12:33 08.10.2025
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
Множество глав иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель государственного совета КНДР
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Множество глав иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в Кремле.
Седьмого октября Путин отметил 73-летие. Поздравления поступали по телефону, в телеграммах или через соцсети.
Первым российского лидера еще накануне поздравил премьер-министр Израиля, выразив самые добрые пожелания.
Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын прислали поздравительные телеграммы. По словам помощника президента Юрия Ушакова, это весьма теплые и нестандартные послания.
Ким Чен Ын, в частности, отметил успехи Путина в строительстве могучей и процветающей России и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российского президента по телефону. В этой беседе обсуждалась также подготовка к предстоящему в декабре визиту Путина в Индию. Кроме того, Моди опубликовал поздравительный пост на русском в соцсети X.
Еще один звонок поступил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. С ним Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и Украине и условился о продолжении контактов.
Позвонили и направили письменные поздравления и главы стран СНГ:
Кроме того, телеграммы прислали:
Президент Боливии Луис Арсе опубликовал поздравление в Telegram, а президент Кубы Мигель Диас-Канель — в Х. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик также оставил поздравление в соцсетях.
Задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул передала послание через адвоката. Она, в частности, выразила России благодарность за поддержку автономии.
Российский лидер провел день рождения в рабочей обстановке. Помимо многочисленных международных телефонных разговоров, у него состоялось совещание с постоянными членами Совета безопасности, а вечером он встретился с военными в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
