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Назарбаев назвал Россию при Путине мощной державой - РИА Новости, 01.12.2023
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15:28 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/putin-1913199947.html
Назарбаев назвал Россию при Путине мощной державой
Назарбаев назвал Россию при Путине мощной державой - РИА Новости, 01.12.2023
Назарбаев назвал Россию при Путине мощной державой
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Россию мощной державой, а президентство Владимира Путина, по его мнению, войдет в историю России как... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:28
2023-12-01T15:28
россия
казахстан
владимир путин
нурсултан назарбаев
политика
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АСТАНА, 1 дек – РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Россию мощной державой, а президентство Владимира Путина, по его мнению, войдет в историю России как особый период. Назарбаев стал первым президентом независимого Казахстана и возглавлял его почти 30 лет - полномочия главы государства он сложил 20 марта 2019 года. Первого декабря в стране поступили в продажу мемуары Назарбаева. Книга под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" состоит из 694 страниц, которые объединены в 22 главы. Каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры. "Две соседние страны находятся в общем геополитическом фокусе, и так будет всегда. Общими являются и проблемы. Схожи и взгляды на многие происходящие в мире процессы. Надо отметить и такой факт: Россия - не только крупнейшая страна, а главное - Россия - страна самая мощная по своему потенциалу. Эти слова не надо понимать так, что Россия - самая сильная с экономической точки зрения. Я имею в виду неисчерпаемость ее совокупного потенциала. По природным богатствам, энергетической мощи, аграрным возможностям наш великий сосед, действительно очень мощная держава. В конце концов страна с богатой землей не может не быть богатым государством", - отметил Назарбаев. По его словам, Владимир Путин вернул России положение мировой державы. "Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он - человек слова и человек дела. Мы с Владимиром Владимировичем так часто встречались в качестве глав государств, что однажды он даже пошутил, что, "наверное, пропишется в Казахстане". Действительно, было время, когда мы встречались до восьми раз в год", - написал Назарбаев в своей книге.
https://ria.ru/20231201/putin-1913196071.html
https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html
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россия, казахстан, владимир путин, нурсултан назарбаев, политика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Политика
Назарбаев назвал Россию при Путине мощной державой

Назарбаев: президентство Путина войдет в историю России как особый период

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 1 дек – РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Россию мощной державой, а президентство Владимира Путина, по его мнению, войдет в историю России как особый период.
Назарбаев стал первым президентом независимого Казахстана и возглавлял его почти 30 лет - полномочия главы государства он сложил 20 марта 2019 года. Первого декабря в стране поступили в продажу мемуары Назарбаева. Книга под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" состоит из 694 страниц, которые объединены в 22 главы. Каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры.
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела
Вчера, 15:16
"Две соседние страны находятся в общем геополитическом фокусе, и так будет всегда. Общими являются и проблемы. Схожи и взгляды на многие происходящие в мире процессы. Надо отметить и такой факт: Россия - не только крупнейшая страна, а главное - Россия - страна самая мощная по своему потенциалу. Эти слова не надо понимать так, что Россия - самая сильная с экономической точки зрения. Я имею в виду неисчерпаемость ее совокупного потенциала. По природным богатствам, энергетической мощи, аграрным возможностям наш великий сосед, действительно очень мощная держава. В конце концов страна с богатой землей не может не быть богатым государством", - отметил Назарбаев.
По его словам, Владимир Путин вернул России положение мировой державы. "Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он - человек слова и человек дела. Мы с Владимиром Владимировичем так часто встречались в качестве глав государств, что однажды он даже пошутил, что, "наверное, пропишется в Казахстане". Действительно, было время, когда мы встречались до восьми раз в год", - написал Назарбаев в своей книге.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
9 ноября, 12:57
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинНурсултан НазарбаевПолитика
 
 
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