https://ria.ru/20250327/khurgada-2007814379.html
Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде
Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде
Шесть россиян, включая двоих детей, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада, сообщило российское генконсульство в Хургаде. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:43:00+03:00
2025-03-27T22:43:00+03:00
2025-03-27T23:02:00+03:00
россия
хургада
крушение батискафа в хургаде
в мире
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Шесть россиян, включая двоих детей, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада, сообщило российское генконсульство в Хургаде."Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа "Синдбад" погибли шесть россиян, в том числе двое детей", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007782200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хургада, крушение батискафа в хургаде, в мире
Россия, Хургада, Крушение батискафа в Хургаде, В мире
Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде
Генконсульство: 4 взрослых и 2 детей погибли при крушении батискафа в Хургаде