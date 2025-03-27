https://ria.ru/20250327/khurgada-2007728991.html

В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов

В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов - РИА Новости, 27.03.2025

В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов

Погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, говорится в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:33:00+03:00

2025-03-27T16:33:00+03:00

2025-03-27T17:38:00+03:00

туризм

хургада

ассоциация туроператоров россии (атор)

египет

в мире

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768487579_0:118:1920:1198_1920x0_80_0_0_848c457ca1f7e7339802bb1aa7c9f38a.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них... Согласно неподтверждённым сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению", - сообщили в ассоциации.Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады. Всего на борту было 45 россиян, судьба остальных неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.

https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html

хургада

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хургада, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, в мире, новости - туризм