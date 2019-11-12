Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир

НУР-СУЛТАН, 12 ноя — РИА Новости. Первый президент Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с идеей создать новую международную платформу — глобальный альянс лидеров за безъядерный мир. Об этом он заявил на V заседании политического форума "Астана клуб".

Первый президент Казахстана отметил, что он и раньше говорил о необходимости формирования географии устойчивого мира. Теперь же, по его мнению, эта задача приобретает особую актуальность с учетом размывания основ международной системы нераспространения оружия массового уничтожения, а также обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана и КНДР.

"Мы видим, что в мире растет запрос на создание авторитетной глобальной платформы для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения. С учетом этого считаю необходимым инициировать создание глобального альянса лидеров за безъядерный мир. Ведущие мировые ученые, авторитетные политики, дипломаты могли бы объединить свои усилия в деле нераспространения ядерного оружия", — сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что особое внимание мирового сообщества должно быть уделено скорейшему вступлению в силу договоров о запрещении ядерного оружия и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Кроме того, Назарбаев предложил возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года.