В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Множество глав иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в Кремле.