Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769952420.html
Президент Казахстана возглавил правящую партию "Нур Отан"
Президент Казахстана возглавил правящую партию "Нур Отан" - РИА Новости, 28.01.2022
Президент Казахстана возглавил правящую партию "Нур Отан"
Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на внеочередном съезде в пятницу избрала своим председателем действующего президента страны... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:17
2022-01-28T13:48
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
twitter
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766861806_0:0:2209:1244_1920x0_80_0_0_30a84c4d27c719742eb5615dd2d324e9.jpg
НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на внеочередном съезде в пятницу избрала своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства."Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - написала пресс-служба Токаева в Twitter.При этом кандидатуру Токаева предложил возглавляющий партию власти Казахстана "Нур Отан" экс-президент страны Нурсултан Назарбаев."Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании главы государства Касым-Жомарта Токаева Председателем партии "Nur Otan", - сообщила пресс-служба Токаева в Twitter.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя совета безопасности Назарбаев передал Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в республике.
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766861806_40:0:2209:1627_1920x0_80_0_0_6c496da6356d35e57d78bf96f924750c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, twitter, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
12:17 28.01.2022 (обновлено: 13:48 28.01.2022)
 
Президент Казахстана возглавил правящую партию "Нур Отан"

Президент Казахстана Токаев возглавил правящую партию "Нур Отан"

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на внеочередном съезде в пятницу избрала своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства.
"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - написала пресс-служба Токаева в Twitter.
При этом кандидатуру Токаева предложил возглавляющий партию власти Казахстана "Нур Отан" экс-президент страны Нурсултан Назарбаев.
"Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании главы государства Касым-Жомарта Токаева Председателем партии "Nur Otan", - сообщила пресс-служба Токаева в Twitter.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя совета безопасности Назарбаев передал Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в республике.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанTwitterНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
Лента новостейМолния
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона