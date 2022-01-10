https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767133316.html

Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов

Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов - РИА Новости, 10.01.2022

Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов

Казахстан приходит в себя после массовых протестов, которые начались в первые дни января и быстро переросли в погромы. Последствия беспорядков — в фотоленте... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:45

2022-01-10T12:45

2022-01-10T17:50

фото

беспорядки в казахстане

казахстан

протесты

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Казахстан приходит в себя после массовых протестов, которые начались в первые дни января и быстро переросли в погромы. Последствия беспорядков — в фотоленте Ria.ru.

казахстан

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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