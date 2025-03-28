https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007916581.html

Российский генконсул рассказал подробности аварии на батискафе в Хургаде

Российский генконсул рассказал подробности аварии на батискафе в Хургаде - РИА Новости, 28.03.2025

Российский генконсул рассказал подробности аварии на батискафе в Хургаде

Затопление батискафа в Хургаде началось во время посадки, вода быстро заполнила судно, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:58:00+03:00

2025-03-28T12:58:00+03:00

2025-03-28T13:20:00+03:00

хургада

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крушение батискафа в хургаде

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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Затопление батискафа в Хургаде началось во время посадки, вода быстро заполнила судно, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев."Пассажиры рассказали, что, когда продолжалась посадка, услышали звук воды. Она моментально начала заполняться по судну. Оно просело на 1,5 метра", - сказал Воропаев.В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.

https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007848162.html

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Варвара Скокшина

хургада, россия, крушение батискафа в хургаде, в мире