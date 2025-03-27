Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после крушения батискафа в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 27.03.2025 (обновлено: 21:02 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/sk-2007801913.html
СК возбудил дело после крушения батискафа в Хургаде
СК возбудил дело после крушения батискафа в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
СК возбудил дело после крушения батискафа в Хургаде
Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте, где при ЧП с батискафом погибли российские туристы, сообщило Западное... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:01:00+03:00
2025-03-27T21:02:00+03:00
египет
россия
красное море
следственный комитет россии (ск рф)
крушение батискафа в хургаде
в мире
хургада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007770761_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_38b2406a2bed97ada3c799aa5fae57ed.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте, где при ЧП с батискафом погибли российские туристы, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. По данным египетских властей и российских дипломатов, спасти удалось 38 россиян, из которых 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. На борту батискафа также находились граждане Египта и Индии. "Следователями возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте... По данному факту следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствием проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007737352.html
египет
россия
красное море
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007770761_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1e065c9417382a5cad59affd2b14d7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, россия, красное море, следственный комитет россии (ск рф), крушение батискафа в хургаде, в мире, хургада
Египет, Россия, Красное море, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение батискафа в Хургаде, В мире, Хургада
СК возбудил дело после крушения батискафа в Хургаде

СК завел дело после крушения батискафа в Хургаде, где погибли российские туристы

© Getty Images / picture alliance/Mark MalakВид на Красное море в районе места крушения туристического батискафа с российскими туристами
Вид на Красное море в районе места крушения туристического батискафа с российскими туристами - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / picture alliance/Mark Malak
Вид на Красное море в районе места крушения туристического батискафа с российскими туристами
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте, где при ЧП с батискафом погибли российские туристы, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
Прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. По данным египетских властей и российских дипломатов, спасти удалось 38 россиян, из которых 24 были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. На борту батискафа также находились граждане Египта и Индии.
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Были в сознании". Очевидица рассказала о крушении батискафа в Хургаде
Вчера, 18:11
"Следователями возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в акватории Красного моря в Египте... По данному факту следователями Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Хургаде
Вчера, 17:02
 
ЕгипетРоссияКрасное мореСледственный комитет России (СК РФ)Крушение батискафа в ХургадеВ миреХургада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала