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РИА Новости

Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир

08:17 12.11.2019 (обновлено: 13:01 12.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 ноя — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с идеей создать новую международную платформу — глобальный альянс лидеров за безъядерный мир. Об этом он заявил на V заседании политического форума "Астана клуб".
Первый президент Казахстана отметил, что он и раньше говорил о необходимости формирования географии устойчивого мира. Теперь же, по его мнению, эта задача приобретает особую актуальность с учетом размывания основ международной системы нераспространения оружия массового уничтожения, а также обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана и КНДР.

"Мы видим, что в мире растет запрос на создание авторитетной глобальной платформы для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения. С учетом этого считаю необходимым инициировать создание глобального альянса лидеров за безъядерный мир. Ведущие мировые ученые, авторитетные политики, дипломаты могли бы объединить свои усилия в деле нераспространения ядерного оружия", — сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что особое внимание мирового сообщества должно быть уделено скорейшему вступлению в силу договоров о запрещении ядерного оружия и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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Кроме того, Назарбаев предложил возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года.
"Казахстан готов принять один из таких саммитов в своей столице. И Казахстан имеет на это моральное право перед всем миром", — заключил он.
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Нурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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