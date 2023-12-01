https://ria.ru/20231201/putin-1913199947.html

Назарбаев назвал Россию при Путине мощной державой

Назарбаев назвал Россию при Путине мощной державой - РИА Новости, 01.12.2023

Назарбаев назвал Россию при Путине мощной державой

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Россию мощной державой, а президентство Владимира Путина, по его мнению, войдет в историю России как... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:28

2023-12-01T15:28

2023-12-01T15:28

россия

казахстан

владимир путин

нурсултан назарбаев

политика

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АСТАНА, 1 дек – РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Россию мощной державой, а президентство Владимира Путина, по его мнению, войдет в историю России как особый период. Назарбаев стал первым президентом независимого Казахстана и возглавлял его почти 30 лет - полномочия главы государства он сложил 20 марта 2019 года. Первого декабря в стране поступили в продажу мемуары Назарбаева. Книга под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" состоит из 694 страниц, которые объединены в 22 главы. Каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры. "Две соседние страны находятся в общем геополитическом фокусе, и так будет всегда. Общими являются и проблемы. Схожи и взгляды на многие происходящие в мире процессы. Надо отметить и такой факт: Россия - не только крупнейшая страна, а главное - Россия - страна самая мощная по своему потенциалу. Эти слова не надо понимать так, что Россия - самая сильная с экономической точки зрения. Я имею в виду неисчерпаемость ее совокупного потенциала. По природным богатствам, энергетической мощи, аграрным возможностям наш великий сосед, действительно очень мощная держава. В конце концов страна с богатой землей не может не быть богатым государством", - отметил Назарбаев. По его словам, Владимир Путин вернул России положение мировой державы. "Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он - человек слова и человек дела. Мы с Владимиром Владимировичем так часто встречались в качестве глав государств, что однажды он даже пошутил, что, "наверное, пропишется в Казахстане". Действительно, было время, когда мы встречались до восьми раз в год", - написал Назарбаев в своей книге.

https://ria.ru/20231201/putin-1913196071.html

https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, владимир путин, нурсултан назарбаев, политика