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Биография Нурсултана Назарбаева

Биография Нурсултана Назарбаева - РИА Новости, 06.07.2025

Биография Нурсултана Назарбаева

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:15:00+03:00

2025-07-06T01:15:00+03:00

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Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне село Шамалган Карасайского района Алматинской области Республики Казахстан).С детства занимался спортом. В 1959 году Нурсултан выиграл соревнования Всесоюзного центрального совета профсоюзов (ВЦСПС), став мастером спорта Украинской ССР по борьбе. С 1958 года работал на комсомольской стройке Карагандинского металлургическом заводе (с 1966 года – комбинат, ныне – в составе АО "Qarmet") в городе Темиртау Карагандинской области.В 1960 году окончил Днепродзержинское ПТУ при Днепропетровском (ныне – Днепровском) металлургическом заводе (Днепродзержинск, Украинская ССР, ныне – Каменское, Украина), где полтора года учился в группе доменщиков. В 1965 году окончил Карагандинский политехнический институт (ныне – Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова), где три года учился в группе литейного производства черных и цветных металлов. В 1967 году окончил "Завод-ВТУЗ" при Карагандинском металлургическом комбинате (ныне – Карагандинский индустриальный университет) с дипломом "инженер-металлург". В 1976 году окончил заочную Высшую партийную школу ЦК КПСС. Доктор экономических наук (1992). Трудовой путь Назарбаев начал в 1960 году рабочим стройуправления треста "Казметаллургстрой" (Темиртау), затем работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе, где 3 июля 1960 года участвовал в плавке первого казахстанского чугуна.После окончания института вернулся на завод, где в 1965-1969 годы работал диспетчером, газовщиком, старшим газовщиком доменного цеха.В 1962 году стал членом КПСС.С 1969 по 1973 год – на комсомольской и партийной работе в городе Темиртау.В 1972 году был назначен на должность секретаря парткома Карагандинского металлургического комбината.В 1977 году стал секретарем, затем вторым секретарем Карагандинского обкома партии.В 1979 году занял пост секретаря Центрального Комитета Компартии Казахстана.В 1984 году стал председателем Совета Министров Казахской ССР – самым молодым (44 года) главой республики в СССР.22 июня 1989 года ЦК Компартии Казахской ССР избрал Нурсултана Назарбаева на должность первого секретаря 154 голосами "за" из 158 участников пленума.Депутат Верховного Совета СССР XX, XI созывов.C 1989 года по январь 1992 года – народный депутат СССР.Одновременно в феврале 1990 года – апреле 1990 года – председатель Верховного Совета Казахской ССР.24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР учредил должность президента Казахской ССР. На сессии Верховного Совета республики Нурсултан Назарбаев был избран первым президентом Казахской ССР. 25 апреля 1990 года он принял присягу. 1 декабря 1991 года по итогам первых всенародных выборов Нурсултан Назарбаев был переизбран на пост президента Казахской ССР. Он был единственным кандидатом и победил с 98,7% голосов при 88,2% проголосовавших избирателей. 10 декабря Верховный Совет Казахской ССР принял закон о ее переименовании в Республику Казахстан и провел инаугурацию Назарбаева. 16 декабря Верховный Совет республики провозгласил ее государственную независимость. Нурсултан Назарбаев стал первым президентом Республики Казахстан.7 мая 1992 года стал Верховным главнокомандующим вооруженными силами Казахстана.29 апреля 1995 года в Казахстане провели референдум по продлению полномочий президента Назарбаева до 1 декабря 2000 года. В пользу этого решения высказалось 95,46% избирателей при явке 91,26%.10 января 1999 года Назарбаев был избран президентом Казахстана, получив 79,78% голосов избирателей.1 марта 1999 года был единогласно избран председателем новой республиканской политической партии "Отан" (позже – "Нур Отан", с 2022 года – партия "Аманат"), затем приостановил полномочия согласно конституции (президент не мог совмещать партийную деятельность с государственной). В 2007 году, после исключения этой нормы из основного закона, возглавил "Нур Отан" в качестве ее председателя. Ушел с поста лидера партии в январе 2022 года. 4 декабря 2005 года по итогам третьих (внеочередных) выборов президента страны Назарбаев победил с 91,15% голосов избирателей при явке 77,1%.В мае 2010 года парламент Казахстана принял закон о наделении Нурсултана Назарбаева статусом лидера нации – "елбасы".3 апреля 2011 года на четвертых (внеочередных) выборах президента Казахстана Назарбаев получил 95,55% голосов избирателей при явке 89,98%.26 апреля 2015 года по результатам пятых (внеочередных) выборов главы государства Назарбаев выиграл с 97,75% голосов избирателей при явке 95,21%.На досрочных выборах президента Казахстана, прошедших 26 апреля 2015 года, Нурсултан Назарбаев был избран президентом страны на пятый срок, набрав более 97% голосов избирателей. 19 марта 2019 года Назарбаев в телеобращении к народу объявил о своей отставке, причины которой не назвал. Его полномочия истекали в 2020 году.В 2000 году по личной инициативе экс-президента был создан Фонд Нурсултана Назарбаева – крупнейший некоммерческий фонд в стране, занимающийся поддержкой талантливой молодежи, развитием социальных проектов и гражданских инициатив, развитием конкурентоспособного экспертно-аналитического центра.В 2006 году Нурсултан Назарбаев предложил создать международно признанный университет. В 2009 году был создан "Новый университет Астаны", с 2010 года – Назарбаев Университет (NU) – ведущее академическое учреждение страны.В феврале 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации, который наделял Назарбаева рядом полномочий и привилегий. В частности, он лишился статуса "елбасы" (лидера нации), но сохранил все гарантии неприкосновенности (исключая членов своей семьи). Нурсултан Назарбаев возглавлял ряд государственных органов и общественных организаций, в частности Совет безопасности страны, Совет по управлению Национальным фондом, Ассамблею народа Казахстана, Всемирную ассоциацию казахов, Совет иностранных инвесторов, высший попечительский совет Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ), Назарбаев университета, Назарбаев фонда и ряд других.Почетный профессор и почетный доктор ряда ведущих зарубежных и отечественных университетов, в том числе почетный профессор Казахского государственного национального университета имени Аль-Фараби, почетный профессор (1996) и почетный доктор (2003) МГУ имени М.В. Ломоносова, почетный доктор Пекинского университета (2002), почетный профессор Кембриджского университета (2004) и др.Нурсултан Назарбаев – автор книг "Стальной профиль Казахстана", "Без правых и левых", "Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку", "Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана", "На пороге XXI века", "Времена и думы", "Семь граней великой степи", и др., а также ряда научных статей.В 2023 году вышла книга его воспоминаний "Моя жизнь. От зависимости к свободе".Первый президент Казахстана продвигал идеи безъядерного мира, миротворческих инициатив, глобальной безопасности, интеграционных процессов.В период президентства Назарбаева Казахстан вышел из состава СССР и стал независимым государством, был осуществлен переход от плановой к рыночной экономике. Казахстан стал членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ. Казахстан стал одним из государств – основателей СНГ, инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года – Евразийский экономический союз). Казахстан полностью завершил делимитацию границ с соседними государствами. В 1997 году по инициативе президента столица страны была перенесена из Алма-Аты в Акмолу, позже переименованную в Астану (в 2019-2022 годы – Нур-Султан, ныне – вновь Астана). 5 октября 1992 года на 47-й сессии Генассамблеи ООН Назарбаев впервые озвучил идею созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 14 сентября 1999 года в Алма-Ате прошла первая встреча министров иностранных дел, на которой была принята Декларация принципов стран – участниц объединения. Нурсултан Назарбаев выступал с рядом инициатив в области ядерного разоружения.29 августа 1991 года он принял решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона – одного из крупнейших в мире. В 2009 году он предложил объявить 29 августа Всемирным днем отказа от ядерного оружия. 2 декабря 2009 года Генассамблея ООН приняла резолюцию об утверждении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. В 2010 году на глобальном саммите в Вашингтоне Назарбаев заявил о необходимости обновления Договора о всеобъемлющем запрете и о создании банка ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ. В 2012 году Нурсултан Назарбаев объявил о новой международной инициативе страны – запуске проекта ATOM (AbolishTesting: OurMission – "Отменить испытания: наша миссия"). В 2019 году Назарбаев выступил с идеей создать новую международную платформу – глобальный альянс лидеров за безъядерный мир, возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года. Назарбаев многократно посещал Россию. В марте 1994 года состоялся его первый официальный визит в РФ в должности президента Казахстана. Последний раз (как частное лицо) – 29 мая 2025 года. По словам Назарбаева, "Россия – не только крупнейшая страна, а главное, Россия – страна самая мощная по своему потенциалу. Эти слова не надо понимать так, что Россия – самая сильная с экономической точки зрения. Я имею в виду неисчерпаемость ее совокупного потенциала. По природным богатствам, энергетической мощи, аграрным возможностям наш великий сосед, действительно, очень мощная держава". По его словам, Владимир Путин вернул России положение мировой державы. "Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. <…> Он – человек слова и человек дела".Назарбаев награжден многочисленными советскими, казахстанскими и зарубежными орденами, медалями и премиями. В их числе – государственные награды СССР – орден "Знак Почета" (1972), орден Трудового Красного Знамени (1980) и др.Отмечен высшими знаками отличия Казахстана – "Народный Герой" и "Герой Труда" со знаком отличия – "Золотой звездой" и орденом "Отан"(2019). Удостоен российских орденов Святого апостола Андрея Первозванного (1998), Александра Невского (2015), орденов Русской православной церкви – Святого благоверного князя Даниила Московского (1996), "Слава и Честь" (2010), Преподобного Сергия Радонежского I степени (2015) и др.Имеет награды других стран – орден Дубовой короны (высшая награда Люксембурга, 2008), Большой Крест ордена Почетного легиона (высшая награда Франции, 2008), орден "Манас" I степени (Киргизия, 2015), орден Изабеллы Католической (Испания, 2017), орден "Гейдар Алиев" (Азербайджан, 2017), орден Дружбы (Китай, 2019) и др.Назарбаев женат. Его супруга, Сара Назарбаева (1941), в 1992 году стала основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек", является почетным президентом корпоративного фонда "SOS Детские деревни Казахстана". В семье родились три дочери. Старшая – Дарига Назарбаева (1963) – доктор политических наук, директор Фонда Нурсултана Назарбаева. Средняя дочь – Динара Кулибаева (1967), учредитель Общественного Фонда "NNEF". Младшая дочь – Алия Назарбаева (1980) – общественный деятель, занимается бизнесом. В книге воспоминаний "Моя жизнь. От зависимости к свободе" (2023) Назарбаев написал, что у него есть вторая семья. Супруга – Асель Исабаева (брак заключен по мусульманскому обычаю), двое сыновей – Тауман (2005) и Байкен (2008).Имя Нурсултана Назарбаева носят улицы в различных странах мира, включая Россию.Его именем назван пик на северном склоне тянь-шаньского хребта Заилийский Алатау.В честь него Астана была переименована в Нур-Султан (2019-2022, ныне – вновь Астана).

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