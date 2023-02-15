https://ria.ru/20230215/kazakhstan-1852181680.html

Токаев лишил Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации

Токаев лишил Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации - РИА Новости, 15.02.2023

Токаев лишил Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:55

2023-02-15T14:55

2023-02-15T15:19

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

нурсултан назарбаев

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АСТАНА, 15 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации, сообщила пресс-служба главы государства. В Казахстане в июне 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, поддержанные гражданами на референдуме. В числе изменений - исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте Нурсултане Назарбаеве. В частности, из статьи 46 конституции исключен пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и соответствующим конституционным законом. С учетом исключения упоминания Назарбаева и посвященного ему закона из конституции Конституционный суд счел необходимым удалить закон из действующего законодательства. Парламентарии в пятницу приняли соответствующий документ и направили его на подпись главе государства. Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Между тем закон о первом президенте наделял его рядом полномочий и привилегий. В частности, ему пожизненно принадлежало право обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны. Он также имел право выступать перед парламентом, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов. Кроме того, отмене подлежит норма о том, что на имущество первого президента и проживающих с ним членов семьи, а также учреждаемых им юрлиц не могут быть наложены ограничения. С отменой закона утратит также силу положение о гарантиях банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов первого президента и проживающих с ним членов семьи. Наряду с этим после отмены закона о первом президенте Назарбаев лишается статуса "елбасы" (лидера нации). После отмены закона о первом президенте в отношении Назарбаева будут действовать положения закона "О президенте Республики Казахстан", регулирующие вопросы обеспечения всех экс-президентов. Как и все бывшие президенты, он вправе присутствовать на совместных заседаниях палат парламента, торжественных заседаниях, посвященных вступлению в должность главы государства, государственным праздникам, и иных мероприятиях, проводимых властями. После отмены закона у Назарбаева не будет особого обеспечения, в том числе канцелярии со штатом сотрудников и специального подразделения службы государственной охраны. Экс-президентам предоставляются только квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, а также бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html

https://ria.ru/20221230/kazakhstan-1842386411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев