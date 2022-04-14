https://ria.ru/20220414/teplitsa-1782997734.html

Как построить теплицу своими руками: формы, материал, установка

Теплица своими руками: как сделать проект, пошаговая инструкция, чертежи и фото

Как построить теплицу своими руками: формы, материал, установка

Теплица – важный элемент дачного участка для получения богатого урожая вкусных домашних овощей, ягод и зелени. Как сделать теплицу своими руками, самые лучшие... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:24

2022-04-14T16:24

2022-04-14T16:24

общество

дача

растениеводство

растения

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Теплица – важный элемент дачного участка для получения богатого урожая вкусных домашних овощей, ягод и зелени. Как сделать теплицу своими руками, самые лучшие варианты материалов и конструкций с фото, особенности составления проекта, возведения фундамента, установки крыши, пошаговая инструкция – в материале РИА Новости.Теплица своими рукамиЛюбые строительные работы включают в себя определенную последовательность действий: изучение информации о материалах, дизайне, подготовка проекта, чертежа и др. Это касается и возведения теплицы на своем дачном участке. На сегодняшний день существует множество способов построить парник своими руками, но для этого нужна основательная подготовка.Где размещать теплицуХороший урожай во многом зависит от количества солнечного света, который получают растения, солнце должно освещать теплицу как можно дольше. Поэтому место для установки парника подбирают с учетом этого фактора. Чтобы наверняка не ошибиться, можно схематично изобразить участок, дом, деревья (если есть), забор, указать стороны света и обозначить на рисунке будущую теплицу, отметив следующие нюансы:Разновидности теплицАссортимент современных теплиц, которые представлены на рынке, достаточно широк. Чтобы понять, какую можно качественно изготовить своими руками, следует рассчитать собственные возможности, а также изучить разновидности парников, их конструкции, материалы и т.д.АрочнаяТакая теплица обеспечивает растениям высокую степень освещенности, из-за полукруглой крыши на ней не будет скапливаться снег, а значит сама конструкция не будет деформироваться. Арочные теплицы, как правило, изготавливаются из металлопластиковых (для южных регионов) или металлических труб и деталей. Первые обтягиваются полиэтиленовой пленкой или спанбондом, а вторые – поликарбонатом. По подобию таких теплиц нередко делают низкие конструкции для укрывания грядок. Если речь идет о полноценной теплице, то готовые дуги и другие элементы можно приобрести в магазине и собрать конструкцию уже на месте.ОдноскатнаяТакие теплицы примыкают к одной из стен дома либо к высокому сплошному забору, а также нередко имеют конструкцию "термос". Односкатные теплицы делятся на дугообразные и прямые – вид влияет на выбор покрытия. К примеру, вторые могут быть сделаны из любого прозрачного материала, а первые обычно покрывают панелями сотового поликарбоната. Также прямому типу нужен правильный угол наклона крыши – 30° до 60°, чтобы на ней не скапливался снег.ДвускатнаяИли теплица в форме домика. Такая форма способствует эффективному освещению растений в течение всего дня, а при правильном расположении строения свет будет проникать в теплицу даже когда нет солнца. Поэтому такие теплицы нередко строят в качестве капитальных круглогодичных сооружений.КупольнаяИмеет форму полусферы и состоит из треугольников и шестиугольников. Возводить ее самостоятельно очень трудоемко и затратно, но при этом у такой теплицы есть ряд преимуществ:Теплица-термосЭто принципиально другой вид теплицы, но не по форме, а по конструкции и технологии строительства: она заглублена в землю примерно на 2 м. На такой глубине температура почвы остается неизменной – около 7–12 °С. Это позволяет теплице хорошо сохранять тепло, а дачникам экономить на дополнительном обогреве. Еще одним преимуществом является хорошая доступность для солнечного света.Виды крышиКрыши для теплиц можно классифицировать по форме и конструктивным особенностям. По первому признаку они полностью дублируют разновидности парников, а по второму можно выделить три типа:Виды материалов покрытияКаждый материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому эксперты рекомендуют изучить все плюсы и минусы покрытий, прежде чем сделать выбор.ФундаментВыбор фундамента зависит от того, какую именно теплицу планируется возводить. Для сезонной конструкции будет достаточно деревянной основы из бруса размером 10х15 см или 15х15 см. Для долгой службы он должен быть обработан антисептиком и/или водоотталкивающим составом. Основу кладут непосредственно на землю, но можно на "подушку" из утрамбованного песка или на бетонные плиты.Если планируется капитальная постройка, то без котлована не обойтись. Одним из самых распространенных вариантов является ленточный фундамент. Для этого по периметру нужно вырыть траншею размером 30х30 см, на дно засыпать песок, на него положить щебенку (общая толщина 5–7 см). Далее необходимо поставить опалубку из досок, уложить рубероид и залить все бетоном.Как сделать теплицу своими рукамиАлгоритм возведения теплицы своими руками во многом зависит от выбранной конструкции. К примеру, арочную строят совсем иначе, чем купольную. Но общий принцип так или иначе необходимо изучить, чтобы собрать прочную конструкцию.Составление проектаНа данном этапе нужно определиться с типом теплицы, формой крыши, необходимыми дополнениями (форточки, количество дверей, дополнительный обогрев, освещение и так далее). Также следует продумать, из какого материала будет теплица и определиться со схемой посадки культур. Все детали должны соответствовать друг другу. К примеру, вполне реально построить деревянную двускатную теплицу и покрыть ее пленкой, но из-за свойств покрывающего материала это будет не самый практичный вариант.Чертеж. Если запланированная теплица не имеет сложных конструктивных особенностей, то чертеж пригодится только для определения количества необходимого материала и расчетов угла крыши (для двускатных и односкатных прямых теплиц). В этом случае не нужно создавать профессиональное изображение с точным масштабом, достаточно будет схематичного рисунка с подписанными размерами.Более сложные варианты потребуют еще и заметок, из каких элементов будет собрана конструкция, чтобы при монтаже не столкнуться с недостатком деталей или, напротив, не потратиться на лишние части. Также чертеж поможет заранее оценить риски и негативные факторы при постройке.Самый простой вариант – взять схему типовой теплицы и доработать ее по собственному усмотрению. Но если решено строить и проектировать с нуля, то следует придерживаться следующих рекомендаций:Смета. После того как выбран материал, проведены все замеры и сделан чертеж – можно переходить к расчету сметы. В каждом конкретном случае она будет отличаться. Чтобы не запутаться, лучше составить смету на каждую часть теплицы:Разметка на местностиРазметка обязательна для капитального строения, так как под него нужно будет закладывать фундамент, это касается и теплицы-термоса. Самый просто способ провести разметку – использовать колышки, веревку и строительный уголок. Сначала необходимо сделать точку, с которой начнется разметка, туда вбить первый колышек. Уже от него с помощью строительного уголка определяется направление двух сторон теплицы, при этом угол должен быть 90°. Аналогично размечаются две другие стороны.Рытье котлована и возведение фундаментаВид котлована и фундамента будут зависеть от того, какая конструкция теплицы выбрана.1. Капитальная теплица – ленточный фундамент. Для начала необходимо вырыть котлован-траншею. Так как теплица - не такое тяжелое строение, как, например, дом, глубины и ширины 30х30 см будет вполне достаточно. В готовую траншею сначала засыпают песчаную подушку толщиной 5–7 см и утрамбовывают. Сверху нужно засыпать щебенку слоем аналогичной толщины. Основу можно поднять над грунтом на высоту 20–50 см, это решение зависит от того, будет ли фундамент выполнять роль стен или они будут выложены из кирпича. Вдоль траншеи закрепляют опалубку из досок и бруса, в нее закладывают рубероид – гидроизоляцию фундамента. Далее опалубку заполняют бетоном, его распределяют, прокалывают в нескольких местах лопатой, после чего необходимо осторожно постучать по опалубке, чтобы из раствора ушел весь воздух. Если каркас теплицы планируется делать из металлического уголка или его будут использовать для закрепления деревянных брусков, то опорные стойки или отрезки уголка можно вмонтировать сразу в фундамент.2. Основа для теплицы-термоса. Для такой конструкции нужен достаточно глубокий котлован – около двух метров. Человек должен чувствовать себя комфортно, находясь внутри. Если глубина будет недостаточной, то придется поднимать боковые стены. Правильно выбранный размер котлована позволит сохранять в теплице нужную температуру, а грунт не будет промерзать. Ширина ямы должна быть от 2 до 5 м. Если сделать котлован шире, то на освещение и обогрев будет уходить много электроэнергии, а конструкция прозрачной крыши будет достаточно трудоемкой. С одной стороны котлована необходимо сделать аппарель (спуск), где в момент возведения стен будет установлена лестница и входная дверь. Сам процесс рытья начинается с разметки. После этого нужно снять слой плодородной почвы – ее лучше сложить в отдельную кучу, так как она отлично подойдет для обустройства будущих тепличных грядок. Также в процессе можно наткнуться на глину – ее тоже лучше не смешивать с остальной землей, а отложить и использовать в качестве гидроизоляции стен или изготовления саманных блоков для утепления теплицы. После того, как котлован сделан, необходимо оборудовать ленточный фундамент по уже рассмотренной технологии. После этого стены теплицы можно обкладывать кирпичом или пеноблоками. При обустройстве стороны, противоположной от входа, необходимо сразу установить одну или две вентиляционные трубы на высоте 40–50 см от пола.3. Сезонная теплица – деревянный фундамент. Для теплиц, используемых с весны до осени, подойдет основание из деревянного бруса, размер которого в сечении 10х15 см или 15х15 см. Чтобы такой фундамент был прочным, лучше устанавливать его на утрамбованную песчаную подушку или воспользоваться другим вариантом – поднять над грунтом с помощью бетонных плит.Возведение каркасаТонкости установки каркаса будут зависеть от его формы, выбранного материала и типа покрытия. Тем не менее, есть общая последовательность действий и ряд рекомендаций, которые нужно соблюдать на данном этапе создания теплицы:Следующий этап - монтаж покрытия. По словам экспертов, здесь очень важно адекватно оценить свои возможности. Если желаемая теплица имеет сложную конструкцию, лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и бесполезной траты материалов.Установка покрытияКаждый из материалов имеет свои особенности монтажа.Оснащение теплицыЧтобы максимально эффективно пользоваться теплицей, следует позаботиться о дополнительном оборудовании.ПоливАвтоматический полив во многом упрощает уход за растениями в теплице и освобождает время для других дел на участке. Существует несколько систем полива:Дождевание. Вода от источника попадает в разбрызгиватели и распыляется по грядкам и растениям мелкими каплями. Преимуществом такой системы является большая площадь покрытия, но при этом капли, оседающие на листьях, могут привести к ожогам при попадании на них солнечных лучей, также есть риск переувлажнения воздуха внутри парника.Капельный полив. От источника вода по трубам доставляется к специальным капельницам под каждое растение. По словам Владимира Савенкова, генерального директора компании "Любосад", у капельного полива есть немаловажные преимущества:Подземное орошение. Принцип работы схож с капельным поливом, но трубы устанавливаются под землей, и вода доставляется непосредственно к корневой системе. Это самая трудоемкая система полива, но одна из наиболее эффективных.Контроль температурыРазным культурам нужны свои условия для здорового роста. Это касается не только вида почвы и удобрений, но и температуры. Как отмечает Владимир Савенков, одним из самых действенных способов контроля температуры воздуха в теплице являются автоматические форточки с гидравлическим штоком. Когда температура повышается – шток выдвигается и открывает форточку. Вечером, когда температура падает, она самостоятельно закрывается.Теплоизоляция теплицыСохранить тепло в теплице можно несколькими способами:Обогрев теплицыВарианты дополнительного обогрева теплицы:Освещение в теплицеКак отмечает Владимир Савенков, для сезонных теплиц освещение не требуется, оно нужно для круглогодичных строений, так как естественного света в определенные периоды недостаточно. Для этого используют как обычные лампы, закрытые плафонами, так и светодиодные. Первые следует располагать на стыке стен и крыши или высоко сбоку. Светодиодные помогут сэкономить, так как потребляют мало электроэнергии и при этом дают достаточно света. Для большого охвата их лучше закреплять в самой высокой точке потолка. Для имитации светового дня можно дополнительно установить блок с таймером. В нужное время он будет включать освещение и отключать его.

https://ria.ru/20220412/ogurtsy-1783206841.html

https://ria.ru/20200807/1575395724.html

https://ria.ru/20220409/pomidory-1782647516.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, дача, растениеводство, растения