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Россиянка заявила, что туристам "впаривали" прогулку на батискафе в Египте - РИА Новости, 28.03.2025
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05:36 28.03.2025 (обновлено: 06:03 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007848162.html
Россиянка заявила, что туристам "впаривали" прогулку на батискафе в Египте
Россиянка заявила, что туристам "впаривали" прогулку на батискафе в Египте - РИА Новости, 28.03.2025
Россиянка заявила, что туристам "впаривали" прогулку на батискафе в Египте
Москвичка Алена рассказала РИА Новости, как 8 лет назад с семьей каталась на батискафе "Синдбад" в Египте, прогулку на котором "впаривали" туристам, хотя уже... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:36:00+03:00
2025-03-28T06:03:00+03:00
хургада
египет
россия
крушение батискафа в хургаде
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КРАСНОДАР, 28 мар - РИА Новости. Москвичка Алена рассказала РИА Новости, как 8 лет назад с семьей каталась на батискафе "Синдбад" в Египте, прогулку на котором "впаривали" туристам, хотя уже тогда он "еле дышал", а на борту даже не проводился инструктаж и отсутствовали жилеты безопасности. Алена отдыхала в Хургаде в 2017 году. По ее словам, она с семьей проживала так же, как и погибшие в четверг туристы, в отеле Хургады "Титаник Битч". "Да, мы катались с семьей на батискафе "Синдбад". И хоть он был и новый – года два-три, но уже подшатанный. То есть и внутри были какие-то там недочеты, и сиденья порванные, и поцарапанное всё. Ну и плюс никакого инструктажа не было, не было жилетов, просто завели, посадили, отдыхайте, в окошко, в иллюминатор смотрите. Просто усаживали на эти сиденья – такие маленькие лавочки в проходах. Но единственное - в конце выдавали бумажечки, что ты погружался на глубину - около 20 метров, и все", - вспоминает Алена. Девушка добавляет, что эту услугу "хорошо так впаривали" туристам. При этом на борту и тогда было большинство русских, которые "везде и всюду - и деньги готовы платить". Особенно много было детей - "в целом экскурсия в основном для них и сделана", считает Алена. По ее словам, цена не соответствовала качеству, потому что "там такой подшатанный аппарат", "еле дышал, боялись даже прикоснуться, чтобы не сломать". Москвичка вспоминает, что "люди жаловались" и тогда, но, видимо, "никто не предавал все это огласке". В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян.
https://ria.ru/20250327/hurgada-2007817341.html
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хургада, египет, россия, крушение батискафа в хургаде
Хургада, Египет, Россия, Крушение батискафа в Хургаде
Россиянка заявила, что туристам "впаривали" прогулку на батискафе в Египте

Россиянка о прогулке на батискафе "Синдбад" в Египте: это продавали туристам

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Sindbad Club
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КРАСНОДАР, 28 мар - РИА Новости. Москвичка Алена рассказала РИА Новости, как 8 лет назад с семьей каталась на батискафе "Синдбад" в Египте, прогулку на котором "впаривали" туристам, хотя уже тогда он "еле дышал", а на борту даже не проводился инструктаж и отсутствовали жилеты безопасности.
Алена отдыхала в Хургаде в 2017 году. По ее словам, она с семьей проживала так же, как и погибшие в четверг туристы, в отеле Хургады "Титаник Битч".
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"Да, мы катались с семьей на батискафе "Синдбад". И хоть он был и новый – года два-три, но уже подшатанный. То есть и внутри были какие-то там недочеты, и сиденья порванные, и поцарапанное всё. Ну и плюс никакого инструктажа не было, не было жилетов, просто завели, посадили, отдыхайте, в окошко, в иллюминатор смотрите. Просто усаживали на эти сиденья – такие маленькие лавочки в проходах. Но единственное - в конце выдавали бумажечки, что ты погружался на глубину - около 20 метров, и все", - вспоминает Алена.
Девушка добавляет, что эту услугу "хорошо так впаривали" туристам. При этом на борту и тогда было большинство русских, которые "везде и всюду - и деньги готовы платить". Особенно много было детей - "в целом экскурсия в основном для них и сделана", считает Алена.
По ее словам, цена не соответствовала качеству, потому что "там такой подшатанный аппарат", "еле дышал, боялись даже прикоснуться, чтобы не сломать".
Москвичка вспоминает, что "люди жаловались" и тогда, но, видимо, "никто не предавал все это огласке".
В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян.
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