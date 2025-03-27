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"Были в сознании". Очевидица рассказала о крушении батискафа в Хургаде
"Были в сознании". Очевидица рассказала о крушении батискафа в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
"Были в сознании". Очевидица рассказала о крушении батискафа в Хургаде
Египетские спасательные службы и врачи быстро среагировали на крушение прогулочного батискафа у побережья Хургады и сразу начали эвакуировать пострадавших,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:11:00+03:00
2025-03-27T18:11:00+03:00
2025-03-27T18:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Египетские спасательные службы и врачи быстро среагировали на крушение прогулочного батискафа у побережья Хургады и сразу начали эвакуировать пострадавших, рассказала очевидица происшествия в беседе с РИА Новости. По ее словам, катера курсировали между местом аварии и берегом, доставляя людей на пляж, где их уже ждали бригады скорой помощи и реанимации. "Сразу здесь все быстро сработали: катера туда-сюда приезжали и привозили по 1–2 человека, в начале без сознания. Скорые, реанимации — все ждали и прям к катерам, к воде, подбегали. Машины туда-сюда, скорые уезжали и приезжали", — сообщила собеседница агентства. Она добавила, что позже многих доставили уже на большом катере — они были в сознании, но издалека туристам на пляже не было видно их состояния. Ранее генконсульство РФ сообщило, что на борту батискафа находились 45 российских туристов, большинство удалось спасти. По данным источника РИА Новости в службе скорой помощи, в больницы доставили 21 пострадавшего, среди них — 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и ещё один человек, чья личность устанавливается. Шесть человек погибли, в том числе пятеро россиян. У выживших диагностированы травмы головы и конечностей, ушибы и признаки дыхательной недостаточности.
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новости - туризм, россия, индия, крушение батискафа в хургаде, в мире
Новости - Туризм, Россия, Индия, Крушение батискафа в Хургаде, В мире
"Были в сознании". Очевидица рассказала о крушении батискафа в Хургаде
Спасатели и врачи быстро среагировали на крушение батискафа в Египте
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Египетские спасательные службы и врачи быстро среагировали на крушение прогулочного батискафа у побережья Хургады и сразу начали эвакуировать пострадавших, рассказала очевидица происшествия в беседе с РИА Новости.
По ее словам, катера курсировали между местом аварии и берегом, доставляя людей на пляж, где их уже ждали бригады скорой помощи и реанимации.
"Сразу здесь все быстро сработали: катера туда-сюда приезжали и привозили по 1–2 человека, в начале без сознания. Скорые, реанимации — все ждали и прям к катерам, к воде, подбегали. Машины туда-сюда, скорые уезжали и приезжали", — сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что позже многих доставили уже на большом катере — они были в сознании, но издалека туристам на пляже не было видно их состояния.
Ранее генконсульство РФ сообщило, что на борту батискафа находились 45 российских туристов, большинство удалось спасти. По данным источника РИА Новости в службе скорой помощи, в больницы доставили 21 пострадавшего, среди них — 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и ещё один человек, чья личность устанавливается. Шесть человек погибли, в том числе пятеро россиян. У выживших диагностированы травмы головы и конечностей, ушибы и признаки дыхательной недостаточности.