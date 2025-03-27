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В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов - РИА Новости, 27.03.2025
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Туризм
 
16:33 27.03.2025 (обновлено: 17:38 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007728991.html
В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов
В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов - РИА Новости, 27.03.2025
В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов
Погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, говорится в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:33:00+03:00
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туризм
хургада
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них... Согласно неподтверждённым сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению", - сообщили в ассоциации.Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады. Всего на борту было 45 россиян, судьба остальных неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.
https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html
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хургада, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, в мире, новости - туризм
Туризм, Хургада, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Египет, В мире, Новости - Туризм
В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов

АТОР: у берегов Хургады экстренно отменили погружение прогулочных батискафов

© Pixabay / MatziВид на Хургаду из самолета
Вид на Хургаду из самолета - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Pixabay / Matzi
Вид на Хургаду из самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«
"Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них... Согласно неподтверждённым сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению", - сообщили в ассоциации.
Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады. Всего на борту было 45 россиян, судьба остальных неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.
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ТуризмХургадаАссоциация туроператоров России (АТОР)ЕгипетВ миреНовости - Туризм
 
 
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