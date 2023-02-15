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Токаев лишил Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации - РИА Новости, 15.02.2023
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Токаев лишил Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации
Токаев лишил Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации - РИА Новости, 15.02.2023
Токаев лишил Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:55
2023-02-15T15:19
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
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АСТАНА, 15 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации, сообщила пресс-служба главы государства. В Казахстане в июне 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, поддержанные гражданами на референдуме. В числе изменений - исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте Нурсултане Назарбаеве. В частности, из статьи 46 конституции исключен пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и соответствующим конституционным законом. С учетом исключения упоминания Назарбаева и посвященного ему закона из конституции Конституционный суд счел необходимым удалить закон из действующего законодательства. Парламентарии в пятницу приняли соответствующий документ и направили его на подпись главе государства. Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Между тем закон о первом президенте наделял его рядом полномочий и привилегий. В частности, ему пожизненно принадлежало право обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны. Он также имел право выступать перед парламентом, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов. Кроме того, отмене подлежит норма о том, что на имущество первого президента и проживающих с ним членов семьи, а также учреждаемых им юрлиц не могут быть наложены ограничения. С отменой закона утратит также силу положение о гарантиях банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов первого президента и проживающих с ним членов семьи. Наряду с этим после отмены закона о первом президенте Назарбаев лишается статуса "елбасы" (лидера нации). После отмены закона о первом президенте в отношении Назарбаева будут действовать положения закона "О президенте Республики Казахстан", регулирующие вопросы обеспечения всех экс-президентов. Как и все бывшие президенты, он вправе присутствовать на совместных заседаниях палат парламента, торжественных заседаниях, посвященных вступлению в должность главы государства, государственным праздникам, и иных мероприятиях, проводимых властями. После отмены закона у Назарбаева не будет особого обеспечения, в том числе канцелярии со штатом сотрудников и специального подразделения службы государственной охраны. Экс-президентам предоставляются только квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, а также бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.
https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html
https://ria.ru/20221230/kazakhstan-1842386411.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев
14:55 15.02.2023 (обновлено: 15:19 15.02.2023)
 
Токаев лишил Назарбаева всех привилегий и статуса лидера нации

Токаев отменил закон о первом президенте Казахстана и лидере нации Назарбаеве

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкНурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев
Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 15 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации, сообщила пресс-служба главы государства.
В Казахстане в июне 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, поддержанные гражданами на референдуме. В числе изменений - исключение из основного закона страны всех упоминаний о первом президенте Нурсултане Назарбаеве. В частности, из статьи 46 конституции исключен пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются конституцией и соответствующим конституционным законом. С учетом исключения упоминания Назарбаева и посвященного ему закона из конституции Конституционный суд счел необходимым удалить закон из действующего законодательства. Парламентарии в пятницу приняли соответствующий документ и направили его на подпись главе государства.
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Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. Между тем закон о первом президенте наделял его рядом полномочий и привилегий. В частности, ему пожизненно принадлежало право обращаться к народу, госорганам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны. Он также имел право выступать перед парламентом, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов.
Кроме того, отмене подлежит норма о том, что на имущество первого президента и проживающих с ним членов семьи, а также учреждаемых им юрлиц не могут быть наложены ограничения. С отменой закона утратит также силу положение о гарантиях банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов первого президента и проживающих с ним членов семьи. Наряду с этим после отмены закона о первом президенте Назарбаев лишается статуса "елбасы" (лидера нации).
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После отмены закона о первом президенте в отношении Назарбаева будут действовать положения закона "О президенте Республики Казахстан", регулирующие вопросы обеспечения всех экс-президентов.
Как и все бывшие президенты, он вправе присутствовать на совместных заседаниях палат парламента, торжественных заседаниях, посвященных вступлению в должность главы государства, государственным праздникам, и иных мероприятиях, проводимых властями.
После отмены закона у Назарбаева не будет особого обеспечения, в том числе канцелярии со штатом сотрудников и специального подразделения службы государственной охраны. Экс-президентам предоставляются только квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, а также бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.
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