Рейтинг@Mail.ru
Российский генконсул рассказал подробности аварии на батискафе в Хургаде - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 28.03.2025 (обновлено: 13:20 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007916581.html
Российский генконсул рассказал подробности аварии на батискафе в Хургаде
Российский генконсул рассказал подробности аварии на батискафе в Хургаде - РИА Новости, 28.03.2025
Российский генконсул рассказал подробности аварии на батискафе в Хургаде
Затопление батискафа в Хургаде началось во время посадки, вода быстро заполнила судно, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:58:00+03:00
2025-03-28T13:20:00+03:00
хургада
россия
крушение батискафа в хургаде
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007745651_0:173:2046:1324_1920x0_80_0_0_24fa8c910d3da7dce40c6de45373acfd.jpg
ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Затопление батискафа в Хургаде началось во время посадки, вода быстро заполнила судно, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев."Пассажиры рассказали, что, когда продолжалась посадка, услышали звук воды. Она моментально начала заполняться по судну. Оно просело на 1,5 метра", - сказал Воропаев.В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.
https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007848162.html
хургада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007745651_1:0:2046:1534_1920x0_80_0_0_427815bb4370768970b7d7be18f8589f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хургада, россия, крушение батискафа в хургаде, в мире
Хургада, Россия, Крушение батискафа в Хургаде, В мире
Российский генконсул рассказал подробности аварии на батискафе в Хургаде

Генконсул России Воропаев: затопление батискафа в Хургаде началось при посадке

© AP Photo / STRПоисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / STR
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде
Читать ria.ru в
Дзен
ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Затопление батискафа в Хургаде началось во время посадки, вода быстро заполнила судно, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"Пассажиры рассказали, что, когда продолжалась посадка, услышали звук воды. Она моментально начала заполняться по судну. Оно просело на 1,5 метра", - сказал Воропаев.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Россиянка заявила, что туристам "впаривали" прогулку на батискафе в Египте
Вчера, 05:36
 
ХургадаРоссияКрушение батискафа в ХургадеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала