СК возбудил дело после крушения батискафа в Хургаде
СК завел дело после крушения батискафа в Хургаде, где погибли российские туристы
© Getty Images / picture alliance/Mark MalakВид на Красное море в районе места крушения туристического батискафа с российскими туристами
© Getty Images / picture alliance/Mark Malak
Вид на Красное море в районе места крушения туристического батискафа с российскими туристами
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте, где при ЧП с батискафом погибли российские туристы, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. По данным египетских властей и российских дипломатов, спасти удалось 38 россиян, из которых 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. На борту батискафа также находились граждане Египта и Индии.
"Следователями возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте... По данному факту следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.