https://ria.ru/20250327/khurgada-2007814379.html

Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде

Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025

Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде

Шесть россиян, включая двоих детей, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада, сообщило российское генконсульство в Хургаде. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:43:00+03:00

2025-03-27T22:43:00+03:00

2025-03-27T23:02:00+03:00

россия

хургада

крушение батискафа в хургаде

в мире

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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Шесть россиян, включая двоих детей, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада, сообщило российское генконсульство в Хургаде."Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа "Синдбад" погибли шесть россиян, в том числе двое детей", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007782200.html

россия

хургада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, хургада, крушение батискафа в хургаде, в мире