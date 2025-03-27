https://ria.ru/20250327/sk-2007801913.html

СК возбудил дело после крушения батискафа в Хургаде

СК возбудил дело после крушения батискафа в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025

СК возбудил дело после крушения батискафа в Хургаде

Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте, где при ЧП с батискафом погибли российские туристы, сообщило Западное... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:01:00+03:00

2025-03-27T21:01:00+03:00

2025-03-27T21:02:00+03:00

египет

россия

красное море

следственный комитет россии (ск рф)

крушение батискафа в хургаде

в мире

хургада

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте, где при ЧП с батискафом погибли российские туристы, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. По данным египетских властей и российских дипломатов, спасти удалось 38 россиян, из которых 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. На борту батискафа также находились граждане Египта и Индии. "Следователями возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте... По данному факту следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствием проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007737352.html

египет

россия

красное море

хургада

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египет, россия, красное море, следственный комитет россии (ск рф), крушение батискафа в хургаде, в мире, хургада