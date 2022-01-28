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Президент Казахстана возглавил правящую партию "Нур Отан"

Президент Казахстана возглавил правящую партию "Нур Отан" - РИА Новости, 28.01.2022

Президент Казахстана возглавил правящую партию "Нур Отан"

Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на внеочередном съезде в пятницу избрала своим председателем действующего президента страны... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T12:17

2022-01-28T12:17

2022-01-28T13:48

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НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) на внеочередном съезде в пятницу избрала своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства."Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - написала пресс-служба Токаева в Twitter.При этом кандидатуру Токаева предложил возглавляющий партию власти Казахстана "Нур Отан" экс-президент страны Нурсултан Назарбаев."Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев внес предложение об избрании главы государства Касым-Жомарта Токаева Председателем партии "Nur Otan", - сообщила пресс-служба Токаева в Twitter.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя совета безопасности Назарбаев передал Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в республике.

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в мире, казахстан, twitter, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев