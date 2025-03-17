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Как и когда сажать редис в 2025 году: советы огородникам

Когда сажать редис 2025 посадка редиски семенами и рассадой в открытый грунт

Как и когда сажать редис в 2025 году: советы огородникам

Редис — один из самых ранних овощей. Этот корнеплод со специфическим вкусом богат полезными микроэлементами и витаминами. Когда сажать редиску семенами в... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:59:00+03:00

2025-03-17T19:59:00+03:00

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овощи

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Редис — один из самых ранних овощей. Этот корнеплод со специфическим вкусом богат полезными микроэлементами и витаминами. Когда сажать редиску семенами в открытый грунт и теплицу, посадка редиса по лунному календарю 2025, какой сорт посадить весной, осенью или под зиму, борьба с вредителями и правильный уход — в материале РИА Новости.Посадка редисаРедис — овощ, который сможет вырастить даже начинающий огородник. Он содержит много полезных микроэлементов и витаминов. Селекционеры разработали разнообразные по вкусу, форме и цвету сорта. Чтобы получить хороший урожай, важно придерживаться рекомендаций по выращиванию этой культуры.Когда сажать редисПо мнению огородников, апрель и май — лучший период для посадки редиса. Но конкретное время для выращивания овоща зависит от ряда факторов:По регионуРедис выращивают практически повсеместно, учитывая погодные условия.Сроки посева редиса:Садовод-любитель Оксана Васильева, рассказала, что она высаживает редис в теплице или открытом грунте, использует сразу несколько сортов – раннюю, среднеспелую и позднюю редиску. "Раннеспелую сею, когда земля прогреется на 4-5 см до +2 градусов. В Подмосковье это, как правило, происходит в начале мая. Среднеспелую – в июне, а позднюю уже в августе", – отмечает эксперт. Некоторые дачники сеют под зиму, чтобы ранней весной получить всходы. Но в Подмосковье земля иногда промерзает на глубину больше метра, поэтому посаженный под зиму редис не всегда всходит.По лунному календарюПосадка корнеплодов в фазе убывающей луны обеспечивает интенсивное сокодвижение в корневой системе.Благоприятные дни для посадки редиса на рассаду и/или в открытый грунт в 2025 году:Выбор сортаСелекционеры вывели различные сорта редиса, как по сроку созревания, так и для различных условий выращивания. Среди них выделяют:По условиям выращивания выделяют сорта:В зависимости от разновидности корнеплоды имеют продолговатую или круглую форму, весят от 20 до 200 грамм, бывают красного, белого, желтого, зеленого и фиолетового оттенка, имеют нейтрально-сладкий или слабо-острый вкус.Погода для посадкиРедис — растение холодостойкое. Сеянцы выдерживают морозы до -4 градусов. Оптимальные условия для выращивания: температура +16… +20 градусов, умеренное солнце и отсутствие сквозняка. При жаре активно вытягивается ботва и плоды не получают должного питания, при температуре ниже +11 градусов отмечается замедление роста.Лучшее время для посева редиса по температуре и долготе светового дня в апреле-мае и августе-сентябре. Оптимальная температура для появления всходов – +15…+20 градусов. В июне-июле из-за жары редис сажать не рекомендуется, т.к. он уходит в стрелку. Можно сеять редис и в конце июля, но предпочтение отдают сортам среднеспелым и поздним.Под зиму редис сажают в конце октября - начале ноября, когда температура держится в пределах 0…+5 градусов. Выбирают морозостойкие сорта и грядки, защищенные от обилия талых вод.Правила севооборотаГлавное правило — нельзя сажать родственные культуры друг за другом и на прежнее место. Это приведет к распространению болезней и вредителей и гибели овощей.Хорошие предшественники для редиса:А вот после репы, капусты, брюквы, горчицы и кресс-салата сеять редиску не рекомендуется. Чтобы сэкономить место на участке огородники высаживают редис в теплице перед посадкой томатов или вдоль грядок с морковью и земляникой.Посадка в открытый грунтВ открытом грунте редис выращивают с ранней весны до осени.Выбор и подготовка почвы"Для того чтобы вырастить хороший редис, нужно предварительно разрыхлить землю, она должна быть легкой и удобренной. Редис сажают на участках, хорошо освещаемых солнцем. Важно, чтобы грядка была защищена от ветра, так как редис не любит сквозняк", — говорит Оксана Васильева.Лучше всего он растет в почве с кислотностью не выше 7,0 pH. Чтобы нейтрализовать кислотность глинистой земли, в нее вносят молотый известняк, а в песчаный грунт — доломитовую муку.Грядки на участке желательно подготовить еще осенью. Перекопать на штык лопаты, разбить комки и внести удобрения – перепревший навоз. Недопустимо применять свежую органику – редис этого не терпит, формирует плоды с пустотами и уходит в перо. Если по осени не удалось внести в грунт нужные составы, то весной после рыхления грунта на 1 м² использовать 15 грамм хлорида кальция и 40 грамм суперфосфата и ведро компоста с древесной золой. За неделю до начала сева грядки под редис накрывают полиэтиленовой пленкой или агроволокном, чтобы согреть землю.Подготовка семян к посадкеСемена редиса подготавливают к посадке следующим образом:Глубина и схема посадкиВ среднем семена редиса углубляют на один-два сантиметра, но не больше трех. Слишком глубокая посадка семян не даст здоровым корнеплодам правильно сформироваться.А слишком густой посев не даст хорошего результата. Ранние сорта рекомендуется высаживать по схеме 3х10 см (т.е. между рядками достаточно оставлять расстояние в 10 см). А вот позднеспелые сорта редиса нужно сеять более свободно: 5х15 см или 8х20 см.Способы посадкиРедис высевают на грядах разными способами:Технология посадки редисаМетод посадки различается в зависимости от периода посева:Как правильно ухаживать после посадкиУход за редиской несложный, но постоянный. Культура устойчива к ночным низким температурам, поэтому можно смело высаживать ее в открытый грунт и получить богатый урожай. А при длинном световом дне и палящем солнце необходимо затенять."Поливайте редис, он очень любит пить. Нехватка воды приведет к плохому результату, - утверждает Оксана Васильева. - Как только редис взойдет, его надо проредить. Ростки не стоит выбрасывать, их можно пересадить в другую грядку.В засушливую погоду поливать редис лучше два раза в день (утром и вечером) – 10 литров на квадратный метр. Особенно важно увлажнять почву на стадии формирования плодов, рыхлить ее и пропалывать грядки от сорняков. Подкормки для ульстраспелых и ранних сортов огородники не используют. Корнеплодам хватает удобрений, внесенных на грядку на стадии перекопки. А среднеспелые и поздние сорта редиса можно подкормить на стадии формирования корнеплодов “Агриколой 4”, а по мере появления листиков – калийным удобрением.Сбор и хранение урожаяВажно своевременно выдергивать редис. Созревание овоща происходит неравномерно, поэтому и сбор урожая выборочный. Лучше всего собирать редиску утром после обильного вечернего полива накануне. Корнеплод извлекают из земли, очищают от земли. Корешок рекомендуется срезать непосредственно перед подачей редиса на стол или приготовлением блюд. Редиска долго не лежит, ее сразу употребляют в пищу. Чтобы увеличить срок хранения, овощи насухо вытирают, заворачивают в бумагу и в пакете помещают в холодильник или погреб.Борьба с болезнями и вредителямиВесной редису практически не угрожают болезни и вредители – не сезон. А вот летом с наступлением жары риск заражения значительно возрастает. Наибольший вред приносят слизни, медведка, тля и крестоцветная блоха.Что касается болезней, корнеплоды чаще всего страдают от килы. Эта инфекция приводит к деформации плодов. Избежать заражения помогут профилактические меры. За два-три дня до высадки в почву добавляют просеянную древесную золу или известковое молоко (два стакана гашеной извести на 10 литров воды). Для обработки грядок можно использовать растворы “Карбатиона” или “Фундазола” согласно инструкции.От серой гнили, которая поражает корнеплоды, помогут опрыскивания разведенным с теплой водой горчичным порошком (50 грамм на 10 литров) или йодом - 10 капель на 10 литров). Также в качестве профилактических мер при поливе применяют несколько кристаллов перманганата калия (2-4 грамма на 10 литров воды комнатной температуры). Обработку проводят раз в 7–10 дней. Еще рядом с грядкой редиса опытные огородники рекомендуют сажать растения - фитонциды — календула, бархатцы, настурции.От крестоцветных блошек, которые быстро превращают листья редиса в решето и откладывают яйца личинок, дачники борются при помощи смеси из высушенных листьев табака, просеянной золы, горчичного порошка и молотого перца. Таким составом нужно присыпать грядки. В случае массового нашествия вредителей используют химикаты: “Децис”, “Молния”, “Шерпа”, “Актара”, следуя указаниям в инструкции.Как защитить урожай редиса:Ошибки в посадкеПорой редис уходит в ботву и образуется стрелка, а корнеплоды вырастают мелкими, пустыми, безвкусными или горькими. Все это происходит из-за ошибок в выращивании овощей:Советы опытных огородниковДачники и огородники с большим опытом рекомендуют для получения качественного урожая редиса:

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Артем Смирнов

растения, россия, овощи