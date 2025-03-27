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Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
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22:43 27.03.2025 (обновлено: 23:02 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007814379.html
Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде
Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде
Шесть россиян, включая двоих детей, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада, сообщило российское генконсульство в Хургаде. РИА Новости, 27.03.2025
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россия
хургада
крушение батискафа в хургаде
в мире
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Шесть россиян, включая двоих детей, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада, сообщило российское генконсульство в Хургаде."Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа "Синдбад" погибли шесть россиян, в том числе двое детей", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007782200.html
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россия, хургада, крушение батискафа в хургаде, в мире
Россия, Хургада, Крушение батискафа в Хургаде, В мире
Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде

Генконсульство: 4 взрослых и 2 детей погибли при крушении батискафа в Хургаде

© Фото : РИА НовостиМесто крушения батискафа у берегов Египта
Место крушения батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : РИА Новости
Место крушения батискафа у берегов Египта
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. Шесть россиян, включая двоих детей, погибли при крушении батискафа около побережья египетского курорта Хургада, сообщило российское генконсульство в Хургаде.
«
"Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа "Синдбад" погибли шесть россиян, в том числе двое детей", - говорится в заявлении.
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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