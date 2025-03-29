https://ria.ru/20250329/egipet-2008043105.html

Опасные батискафы: появились новые подробности катастрофы в Египте

Опасные батискафы: появились новые подробности катастрофы в Египте - РИА Новости, 29.03.2025

Опасные батискафы: появились новые подробности катастрофы в Египте

Дело об аварии подводного судна "Синбад" в Хургаде 27 марта, во время которой погибли шестеро россиян, обрастает новыми деталями. Появились комментарии... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:00:00+03:00

2025-03-29T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Дело об аварии подводного судна "Синбад" в Хургаде 27 марта, во время которой погибли шестеро россиян, обрастает новыми деталями. Появились комментарии пострадавших, мнения экспертов и официальных лиц. За пять лет в Красном море произошло более полутора десятков несчастных случаев с участием судов. Кто и как обеспечивает безопасность таких прогулок, что нужно сделать, чтобы снизить риски, а также не известные ранее подробности трагедии — в материале РИА Новости.Запомнят навсегда"В Sindbad Submarines мы делаем все, чтобы подарить удивительные воспоминания, которые вы никогда не забудете. Наш аттракцион — не просто забавное развлечение, а впечатления, которые останутся на долгие годы". Сегодня обещание на сайте компании — организатора подводной экскурсии звучит несколько зловеще.Прогулочный батискаф, в котором находились 45 российских туристов, потерпел крушение в Красном море недалеко от Хургады. Жертвами стали шесть пассажиров, из них двое — дети.Туристам обещали показать красоты подводного мира — цветные кораллы, стаи рыб на расстоянии вытянутой руки. Москвичка Алена вспоминает, как восемь лет назад каталась с семьей на этом же батискафе. "Хоть он был и новый — года два-три, но уже подшатанный. То есть и внутри какие-то недочеты, и сиденья порванные, и поцарапанное все. Ну и плюс никакого инструктажа, не было жилетов: просто завели, посадили — отдыхайте, в иллюминаторы смотрите, — рассказывает она. — В конце выдавали бумажечки, что ты погружался на глубину около 20 метров, и все".При этом компания-организатор на сайте обещала уникальный опыт: из 14 используемых в мире любительских подводных лодок, две — в Хургаде. За час более сорока туристов в сопровождении двух членов экипажа могли опуститься на глубину до 25 метров. Путешествие с комфортом: пространство хоть и узкое, но удобные, мягкие лавки, у каждого участника — фактически свой иллюминатор. Попадали в батискаф по отвесным лестницам через два входа."Батискафы мегапопулярны у туристов, мы экскурсии на них 30 лет продаем. Стоит это от трех до семи тысяч рублей в зависимости от продолжительности погружения — обычно один-два часа. Не каждый может и любит нырять, а для маленьких детей и пожилых гостей это единственная возможность увидеть красоты подводного мира", — рассказал РСТ гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.В этот раз экскурсия обернулась катастрофой — батискаф неожиданно начал заполняться водой во время посадки, сообщил генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев. "Пассажиры рассказали, что, когда продолжалась посадка, услышали звук льющейся воды. Она моментально стала заполнять судно", — объяснил он.Спасательные службы и врачи среагировали быстро — начали на катерах эвакуировать пострадавших на пляж, рассказала очевидица происшествия. "Скорые, реанимации — все ждали и прямо к катерам, к воде подбегали", — вспоминала она.Причины трагедии выясняет следствие.Сейчас все экскурсии на прогулочных батискафах в Хургаде отменены.Цепочка происшествийМорские экскурсии в Египте уже давно не кажутся безопасными. К примеру, в феврале Управление по расследованию морских происшествий (MAIB) Великобритании выпустило предупреждение для планирующих водные прогулки в Красном море. Власти настоятельно призывали бронировать их на яхтах и лодках для дайвинга только у проверенных компаний.Специалисты подсчитали, что за пять лет произошло 16 несчастных случаев в Красном море с участием судов для дайвинга.Эксперты утверждают, что те плохо сконструированы или существенно модифицированы, спасательное оборудование оказалось неисправным или отсутствовало вовсе, пути эвакуации не были освещены и обозначены, инструктаж по технике безопасности пассажиров зачастую не проводился, а экипажи были плохо подготовлены или мало знакомы с аппаратами.Специалисты вспоминают, что в ноябре прошлого года из-за несоблюдения мер безопасности затонула морская яхта Sea Story, погибло 11 человек. В апреле 2023-го перевернулось и затонуло прогулочное судно Carlton Queen: спасли 33 человека — всех, кто находился на борту, но часть пассажиров получили травмы.Контроль нужно ужесточитьРуководитель комитета по страхованию РСТ Кирилл Сгибнев предположил, что регулярность подобных трагедий может быть связана с тем, что на египетских курортах надзорные органы недостаточно следят за безопасностью морских и иных связанных с риском экскурсий. Также, по его словам, не исключена халатность со стороны конкретных компаний, занимающихся подводными погружениями."Мы надеемся, что этот случай заставит органы госвласти Египта ужесточить контроль за организаторами развлекательных мероприятий, связанных с использованием техники и повышенным риском", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ВСК. Полисы этой страховой компании приобрели экскурсанты, когда отправлялись в Страну пирамид.Специалисты ВСК отмечают, что большинство водных развлечений несут в себе повышенные риски, связанные как с авариями, поломками, отказами самой техники, так и с соблюдением техники безопасности командой и посетителями. Важны и условия содержания объектов, за что отвечают собственник и контролирующие органы."Надо разбираться, что послужило проблемой: техническая неисправность или человеческий фактор. Но для страхования это неважно, это не какой-то активный или опасный вид развлечений на воде, поэтому это страховой случай, как при ДТП на дороге", — пояснила директор филиала "ЕВРОИНС Туристическое Страхование" Юлия Алчеева."Ответственность за произошедшее ложится в первую очередь на собственника субмарины", — отметили в ВСК, добавив, что компания выполнит все взятые на себя обязательства.Вопросы безопасности и правда вызывают вопросы. Так, в отзывах на всемирно известном сайте туристы высоко оценили подводную экскурсию на затонувшем 27 марта батискафе "Синдбад": 80 процентов рассказов из 4,7 тысячи — позитивные. Правда, пассажиры восторгались красотами рифа и цветными рыбами. Лишь несколько участников отмечали важные недостатки: "в лодке очень душно", "никаких инструкций по безопасности не было проведено", "подводная лодка выглядит как построенная 40 лет назад", "у всех были фиолетовые губы, что свидетельствует о низком уровне кислорода".Безопасность подводных экскурсий"Затонувший в Египте "Синдбад" — скорее обитаемый подводный аппарат, батискафом его называть не совсем технически грамотно, — уточняет исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин. — Батискаф — это другой, отдельный вид глубоководных аппаратов, со стороны похожий на дирижабль".Регламенты состояния и технического оснащения существуют во многих международных сертифицирующих сообществах. Например, у нас это Российский морской регистр судоходства, в Европе — DNV GL, в Америке — ABS, рассказывает эксперт.С экипажами история другая: и в России (и ранее в СССР), и в мире аттестация экипажей носит скорее ведомственный характер — ее проводят те, кто использует обитаемую технику. А вот стандартов подготовки экипажей в случае с туристическими подводными аппаратами нет, отметил Фокин. Как нет и стандартов подготовки пассажиров к нахождению на борту — ни полнота инструктажей, ни их темы, ни необходимость таких процедур нигде не прописаны.Кроме того, каждый член экипажа должен знать действия в случае аварии наизусть, довести их до автоматизма. И конечно, соотношение — два члена экипажа на 45 пассажиров, которые не подготовлены к нахождению под водой, — небезопасно."В подводной технике пассажиров не должно быть намного больше, чем специалистов", — подчеркивает Сергей Фокин. Ведь даже при дайвинге с баллоном все проходят базовый курс. Там есть нормативы по числу инструкторов на группу учеников.Пока же путешественники могут опираться на рекомендации MAIB: при бронировании морских экскурсий на Красном море туристам советуют выяснить, какое оборудование для спасения есть на лодках, и просить экипаж провести инструктаж по технике безопасности.

https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007916581.html

https://ria.ru/20250328/batiskaf-2008039626.html

https://ria.ru/20250327/puteshestviya-2007561749.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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