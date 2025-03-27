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В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов
В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов - РИА Новости, 27.03.2025
В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов
Погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, говорится в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:33:00+03:00
2025-03-27T16:33:00+03:00
2025-03-27T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены, приостановлены экскурсии и продажи билетов на них, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Все погружения прогулочных батискафов у берегов Хургады в настоящее время экстренно отменены. Также приостановлены экскурсии и продажи билетов на них... Согласно неподтверждённым сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению", - сообщили в ассоциации.Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что тридцать восемь россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады. Всего на борту было 45 россиян, судьба остальных неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.
https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, ассоциация туроператоров россии (атор), египет, в мире, новости - туризм
Туризм, Хургада, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Египет, В мире, Новости - Туризм
В Хургаде отменили погружение прогулочных батискафов
АТОР: у берегов Хургады экстренно отменили погружение прогулочных батискафов