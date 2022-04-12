Как правильно выращивать огурцы в теплице: выбор сорта и грамотный уход
Огурцы в теплице
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Выращивая огурцы в теплице, можно получить ранний урожай для салатов и поздний для консервирования. Главное — правильно выбрать сорта, подготовить почву и вовремя посадить рассаду или семена. Что делать, чтобы вырастить богатый урожай, технология ухода, полива и подкормки растений, способы борьбы с болезнями и вредителями - в материале РИА Новости.
Огурцы в теплице
Огурцы – одна из самых распространенных огородных культур. Их выращивают как в открытом грунте, так и в теплице. А фермеры имеют возможность поставлять свежие овощи потребителям круглый год.
Тепличный способ выращивания огурцов имеет ряд преимуществ:
- —можно сажать любые сорта и получить ранний урожай;
- —урожайность слабо зависима от погоды;
- —есть возможность собирать свежие огурцы даже осенью, если посадить их в середине лета.
В Подмосковье эти овощи рекомендуется сажать в защищенный грунт, когда земля достаточно прогреется - в период с 10 мая до начала июня. Перечень лучших сортов и гибридов для средней полосы: "Изящный", "Обильный", "Айвенго F1", "Зозуля F1", "Аллигатор F1", "Антошка F1", "Паратунка F1", "Бонус F1", "Валентина F1", "Зятек F1", "Внученька F1", "Кибрия F1", "Миранда F1", "Мурашка F1", "Пикник F1".
На Урале оптимальное время посадки огурцов в теплицу – начало июня. Сорта и гибриды: "Вектор", "Алтай", "Кустовой", "Журавленок F1", "Любимчик", "Эколь F1", "Изящный", "Надежный".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыращивание огурцов в тепличном комплексе агрохолдинга "Московский"
Выращивание огурцов в тепличном комплексе агрохолдинга "Московский"
В южных регионах сажать культуру можно уже со второй половины апреля. Хорошие плоды дают "Стриж F1", "Директор F1", "Конкурент", "Мария F1", "Кустовой", "Сокол F1", "Барвина F1", "Семкросс F1".
Выбор теплицы
Для выращивания огурцов в защищенном грунте важно выбрать подходящую теплицу и необходимое оборудование. В парниках разного типа (из пленки, стекла, поликарбоната, комбинированных) создается благоприятный микроклимат. Кроме того, в тепличных условиях не так как в открытом грунте ощущаются колебания дневных и ночных температур, растениям не страшны весенние заморозки и холодные росы.
По словам Дмитрия Матвеева, президента группы компаний "Кабош", очевидный плюс парников - быстровозводимость. "Теплицы дают большую освещенность и в основном стоят недорого. Но необходимо их регулярно открывать и закрывать во избежание перегрева и гибели растений. Небольшие теплицы под пленкой тоже бюджетны и легки в постройке, они пропускают свет и сохраняют влагу. Но если резко наступят холода, необходимо обеспечить огурцам дополнительное укрытие - пленка не сохраняет тепло. Если выбираете пленочные теплицы, помните, что растениям нужны форточки. Если для этих целей использовать дверь, то велика вероятность сквозняка", - комментирует эксперт.
Специалист отмечает, что теплицы из поликарбоната хорошо хранят тепло и влагу, такая конструкция позволяет рассеивать поступающий свет. Есть и несколько “но”: за поликарбонатом нужно тщательно ухаживать и очищать в случае необходимости. Когда закончится срок его пригодности, замена будет стоить недешево. Кроме этого, теплицы из такого материала не дают доступа насекомым - опылителям.
Размеры
Оптимальная высота парника - два метра, площадь - не менее 10 кв. м. Устанавливать более высокую теплицу не рекомендуется, т.к. из-за большого слоя воздуха проблематично будет поддерживать нужный микроклимат. А меньшая высота не позволит огуречным плетям достаточно развиваться при вертикальном расположении (их длина может достигать 3,5 м). "Идеальной теплицей будет та, которая обладает системой вентиляции и исключает возможность сквозняков и перегревов", - говорит Дмитрий Матвеев.
Женщина на дачном участке
Местоположение
Имеет значение и выбор места для установки теплицы. Лучше всего размещать ее по направлению с севера на юг для получения естественного солнечного освещения и тепла. Установка возможна только на ровной поверхности, для исключения подтопления грунтовыми водами стоит выбирать возвышенный участок.
Выбор сорта
Чтобы гарантированно получить богатый урожай, нужно грамотно подобрать сорта, предназначенные специально для выращивания в защищенном грунте. Огородники советуют выбирать для теплиц партенокарпические и самоопыляемые огурцы. Они не нуждаются в опылителях и хорошо развиваются при любых погодных условиях.
Кустовые огурцы
Обычно в теплице огурцы выращивают в один стебель, подвязывают главную плеть к шпалере, а боковые ростки прищипывают над вторым–четвертым листом. Кустовые сорта отличает слабая ветвистость, компактность и множество плодовых завязей, напоминающих цветочную кисть. Они рекомендованы для посадки в открытый грунт, высаживание их в теплицы нецелесообразно из-за неправильного использования пространства.
Самоопыляющиеся огурцы
Самоопыляемые сорта и гибриды этой овощной культуры прекрасно подходят для выращивания в теплицах. В закрытом пространстве насекомым нет доступа к растениям для опыления. Партенокарпические сорта формируют завязи сами по себе и рекомендованы госреестром для закрытого грунта.
Наиболее популярные из них: "Анюта", "Зозуля", "Орфей", "Кураж", "Матильда", "Муравей", "Алексеич", "Домовенок", "Бенефис", "Нежинский", "Зятек".
Ранние огурцы
Ранние сорта огурцов созревают в срок до 45 дней. Первый урожай можно собирать уже в начале лета. В отапливаемой теплице эту культуру можно выращивать круглый год.
К этому типу относятся сорта: "Адам", "Алфавит", "Апрельский F1", "Барабулька", "Внучок", "Гармония", "Емеля", "Колибри", "Мечта дачника", "Пикник", "Форсаж", "Хрустик", "Шмель".
Подготовка теплицы
Снизить риск поражения огурцов инфекциями и повысить урожайность позволят подготовительные работы. Стационарные теплицы ранней весной моют и обрабатывают фунгицидами, уделяя особое внимание нижней части, где боковины конструкции соприкасаются с землей. Такая дезинфекция служит профилактикой грибковых инфекций.
Осенью рекомендуется перекопать почву в теплице и внести перегной (2-3 кг на 1 кв. м), суперфосфат (40 г на 1 кв. м), калийную соль (20 г на 1 кв. м). Для улучшения структуры грунта осенью следует посеять сидераты (горчица, рожь) и оставить их на зиму.
Подготовка грунта
Огурцы хорошо растут в плодородных и рыхлых почвах, богатых органикой. Если осенью не были внесены органические удобрения (навоз, компост), то следует сделать это при обработке почвы весной. Земля для выращивания огурцов в неотапливаемой теплице должна хорошо прогреться.
Подготовка посадочного материала
Женщина высаживает саженец на дачном участке
Посевной материал лучше приобретать в проверенных специализированных магазинах, такие семена проходят обработку от болезней и вредителей. Перед посевом их можно прорастить во влажной марле, чтобы как можно раньше получить всходы. Семена дезинфицируют 2-3-процентным раствором перекиси водорода, который нагревают до 40 градусов, на семь минут опускают их в раствор и после промывают проточной водой. Ростки появятся уже через два-три дня.
Огурцы – культура теплолюбивая, и если теплица не отапливается, то не стоит торопиться с посевом. Необходимо ориентироваться на способ посадки (семенами или рассадой), погодные условия в регионе и выбранный сорт овощей. Если передержать рассаду дома, она вытянется, огурцы будут слабыми, а если посадить в холодную землю, ростки будут долго акклиматизироваться, могут заболеть и даже погибнуть.
Подготовка почвы
Дачница Нина Проконова рассказала, что готовит землю в теплице весной за пять-шесть дней до посева овощной культуры: "Под перекопку на 1 кв. м. вношу 1 ст. л. нитрофостки, 1 ст. л. мочевины, 3 ст. л. суперфосфата, два стакана древесной золы и стакан доломитовой муки, ведро перегноя". Эксперт в области огородничества не рекомендует добавлять растительный компост во избежание грибковых заболеваний (прикорневой гнили и ложной мучнистой росы). Землю необходимо перекопать на глубину 12-15 см и пролить теплым раствором (60 градусов) медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды) или раствором марганцовки (2 г на 10 л), расходуя 5 л на 1 кв. м. После полива следует прикрыть участок пленкой.
Высадка рассады
Продажа рассады огурцов
Рассада готова к пересадке через 25-30 дней, но точный срок зависит от сорта, региона, вида и оснащения теплицы. В парники без обогрева высаживать рассаду рекомендуется в конце мая, когда грунт внутри прогреется до +14-16 градусов.
Молодые огурцы, на которых уже сформировалось три-четыре настоящих листочка, высаживают в теплицу двухстрочной лентой. Ряды формируют на расстоянии 50–60 см, а ленты — 80 см друг от друга. Между растениями нужно оставлять расстояние – 20 см.
Алгоритм высаживания рассады в теплицу:
- —увлажнить почву в грядах теплой водой;
- —сделать лунки-углубления и распределить в них рассаду;
- —слегка утрамбовать грунт и замульчировать сверху слоем торфа с опилками на два сантиметра;
Поливать высаженную рассаду не нужно в течение двух суток.
Уход
Уход за огурцами в теплице - полив, подкормка, формирование и подвязка растений - проводят регулярно. Для качественной вегетации важно поддерживать микроклимат и своевременно осуществлять агротехнические работы.
Полив
Для полива нужно использовать только подогретую воду. Поливать огурцы после посадки необходимо раз в три-четыре дня под корень, исключая попадание воды на листья. Лучшее время для полива — раннее утро или вечерние часы. С появлением первых завязей и в жаркие дни частота полива увеличивается. Чтобы повысить влажность можно пускать воду между рядами.
Подкормки
Комплексные минеральные удобрения вносят для быстрого роста и формирования корневой системы растений. Но только если органика (перепревший навоз) не вносилась в грунт перед посадкой. Подкормку комплексными удобрениями (азот, фосфор, калий в равных долях) добавляют при цветении, подкармливают кусты и древесной золой, разведенной в воде, а при активном плодоношении используют удобрения с преобладанием калия.
Освещение
Для огурцов достаточно 10-часового светового дня. При отсутствии солнечного света существенно снижается интенсивность роста культуры и требуется применение источников искусственного освещения (фитолампы).
Температура
Оптимальные температурные показатели для огурцов зависят от фазы роста:
- —при высадке рассады — +22…+24 градуса;
- —в период цветения — +25…+28 градусов;
- —при плодоношении — +25…+30 градусов.
Дневная температура не должна превышать +30…+35 градусов, а ночная – опускаться ниже +18. При похолодании до +5…+8 начинаются необратимые нарушения и растения гибнут.
Влажность
Огурцы довольно быстро реагируют на изменение влажности. Недостаток влаги в почве, сухость воздуха недопустимы для культуры. Оптимальной считается влажность от 80 до 95 %. Снижение этого показателя приводит к тому, что плоды становятся горькими, новые завязи не формируются и растение замедляет свое развитие.
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Проветривание
Проветривание теплицы, где высажены огурцы, необходимо для профилактики болезней, в особенности гнилей, которые размножаются во влажной теплой среде. Доступ чистого воздуха важен и в жаркие дни – чтобы снизить температуру до необходимого уровня. Но нельзя допускать сквозняков.
Формирование куста
Задача формирования – обеспечить максимальный урожай, регулируя соотношение роста и плодоношения. В теплице для крепления огурцов чаще всего используют горизонтальную шпалеру. "Под крышей теплицы на высоте 1,7-2 метра от земли вдоль каждой грядки натягивают по две толстые проволоки (на расстоянии примерно 30-40 см одна от другой). При помощи мягкого шпагата или шнура подвязывают растения к шпалере. Это необходимо, когда у огурца формируются три-четыре настоящих листа, а если высаживают огурцы рассадой, то через четыре-пять дней после высадки. Нужно дать растениям укорениться", - поясняет Нина Проконова.
Прищипывание сортовых огурцов делают над пятым листом, поскольку основной стебель чаще всего дает пустоцветы. Это снижает листовую массу и способствует активному и продолжительному периоду плодоношения. Подвязывание упрощает процесс ухода за растением и сбор урожая, препятствует сцепке плетей между собой усами, обеспечивает попадание света на всю растительную часть, предупреждает повреждение стеблей и гниение плодов на земле.
Болезни и вредители
Распространению заболеваний огурцов способствуют колебания температуры, недостаток или наоборот избыток влаги, а также отсутствие предпосевной подготовки.
- —Мучнистая роса – поражает листья, стебли и черешки. На листьях образуются мелкие мучнистые пятна, они сохнут, желтеют и отмирают. Инфекция способна сохраняться и в растительных остатках. Для профилактики и при первых признаках заболевания следует опрыскать огурцы растворами препаратов “Кумулус”, “Бактофит” и 0,5-процентным раствором коллоидной серы с интервалом в 6-10 дней.
- —Белая гниль (склеротиния) – поражает все части растения. Огурцы густо покрываются белой плотной грибницей, мокнут и отмирают. Пораженные участки можно присыпать толченым древесным углем или известью. Рекомендуется прореживать посевы и проветривать парники и теплицы.
- —Бактериоз – передается с семенами, на листьях и плодах образуются водянистые пятна, которые быстро подсыхают и превращаются в углубленные язвы. Растения в период вегетации рекомендуется опрыскивать 0,4-процентной суспензией хлорокиси меди, а послеуборочные остатки уничтожить.
- —Обыкновенная полевая мозаика – возбудитель этого заболевания сохраняется в корнях сорной травы и частично в семенах. В результате портится все растение и сами плоды. Огурцы приобретают мозаичную расцветку с темно-зелеными вздутиями. Чтобы избежать этой инфекции, перед посевом следует прогревать семена трое суток при температуре +58…+60 градусов, а потом еще сутки при +75 градусах. Заболевшие огурцы нужно уничтожить, удалить сорняки, инвентарь и теплицу обработать 0,5-процентным раствором марганцовокислого калия.
Эти овощи портят и насекомые-вредители:
- —Паутинный клещ – нижнюю сторону листьев клещи опутывают паутиной, в результате на них появляются желтые пятна, а потом лист желтеет и засыхает. Против паутинного клеща применяют коллоидную серу (раствор 50 г на 10 л воды), опрыскивание рекомендовано только после сбора урожая.
- —Бахчевая тля – мелкие насекомые питаются соком растений, что приводит к скручиванию листьев и засыханию культуры. При обнаружении вредителей можно использовать настой луковой шелухи или раствор золы с хозяйственным мылом. В крупных тепличных хозяйствах рекомендуется применять препараты "Плант-пин", "Фитоверм" "Актеллик" и др. Обрабатывать огурцы нужно строго по инструкции.
Выращивание огурцов в теплице
Ошибки выращивания в теплице
"Одна из частых ошибок, которую может совершить начинающий огородник, - выращивание томатов и огурцов в одной теплице. Объясняется это легко: огурцам нужна температура +25…+30 градусов. А томатам около +20 градусов. Поэтому вместе им просто не ужиться", - говорит Дмитрий Матвеев. Эксперт отмечает, что навредить растению может и обильный полив. "Поливать нужно раз в два/три дня, используя теплую воду. Делать это лучше вечером, из расчета примерно 5 л воды на один куст", - советует специалист.
Наиболее распространенные ошибки при выращивании огурцов в защищенном грунте:
- —Слишком загущенная посадка. Недостаток площади питания приводит к развитию болезней. Следует размещать от двух до четырех растений на 1 кв. м. (в зависимости от сорта).
- —Неправильное проветривание. Огурцам противопоказан сквозняк. Теплицу/парник нужно открывать в случае, если внутри температура превышает +30 градусов. Резких перепадов температуры допускать нельзя.
- —Избыточная влажность. Слишком частый и обильный полив способствует образованию гнили и размножению вредителей.
- —Неграмотное формирование растений. Чтобы стебли и листья не загущались, в пазухах нижних трех-четырех листьев следует полностью удалять побеги и завязи. А начиная с четвертого узла прищипывать боковые побеги на один лист.
- —Нерегулярный сбор урожая. Не убранный своевременно урожай задерживает развитие новых плодов. В разгар плодоношения собирать огурцы нужно через день-два.
Сбор урожая
"Первые плоды огурцов в теплице нужно как можно чаще снимать и не переращивать – тогда урожай будет больше", - говорит Нина Проконова. Это необходимо для нормального развития новых завязей и плодов.
Советы опытных огородников
Для получения богатого урожая тепличных огурцов опытные огородники рекомендуют:
- —соблюдать севооборот (огурцы нельзя выращивать на одном и том же месте из года в год, лучшие предшественники – свекла, лук, бобовые);
- —обогащать грунт - ежегодно вносить в теплицу два-три мешка плодородной земли и удобрения (особенно актуально для теплиц, которые не разбирают на зиму);
- —лучше выращивать в защищенном грунте сразу несколько сортов культуры для увеличения сроков плодоношения;
- —в период цветения и формирования плодов необходимо опрыскивать цветки и завязи раствором борной кислоты;
- —поливать огурцы следует водой комнатной температуры, лить еетолько под корень или междурядья;
- —для профилактики заболеваний и защиты от вредителей два раза в сезон обрабатывать "Фитоспорином" и другими фунгицидами.