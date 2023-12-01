https://ria.ru/20231201/nazarbaev-1913078677.html
Назарбаев в мемуарах впервые рассказал о второй жене
Назарбаев в мемуарах впервые рассказал о второй жене - РИА Новости, 01.12.2023
Назарбаев в мемуарах впервые рассказал о второй жене
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний "Моя жизнь. От зависимости к свободе", в которой впервые рассказал о жене Асель... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:25
2023-12-01T09:25
2023-12-01T10:50
в мире
астана
казахстан
алма-ата
нурсултан назарбаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846158519_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_0f62e66d0f731b7278bb1a11c40f5dcf.jpg
АСТАНА, 1 дек — РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний "Моя жизнь. От зависимости к свободе", в которой впервые рассказал о жене Асель Исабаевой и двух сыновьях от нее, передает корреспондент РИА Новости. Издание уже появилось в свободной продаже в магазинах книжной сети "Алматы китап". Объемное издание состоит из 694 страниц, 22 глав. Каждая посвящена какому-либо событию из его личной жизни или политической карьеры. Так, есть главы о становлении Назарбаева как личности в селе Шамалган Алматинской области, подъему по партийной линии, его роли в декабрьских событиях 1986 года, перестройке, первых годах независимости Казахстана и переносе столицы из Алма-Аты в Астану. Также есть глава "На перекрестках судьбы", в одной из подглав которой под названием "Сердцу не прикажешь" Назарбаев от первого лица рассказывает о своей второй жене Асель (в СМИ фигурирует фамилия Исабаева) и двух сыновьях от брака с ней — Таумане и Байкене. Назарбаев пишет, что встретил ее впервые в конце 1990-х, девушка вручала ему цветы по прилету в Талдыкорган (город на юге страны). "Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой", — говорится на страницах мемуаров. Позже экс-президент встретил ее фото в одной из газет, в тексте к изображению отмечалось, что "в Астане прошел конкурс красоты "Мисс Казахстана", на котором гран-при завоевала та самая девушка — Асель. "Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества… Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей — двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен", — сказано в книге. Назарбаев отмечает, что брак с Асель и дети облегчили его тяготы в период строительства новой столицы — Астаны. Он пишет, что первая супруга Сара с пониманием отнеслась к этим обстоятельствам жизни своего мужа. "К Саре, матери трех моих дочерей — Дариги, Динары, Алии, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжких испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В этой трудной жизни утешением мне стало и то, что в тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня", — рассказал Назарбаев в книге, отметив, что нашел понимание и у дочерей.
https://ria.ru/20231113/nazarbaev-1909052738.html
https://ria.ru/20190319/1551931645.html
астана
казахстан
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846158519_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_e599ea3c3d129e545f2b6ee76b0536ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, казахстан, алма-ата, нурсултан назарбаев
В мире, Астана, Казахстан, Алма-Ата, Нурсултан Назарбаев
Назарбаев в мемуарах впервые рассказал о второй жене
Назарбаев в своих мемуарах впервые рассказал о второй жене Исабаевой и сыновьях
АСТАНА, 1 дек — РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний "Моя жизнь. От зависимости к свободе", в которой впервые рассказал о жене Асель Исабаевой и двух сыновьях от нее, передает корреспондент РИА Новости.
Издание уже появилось в свободной продаже в магазинах книжной сети "Алматы китап".
Умер брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Объемное издание состоит из 694 страниц, 22 глав. Каждая посвящена какому-либо событию из его личной жизни или политической карьеры. Так, есть главы о становлении Назарбаева как личности в селе Шамалган Алматинской области, подъему по партийной линии, его роли в декабрьских событиях 1986 года, перестройке, первых годах независимости Казахстана
и переносе столицы из Алма-Аты
в Астану.
Также есть глава "На перекрестках судьбы", в одной из подглав которой под названием "Сердцу не прикажешь" Назарбаев от первого лица рассказывает о своей второй жене Асель (в СМИ фигурирует фамилия Исабаева) и двух сыновьях от брака с ней — Таумане и Байкене.
Назарбаев пишет, что встретил ее впервые в конце 1990-х, девушка вручала ему цветы по прилету в Талдыкорган
(город на юге страны). "Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой", — говорится на страницах мемуаров.
Позже экс-президент встретил ее фото в одной из газет, в тексте к изображению отмечалось, что "в Астане
прошел конкурс красоты "Мисс Казахстана", на котором гран-при завоевала та самая девушка — Асель.
"Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества… Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей — двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен", — сказано в книге.
Назарбаев отмечает, что брак с Асель и дети облегчили его тяготы в период строительства новой столицы — Астаны. Он пишет, что первая супруга Сара с пониманием отнеслась к этим обстоятельствам жизни своего мужа.
"К Саре, матери трех моих дочерей — Дариги, Динары, Алии, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжких испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В этой трудной жизни утешением мне стало и то, что в тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня", — рассказал Назарбаев в книге, отметив, что нашел понимание и у дочерей.
Биография Нурсултана Назарбаева