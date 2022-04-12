https://ria.ru/20220412/ogurtsy-1783206841.html

Как правильно выращивать огурцы в теплице: выбор сорта и грамотный уход

Огурцы в теплице: выращивание, посадка, правильный уход и сбор урожая

Как правильно выращивать огурцы в теплице: выбор сорта и грамотный уход

Выращивая огурцы в теплице, можно получить ранний урожай для салатов и поздний для консервирования. Главное — правильно выбрать сорта, подготовить почву и... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:47

2022-04-12T20:47

2022-04-12T20:47

растениеводство

растения

общество

дача

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Выращивая огурцы в теплице, можно получить ранний урожай для салатов и поздний для консервирования. Главное — правильно выбрать сорта, подготовить почву и вовремя посадить рассаду или семена. Что делать, чтобы вырастить богатый урожай, технология ухода, полива и подкормки растений, способы борьбы с болезнями и вредителями - в материале РИА Новости.Огурцы в теплицеОгурцы – одна из самых распространенных огородных культур. Их выращивают как в открытом грунте, так и в теплице. А фермеры имеют возможность поставлять свежие овощи потребителям круглый год.Тепличный способ выращивания огурцов имеет ряд преимуществ:В Подмосковье эти овощи рекомендуется сажать в защищенный грунт, когда земля достаточно прогреется - в период с 10 мая до начала июня. Перечень лучших сортов и гибридов для средней полосы: "Изящный", "Обильный", "Айвенго F1", "Зозуля F1", "Аллигатор F1", "Антошка F1", "Паратунка F1", "Бонус F1", "Валентина F1", "Зятек F1", "Внученька F1", "Кибрия F1", "Миранда F1", "Мурашка F1", "Пикник F1".На Урале оптимальное время посадки огурцов в теплицу – начало июня. Сорта и гибриды: "Вектор", "Алтай", "Кустовой", "Журавленок F1", "Любимчик", "Эколь F1", "Изящный", "Надежный".В южных регионах сажать культуру можно уже со второй половины апреля. Хорошие плоды дают "Стриж F1", "Директор F1", "Конкурент", "Мария F1", "Кустовой", "Сокол F1", "Барвина F1", "Семкросс F1".Выбор теплицыДля выращивания огурцов в защищенном грунте важно выбрать подходящую теплицу и необходимое оборудование. В парниках разного типа (из пленки, стекла, поликарбоната, комбинированных) создается благоприятный микроклимат. Кроме того, в тепличных условиях не так как в открытом грунте ощущаются колебания дневных и ночных температур, растениям не страшны весенние заморозки и холодные росы.По словам Дмитрия Матвеева, президента группы компаний "Кабош", очевидный плюс парников - быстровозводимость. "Теплицы дают большую освещенность и в основном стоят недорого. Но необходимо их регулярно открывать и закрывать во избежание перегрева и гибели растений. Небольшие теплицы под пленкой тоже бюджетны и легки в постройке, они пропускают свет и сохраняют влагу. Но если резко наступят холода, необходимо обеспечить огурцам дополнительное укрытие - пленка не сохраняет тепло. Если выбираете пленочные теплицы, помните, что растениям нужны форточки. Если для этих целей использовать дверь, то велика вероятность сквозняка", - комментирует эксперт.Специалист отмечает, что теплицы из поликарбоната хорошо хранят тепло и влагу, такая конструкция позволяет рассеивать поступающий свет. Есть и несколько “но”: за поликарбонатом нужно тщательно ухаживать и очищать в случае необходимости. Когда закончится срок его пригодности, замена будет стоить недешево. Кроме этого, теплицы из такого материала не дают доступа насекомым - опылителям.РазмерыОптимальная высота парника - два метра, площадь - не менее 10 кв. м. Устанавливать более высокую теплицу не рекомендуется, т.к. из-за большого слоя воздуха проблематично будет поддерживать нужный микроклимат. А меньшая высота не позволит огуречным плетям достаточно развиваться при вертикальном расположении (их длина может достигать 3,5 м). "Идеальной теплицей будет та, которая обладает системой вентиляции и исключает возможность сквозняков и перегревов", - говорит Дмитрий Матвеев.МестоположениеИмеет значение и выбор места для установки теплицы. Лучше всего размещать ее по направлению с севера на юг для получения естественного солнечного освещения и тепла. Установка возможна только на ровной поверхности, для исключения подтопления грунтовыми водами стоит выбирать возвышенный участок.Выбор сортаЧтобы гарантированно получить богатый урожай, нужно грамотно подобрать сорта, предназначенные специально для выращивания в защищенном грунте. Огородники советуют выбирать для теплиц партенокарпические и самоопыляемые огурцы. Они не нуждаются в опылителях и хорошо развиваются при любых погодных условиях.Кустовые огурцыОбычно в теплице огурцы выращивают в один стебель, подвязывают главную плеть к шпалере, а боковые ростки прищипывают над вторым–четвертым листом. Кустовые сорта отличает слабая ветвистость, компактность и множество плодовых завязей, напоминающих цветочную кисть. Они рекомендованы для посадки в открытый грунт, высаживание их в теплицы нецелесообразно из-за неправильного использования пространства.Самоопыляющиеся огурцыСамоопыляемые сорта и гибриды этой овощной культуры прекрасно подходят для выращивания в теплицах. В закрытом пространстве насекомым нет доступа к растениям для опыления. Партенокарпические сорта формируют завязи сами по себе и рекомендованы госреестром для закрытого грунта.Наиболее популярные из них: "Анюта", "Зозуля", "Орфей", "Кураж", "Матильда", "Муравей", "Алексеич", "Домовенок", "Бенефис", "Нежинский", "Зятек".Ранние огурцыРанние сорта огурцов созревают в срок до 45 дней. Первый урожай можно собирать уже в начале лета. В отапливаемой теплице эту культуру можно выращивать круглый год.К этому типу относятся сорта: "Адам", "Алфавит", "Апрельский F1", "Барабулька", "Внучок", "Гармония", "Емеля", "Колибри", "Мечта дачника", "Пикник", "Форсаж", "Хрустик", "Шмель".Подготовка теплицыСнизить риск поражения огурцов инфекциями и повысить урожайность позволят подготовительные работы. Стационарные теплицы ранней весной моют и обрабатывают фунгицидами, уделяя особое внимание нижней части, где боковины конструкции соприкасаются с землей. Такая дезинфекция служит профилактикой грибковых инфекций.Осенью рекомендуется перекопать почву в теплице и внести перегной (2-3 кг на 1 кв. м), суперфосфат (40 г на 1 кв. м), калийную соль (20 г на 1 кв. м). Для улучшения структуры грунта осенью следует посеять сидераты (горчица, рожь) и оставить их на зиму.Подготовка грунтаОгурцы хорошо растут в плодородных и рыхлых почвах, богатых органикой. Если осенью не были внесены органические удобрения (навоз, компост), то следует сделать это при обработке почвы весной. Земля для выращивания огурцов в неотапливаемой теплице должна хорошо прогреться.Подготовка посадочного материалаПосевной материал лучше приобретать в проверенных специализированных магазинах, такие семена проходят обработку от болезней и вредителей. Перед посевом их можно прорастить во влажной марле, чтобы как можно раньше получить всходы. Семена дезинфицируют 2-3-процентным раствором перекиси водорода, который нагревают до 40 градусов, на семь минут опускают их в раствор и после промывают проточной водой. Ростки появятся уже через два-три дня.Огурцы – культура теплолюбивая, и если теплица не отапливается, то не стоит торопиться с посевом. Необходимо ориентироваться на способ посадки (семенами или рассадой), погодные условия в регионе и выбранный сорт овощей. Если передержать рассаду дома, она вытянется, огурцы будут слабыми, а если посадить в холодную землю, ростки будут долго акклиматизироваться, могут заболеть и даже погибнуть.Подготовка почвыДачница Нина Проконова рассказала, что готовит землю в теплице весной за пять-шесть дней до посева овощной культуры: "Под перекопку на 1 кв. м. вношу 1 ст. л. нитрофостки, 1 ст. л. мочевины, 3 ст. л. суперфосфата, два стакана древесной золы и стакан доломитовой муки, ведро перегноя". Эксперт в области огородничества не рекомендует добавлять растительный компост во избежание грибковых заболеваний (прикорневой гнили и ложной мучнистой росы). Землю необходимо перекопать на глубину 12-15 см и пролить теплым раствором (60 градусов) медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды) или раствором марганцовки (2 г на 10 л), расходуя 5 л на 1 кв. м. После полива следует прикрыть участок пленкой.Высадка рассадыРассада готова к пересадке через 25-30 дней, но точный срок зависит от сорта, региона, вида и оснащения теплицы. В парники без обогрева высаживать рассаду рекомендуется в конце мая, когда грунт внутри прогреется до +14-16 градусов.Молодые огурцы, на которых уже сформировалось три-четыре настоящих листочка, высаживают в теплицу двухстрочной лентой. Ряды формируют на расстоянии 50–60 см, а ленты — 80 см друг от друга. Между растениями нужно оставлять расстояние – 20 см.Алгоритм высаживания рассады в теплицу:Поливать высаженную рассаду не нужно в течение двух суток.УходУход за огурцами в теплице - полив, подкормка, формирование и подвязка растений - проводят регулярно. Для качественной вегетации важно поддерживать микроклимат и своевременно осуществлять агротехнические работы.ПоливДля полива нужно использовать только подогретую воду. Поливать огурцы после посадки необходимо раз в три-четыре дня под корень, исключая попадание воды на листья. Лучшее время для полива — раннее утро или вечерние часы. С появлением первых завязей и в жаркие дни частота полива увеличивается. Чтобы повысить влажность можно пускать воду между рядами.ПодкормкиКомплексные минеральные удобрения вносят для быстрого роста и формирования корневой системы растений. Но только если органика (перепревший навоз) не вносилась в грунт перед посадкой. Подкормку комплексными удобрениями (азот, фосфор, калий в равных долях) добавляют при цветении, подкармливают кусты и древесной золой, разведенной в воде, а при активном плодоношении используют удобрения с преобладанием калия.ОсвещениеДля огурцов достаточно 10-часового светового дня. При отсутствии солнечного света существенно снижается интенсивность роста культуры и требуется применение источников искусственного освещения (фитолампы).ТемператураОптимальные температурные показатели для огурцов зависят от фазы роста:Дневная температура не должна превышать +30…+35 градусов, а ночная – опускаться ниже +18. При похолодании до +5…+8 начинаются необратимые нарушения и растения гибнут.ВлажностьОгурцы довольно быстро реагируют на изменение влажности. Недостаток влаги в почве, сухость воздуха недопустимы для культуры. Оптимальной считается влажность от 80 до 95 %. Снижение этого показателя приводит к тому, что плоды становятся горькими, новые завязи не формируются и растение замедляет свое развитие.ПроветриваниеПроветривание теплицы, где высажены огурцы, необходимо для профилактики болезней, в особенности гнилей, которые размножаются во влажной теплой среде. Доступ чистого воздуха важен и в жаркие дни – чтобы снизить температуру до необходимого уровня. Но нельзя допускать сквозняков.Формирование кустаЗадача формирования – обеспечить максимальный урожай, регулируя соотношение роста и плодоношения. В теплице для крепления огурцов чаще всего используют горизонтальную шпалеру. "Под крышей теплицы на высоте 1,7-2 метра от земли вдоль каждой грядки натягивают по две толстые проволоки (на расстоянии примерно 30-40 см одна от другой). При помощи мягкого шпагата или шнура подвязывают растения к шпалере. Это необходимо, когда у огурца формируются три-четыре настоящих листа, а если высаживают огурцы рассадой, то через четыре-пять дней после высадки. Нужно дать растениям укорениться", - поясняет Нина Проконова.Прищипывание сортовых огурцов делают над пятым листом, поскольку основной стебель чаще всего дает пустоцветы. Это снижает листовую массу и способствует активному и продолжительному периоду плодоношения. Подвязывание упрощает процесс ухода за растением и сбор урожая, препятствует сцепке плетей между собой усами, обеспечивает попадание света на всю растительную часть, предупреждает повреждение стеблей и гниение плодов на земле.Болезни и вредителиРаспространению заболеваний огурцов способствуют колебания температуры, недостаток или наоборот избыток влаги, а также отсутствие предпосевной подготовки.Эти овощи портят и насекомые-вредители:Ошибки выращивания в теплице"Одна из частых ошибок, которую может совершить начинающий огородник, - выращивание томатов и огурцов в одной теплице. Объясняется это легко: огурцам нужна температура +25…+30 градусов. А томатам около +20 градусов. Поэтому вместе им просто не ужиться", - говорит Дмитрий Матвеев. Эксперт отмечает, что навредить растению может и обильный полив. "Поливать нужно раз в два/три дня, используя теплую воду. Делать это лучше вечером, из расчета примерно 5 л воды на один куст", - советует специалист.Наиболее распространенные ошибки при выращивании огурцов в защищенном грунте:Сбор урожая"Первые плоды огурцов в теплице нужно как можно чаще снимать и не переращивать – тогда урожай будет больше", - говорит Нина Проконова. Это необходимо для нормального развития новых завязей и плодов.Советы опытных огородниковДля получения богатого урожая тепличных огурцов опытные огородники рекомендуют:

https://ria.ru/20220328/rassada-1780489958.html

https://ria.ru/20220331/vysadka-1781163087.html

https://ria.ru/20220331/posevnaya-1781167572.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

растениеводство, растения, общество, дача