.com / KenanOlgun Туристка на пляже, Паламутбюкю, Турция Туристка на пляже, Паламутбюкю, Турция © iStock.com / KenanOlgun 1 из 5 © iStock.com / Pavel Muravev Большой сфинкс и пирамиды в Гизе Большой сфинкс и пирамиды в Гизе © iStock.com / Pavel Muravev 2 из 5 © iStock.com / IR_Stone Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ © iStock.com / IR_Stone 3 из 5 © iStock.com / DINphotogallery Девушка национальной тайской одежде Девушка национальной тайской одежде © iStock.com / DINphotogallery 4 из 5 © Getty Images / gpointstudio Уличная еда во Вьетнаме Уличная еда во Вьетнаме © Getty Images / gpointstudio 5 из 5 Туристка на пляже, Паламутбюкю, Турция © iStock.com / KenanOlgun 1 из 5 Большой сфинкс и пирамиды в Гизе © iStock.com / Pavel Muravev 2 из 5 Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ © iStock.com / IR_Stone 3 из 5 Девушка национальной тайской одежде © iStock.com / DINphotogallery 4 из 5 Уличная еда во Вьетнаме © Getty Images / gpointstudio 5 из 5

Египет при этом – главный драйвер роста (+25% туристов, в том числе благодаря увеличению чартерной перевозки). Существенный рост показал также Вьетнам (с "низкой базы" после запуска чартеров), остальные направления прибавили в пределах 1–5%. При этом массового перетока туристов с Турции на Египет не произошло. Оба направления росли одновременно. "Египет вырос, но Турция при этом не просела... Думаю, в следующем году ситуация не сильно изменится, если не изменится доступность авиарейсов", – отметил Осман Тав.

Зима 2025/26: направления и планы

© iStock.com / cinoby Красное море © iStock.com / cinoby Красное море

Благодаря раннему старту продаж объем бронирований зимних туров Coral Travel выше уровня прошлого года – за счет круглогодичного Египта. Этой зимой он останется в лидерах роста: полетная программа охватывает рейсы из 12 городов России. Затем – Таиланд, ОАЭ и Вьетнам.

Турция тоже присутствует в зимней линейке, но, по оценке компании, по числу туристов она может уступить внутренним курортам (в первую очередь Сочи).

© iStock.com / fokkebok Женщина на качелях в тропической лагуне Ко Лао Ладинг в Краби в Таиланде © iStock.com / fokkebok Женщина на качелях в тропической лагуне Ко Лао Ладинг в Краби в Таиланде

Осенью продажи путевок на лето открыли и другие крупные туроператоры по направлениям: Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы и другим.