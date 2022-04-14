Как построить теплицу своими руками: формы, материал, установка
Теплица своими руками
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Теплица – важный элемент дачного участка для получения богатого урожая вкусных домашних овощей, ягод и зелени. Как сделать теплицу своими руками, самые лучшие варианты материалов и конструкций с фото, особенности составления проекта, возведения фундамента, установки крыши, пошаговая инструкция – в материале РИА Новости.
Теплица своими руками
Любые строительные работы включают в себя определенную последовательность действий: изучение информации о материалах, дизайне, подготовка проекта, чертежа и др. Это касается и возведения теплицы на своем дачном участке. На сегодняшний день существует множество способов построить парник своими руками, но для этого нужна основательная подготовка.
Где размещать теплицу
Хороший урожай во многом зависит от количества солнечного света, который получают растения, солнце должно освещать теплицу как можно дольше. Поэтому место для установки парника подбирают с учетом этого фактора. Чтобы наверняка не ошибиться, можно схематично изобразить участок, дом, деревья (если есть), забор, указать стороны света и обозначить на рисунке будущую теплицу, отметив следующие нюансы:
- —ход солнца(его путь за весь день). Это поможет понять, достаточно ли света будет попадать в теплицу;
- —парник должен располагаться на открытом месте, поодаль от деревьев, чтобы от них не падала тень;
- —желательно, чтобы с одной стороны теплицу от ветра защищал забор;
- —если планируется односкатная конструкция, то она должна располагаться прозрачной стороной на юг.
© Фото : Science/AAASОгурцы в теплице
© Фото : Science/AAAS
Огурцы в теплице
Разновидности теплиц
Ассортимент современных теплиц, которые представлены на рынке, достаточно широк. Чтобы понять, какую можно качественно изготовить своими руками, следует рассчитать собственные возможности, а также изучить разновидности парников, их конструкции, материалы и т.д.
Арочная
Такая теплица обеспечивает растениям высокую степень освещенности, из-за полукруглой крыши на ней не будет скапливаться снег, а значит сама конструкция не будет деформироваться. Арочные теплицы, как правило, изготавливаются из металлопластиковых (для южных регионов) или металлических труб и деталей. Первые обтягиваются полиэтиленовой пленкой или спанбондом, а вторые – поликарбонатом. По подобию таких теплиц нередко делают низкие конструкции для укрывания грядок. Если речь идет о полноценной теплице, то готовые дуги и другие элементы можно приобрести в магазине и собрать конструкцию уже на месте.
Односкатная
Такие теплицы примыкают к одной из стен дома либо к высокому сплошному забору, а также нередко имеют конструкцию "термос". Односкатные теплицы делятся на дугообразные и прямые – вид влияет на выбор покрытия. К примеру, вторые могут быть сделаны из любого прозрачного материала, а первые обычно покрывают панелями сотового поликарбоната. Также прямому типу нужен правильный угол наклона крыши – 30° до 60°, чтобы на ней не скапливался снег.
Двускатная
Или теплица в форме домика. Такая форма способствует эффективному освещению растений в течение всего дня, а при правильном расположении строения свет будет проникать в теплицу даже когда нет солнца. Поэтому такие теплицы нередко строят в качестве капитальных круглогодичных сооружений.
Купольная
Имеет форму полусферы и состоит из треугольников и шестиугольников. Возводить ее самостоятельно очень трудоемко и затратно, но при этом у такой теплицы есть ряд преимуществ:
- —пропускает максимальное количество солнечного света;
- —имеет прочную и надежную конструкцию;
- —за счет обтекаемой формы выдерживает сильные порывы ветра;
- —обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха внутри;
- —держит постоянную температуру.
Теплица-термос
Это принципиально другой вид теплицы, но не по форме, а по конструкции и технологии строительства: она заглублена в землю примерно на 2 м. На такой глубине температура почвы остается неизменной – около 7–12 °С. Это позволяет теплице хорошо сохранять тепло, а дачникам экономить на дополнительном обогреве. Еще одним преимуществом является хорошая доступность для солнечного света.
Виды крыши
Крыши для теплиц можно классифицировать по форме и конструктивным особенностям. По первому признаку они полностью дублируют разновидности парников, а по второму можно выделить три типа:
- —Раздвижные. Вентиляция – это очень важный элемент в любой теплице. Жарким летом в солнечный день температура внутри может достигать критических значений и простое открытие двери не поможет. В раздвижной крыше некоторые секции могут открываться по аналогии с форточкой, а могут сдвигаться вдоль по стенке. Как правило, такие крыши изготавливают из стекла или поликарбоната, а их каркас из металлических профилей (алюминиевых или стальных оцинкованных).
- —Съемные. Это практичный вариант для сезонных теплиц в снежных регионах. После последнего сбора урожая крышу либо полностью демонтируют и убирают, либо просто опускают, располагая рамы вертикально. Это поможет уберечь конструкцию от деформации под тяжестью снега. В качестве покрытия можно использовать стекло или поликарбонат, а для каркаса – древесину или профили из металла и пластика.
- —Крыша для теплицы по Митлайдеру. Это двускатная крыша, южная стенка которой выше северной на 40–50 см. На переходе между двумя частями вертикально устанавливают фрамуги по всей длине, которые можно открыть изнутри. Такая теплица и, соответственно, крыша отличаются очень эффективной терморегуляцией: весь горячий воздух поднимается наверх и выходит через форточки. Отлично подходит для жарких регионов.
Виды материалов покрытия
Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому эксперты рекомендуют изучить все плюсы и минусы покрытий, прежде чем сделать выбор.
Название
Преимущества
Недостатки
Поликарбонат
Стекло
Пленка
Спанбонд
Фундамент
Выбор фундамента зависит от того, какую именно теплицу планируется возводить. Для сезонной конструкции будет достаточно деревянной основы из бруса размером 10х15 см или 15х15 см. Для долгой службы он должен быть обработан антисептиком и/или водоотталкивающим составом. Основу кладут непосредственно на землю, но можно на "подушку" из утрамбованного песка или на бетонные плиты.
Если планируется капитальная постройка, то без котлована не обойтись. Одним из самых распространенных вариантов является ленточный фундамент. Для этого по периметру нужно вырыть траншею размером 30х30 см, на дно засыпать песок, на него положить щебенку (общая толщина 5–7 см). Далее необходимо поставить опалубку из досок, уложить рубероид и залить все бетоном.
Как сделать теплицу своими руками
Алгоритм возведения теплицы своими руками во многом зависит от выбранной конструкции. К примеру, арочную строят совсем иначе, чем купольную. Но общий принцип так или иначе необходимо изучить, чтобы собрать прочную конструкцию.
Составление проекта
На данном этапе нужно определиться с типом теплицы, формой крыши, необходимыми дополнениями (форточки, количество дверей, дополнительный обогрев, освещение и так далее). Также следует продумать, из какого материала будет теплица и определиться со схемой посадки культур. Все детали должны соответствовать друг другу. К примеру, вполне реально построить деревянную двускатную теплицу и покрыть ее пленкой, но из-за свойств покрывающего материала это будет не самый практичный вариант.
Чертеж. Если запланированная теплица не имеет сложных конструктивных особенностей, то чертеж пригодится только для определения количества необходимого материала и расчетов угла крыши (для двускатных и односкатных прямых теплиц). В этом случае не нужно создавать профессиональное изображение с точным масштабом, достаточно будет схематичного рисунка с подписанными размерами.
Женщины моют теплицу на садовом участке
Более сложные варианты потребуют еще и заметок, из каких элементов будет собрана конструкция, чтобы при монтаже не столкнуться с недостатком деталей или, напротив, не потратиться на лишние части. Также чертеж поможет заранее оценить риски и негативные факторы при постройке.
Самый простой вариант – взять схему типовой теплицы и доработать ее по собственному усмотрению. Но если решено строить и проектировать с нуля, то следует придерживаться следующих рекомендаций:
- —ширина грядки должна быть 80–100 см, а дорожек между ними – 60–80 см;
- —общая эргономичная ширина теплицы должна составлять 2,8–3 м;
- —длина теплицы из карбоната будет 3, 4, 6, 8, 12 м и так далее, что обусловлено размерами материала. Вертикальные стойки стоит располагать через 60–100 см, тогда край панели будет попадать на ребро. Если это учитывать – получится упростить процесс монтажа;
- —высоту карбонатной теплицы также лучше соотносить с размерами материала. К примеру, высота арочной обычно 2,1 м (при ширине 3 м), тогда панель будет закрывать арку от одного края до другого. Ее лучше строить на фундаменте с высоким цоколем. Что касается прямоугольных конструкций, то их высоту лучше рассчитывать на уровне 2–2,2 м плюс высота крыши до верхней точки 0,5–0,7 м, то есть общая – 2,5–2,9 м. Такая теплица будет отлично приспособлена к нагрузкам в виде снега и ветра.
Смета. После того как выбран материал, проведены все замеры и сделан чертеж – можно переходить к расчету сметы. В каждом конкретном случае она будет отличаться. Чтобы не запутаться, лучше составить смету на каждую часть теплицы:
- —Для каркаса. Здесь стоит указывать не только основной материал, но и крепежи и другую дополнительную фурнитуру, если она необходима.
- —Для фундамента. Актуальна для круглогодичной теплицы, в случае строительства сезонной ее основу можно рассчитать в смете для каркаса.
- —Для покрытия. Можно вписать все материалы, если для теплицы подходят сразу несколько видов и не получается определиться. Это поможет оценить затраты и сделать окончательный выбор.
- —Дополнительные расходы. Сюда можно вписать систему отопления (если планируется), закупку термометров или метеостанций, систему полива, осветительные приборы и другое дополнительное оснащение.
Разметка на местности
Разметка обязательна для капитального строения, так как под него нужно будет закладывать фундамент, это касается и теплицы-термоса. Самый просто способ провести разметку – использовать колышки, веревку и строительный уголок. Сначала необходимо сделать точку, с которой начнется разметка, туда вбить первый колышек. Уже от него с помощью строительного уголка определяется направление двух сторон теплицы, при этом угол должен быть 90°. Аналогично размечаются две другие стороны.
Рытье котлована и возведение фундамента
Вид котлована и фундамента будут зависеть от того, какая конструкция теплицы выбрана.
1. Капитальная теплица – ленточный фундамент. Для начала необходимо вырыть котлован-траншею. Так как теплица - не такое тяжелое строение, как, например, дом, глубины и ширины 30х30 см будет вполне достаточно. В готовую траншею сначала засыпают песчаную подушку толщиной 5–7 см и утрамбовывают. Сверху нужно засыпать щебенку слоем аналогичной толщины. Основу можно поднять над грунтом на высоту 20–50 см, это решение зависит от того, будет ли фундамент выполнять роль стен или они будут выложены из кирпича. Вдоль траншеи закрепляют опалубку из досок и бруса, в нее закладывают рубероид – гидроизоляцию фундамента. Далее опалубку заполняют бетоном, его распределяют, прокалывают в нескольких местах лопатой, после чего необходимо осторожно постучать по опалубке, чтобы из раствора ушел весь воздух. Если каркас теплицы планируется делать из металлического уголка или его будут использовать для закрепления деревянных брусков, то опорные стойки или отрезки уголка можно вмонтировать сразу в фундамент.
2. Основа для теплицы-термоса. Для такой конструкции нужен достаточно глубокий котлован – около двух метров. Человек должен чувствовать себя комфортно, находясь внутри. Если глубина будет недостаточной, то придется поднимать боковые стены. Правильно выбранный размер котлована позволит сохранять в теплице нужную температуру, а грунт не будет промерзать. Ширина ямы должна быть от 2 до 5 м. Если сделать котлован шире, то на освещение и обогрев будет уходить много электроэнергии, а конструкция прозрачной крыши будет достаточно трудоемкой. С одной стороны котлована необходимо сделать аппарель (спуск), где в момент возведения стен будет установлена лестница и входная дверь. Сам процесс рытья начинается с разметки. После этого нужно снять слой плодородной почвы – ее лучше сложить в отдельную кучу, так как она отлично подойдет для обустройства будущих тепличных грядок. Также в процессе можно наткнуться на глину – ее тоже лучше не смешивать с остальной землей, а отложить и использовать в качестве гидроизоляции стен или изготовления саманных блоков для утепления теплицы. После того, как котлован сделан, необходимо оборудовать ленточный фундамент по уже рассмотренной технологии. После этого стены теплицы можно обкладывать кирпичом или пеноблоками. При обустройстве стороны, противоположной от входа, необходимо сразу установить одну или две вентиляционные трубы на высоте 40–50 см от пола.
3. Сезонная теплица – деревянный фундамент. Для теплиц, используемых с весны до осени, подойдет основание из деревянного бруса, размер которого в сечении 10х15 см или 15х15 см. Чтобы такой фундамент был прочным, лучше устанавливать его на утрамбованную песчаную подушку или воспользоваться другим вариантом – поднять над грунтом с помощью бетонных плит.
Возведение каркаса
Тонкости установки каркаса будут зависеть от его формы, выбранного материала и типа покрытия. Тем не менее, есть общая последовательность действий и ряд рекомендаций, которые нужно соблюдать на данном этапе создания теплицы:
- 1Сборку можно проводить как на подготовленном участке, так и недалеко от него, чтобы потом перенести готовый остов на нужное место.
- 2Брус или профиль необходимо разделить на части в соответствии с чертежом. Если это дерево – его легко распилить, металл можно разрезать специальными ножницами, а пластик - ножом. При возведении арочной теплицы профиль нужно согнуть под нужным углом.
- 3Сначала необходимо собрать основание. Деревянный брус соединить саморезами, пластик склеить, а металл сварить.
- 4Далее следует переходить к сборке торцевых частей сразу с дверными проемами.
- 5При необходимости можно монтировать дополнительные вертикальные опоры, а также горизонтальные и диагональные направляющие.
- 6Готовый каркас следует установить на фундамент или просто перенести и закрепить в намеченном месте.
Следующий этап - монтаж покрытия. По словам экспертов, здесь очень важно адекватно оценить свои возможности. Если желаемая теплица имеет сложную конструкцию, лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и бесполезной траты материалов.
Установка покрытия
Каждый из материалов имеет свои особенности монтажа.
- 1Пленка. Ее натягивать на теплицу легче всего. Лучше всего проводить работы в безветренный день и заручиться помощью минимум еще одного человека. Сначала нужно нарисовать все детали на материале, вырезать их и потом закрепить в соответствующих местах. Делать это можно несколькими способами: специальными скобами, рейками (если деревянный каркас), люверсами и эластичным шнуром. Подходящий метод выбирают исходя из конструктивных особенностей теплицы и личного удобства.
- 2Стекло. Начинается процесс также с вырезания необходимых деталей. Далее следует установить стекло в пазы деревянных брусьев (они должны быть подготовлены заранее), при этом нужно использовать герметик, замазку или жидкие гвозди. После этого закрепляются штапики, а конструкция проверяется на герметичность. При необходимости зазоры можно заполнить монтажной пеной. Работа со стеклом трудоемкая и травмоопасная, к тому же это очень хрупкий материал. Поэтому лучше всего доверить остекление теплицы профессионалам.
- 3Спанбонд. Этот материал используют для обычных теплиц из дуг. В таком случае его необходимо перекинуть через дуги и закрепить специальными пластиковым скобами. Чтобы ветер не поднял нижние концы материала, их можно зафиксировать на дугах у самой земли и придавить к почве любыми тяжелыми предметами.
- 4Поликарбонат. Первый этап – разметка и вырезание деталей. Лучше всего заранее подготовить бумажные выкройки и потом их перенести на материал. Так получится использовать листы рационально, при этом стоит учесть напуски в 1,5–2 см. Поликарбонат отлично режется большим канцелярским ножом или электролобзиком. Далее все детали монтируются в необходимых местах. Материал должен быть закреплен кровельными саморезами с широкими уплотнительными шайбами.
Оснащение теплицы
Чтобы максимально эффективно пользоваться теплицей, следует позаботиться о дополнительном оборудовании.
Полив
Автоматический полив во многом упрощает уход за растениями в теплице и освобождает время для других дел на участке. Существует несколько систем полива:
Дождевание. Вода от источника попадает в разбрызгиватели и распыляется по грядкам и растениям мелкими каплями. Преимуществом такой системы является большая площадь покрытия, но при этом капли, оседающие на листьях, могут привести к ожогам при попадании на них солнечных лучей, также есть риск переувлажнения воздуха внутри парника.
Капельный полив. От источника вода по трубам доставляется к специальным капельницам под каждое растение. По словам Владимира Савенкова, генерального директора компании "Любосад", у капельного полива есть немаловажные преимущества:
- —так как вода поступает непосредственно к корням, это благотворно влияет на развитие корневой системы;
- —при таком поливе вода не попадает на листья, а значит не смывает средства обработки и не провоцирует ожоги на палящем солнце;
- —такой способ позволяет экономить воду;
- —упрощает уход за растениями и освобождает время для других дачных дел;
- —не допускает переувлажнения грунта, что обеспечивает корневой системе хорошую вентиляцию;
- —существуют системы капельного полива с контроллерами, что позволяет производить его по расписанию. Это особенно удобно, когда нужно уехать на несколько дней.
Подземное орошение. Принцип работы схож с капельным поливом, но трубы устанавливаются под землей, и вода доставляется непосредственно к корневой системе. Это самая трудоемкая система полива, но одна из наиболее эффективных.
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Контроль температуры
Разным культурам нужны свои условия для здорового роста. Это касается не только вида почвы и удобрений, но и температуры. Как отмечает Владимир Савенков, одним из самых действенных способов контроля температуры воздуха в теплице являются автоматические форточки с гидравлическим штоком. Когда температура повышается – шток выдвигается и открывает форточку. Вечером, когда температура падает, она самостоятельно закрывается.
"Также для контроля температуры можно использовать как привычные уличные термометры, так и специальные метеостанции. В первом случае градусники развешивают в разных точках теплицы, а также вставляют в землю (для этого лучше приобрести специальный термометр для почвы) и постоянно отслеживают показатели. Метеостанции позволяют контролировать не только температуру, но и влажность в теплице на расстоянии (как правило, до 25 м). В комплекте с основным прибором идут датчики, которые и нужно разместить в теплице. Иногда в набор могут входит термощупы для почвы, но их данные нужно отслеживать самостоятельно, как и в случае с обычными термометрами", – уточнил эксперт.
Теплоизоляция теплицы
Сохранить тепло в теплице можно несколькими способами:
Женщина на дачном участке
- —Герметизация. Это первое и основное, что необходимо сделать, так как наибольшая часть тепла уходит именно через щели. Их лучше всего заделать силиконовым герметиком. Несмотря его высокую стоимость, он прослужит длительное время. Если используется поликарбонат, то его торцы нужно закрыть специальными заглушками. Они будут препятствовать попаданию холодного воздуха внутрь ячеек.
- —Утепление фундамента. Чтобы уберечь почву от промерзания, можно сделать утепленную отмостку. Для этого вокруг фундамента снимают дерн шириной в 50 см и делают опалубку из досок. В нее засыпают выравнивающий слой песка, покрывают утеплителем – полистиролом, и заливают отмостку по армирующей сетке или выкладывают брусчатку.
- —Утепление каркаса. Сделать это можно разными способами: обтянуть каркас полиэтиленовой пленкой, установить дополнительные листы поликарбоната (но при таком способе необходимо обеспечить дополнительное освещение), смонтировать снаружи плиты полистирола (такое утепление делается только с одной стороны теплицы, и оно также требует дополнительного освещения для растений).
Обогрев теплицы
Варианты дополнительного обогрева теплицы:
- 1Теплый "водяной" пол. Такая система устанавливается либо непосредственно под грядки, либо по всей площади теплицы. Тепло от такого пола отлично сохраняется внутри строения, но чтобы вся энергия не уходила в грунт, дно парника необходимо термоизолировать. Подогрев воды в системе может осуществляться либо непосредственно от дома (по трубам поступать в строение), либо от предварительно установленного внутри теплицы газового котла или бойлера.
- 2Чугунный котел или печь. Это довольно трудоемкий способ, требующий точных расчетов. Котел при полной закладке дров может поддерживать тепло на протяжении 12 часов, но при этом необходимо вывести трубу на улицу, чтобы она была выше крыши теплицы на полтора метра, а место стыка необходимо изолировать от горючих материалов.
- 3Конвектор. Его легко устанавливать – достаточно поместить прибор в теплицу и подключить к розетке. Конвекторы заставляют воздух циркулировать, но при этом не сушат его. К тому же можно выставить необходимую температуру. Особенно удобны модели с таймером, в этом случае не придется постоянно контролировать работу устройства.
- 4Инфракрасное отопление. Для этого устанавливаются специальные инфракрасные излучатели, которые имитируют солнечный свет. ИК-лучи, помимо обогрева, также предотвращают возникновение различных бактерий и вирусов, которые могут быть вредными для растений, и при этом не пересушивают воздух.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкДачник работает в теплице на приусадебном участке
Дачник работает в теплице на приусадебном участке
Освещение в теплице
Как отмечает Владимир Савенков, для сезонных теплиц освещение не требуется, оно нужно для круглогодичных строений, так как естественного света в определенные периоды недостаточно. Для этого используют как обычные лампы, закрытые плафонами, так и светодиодные. Первые следует располагать на стыке стен и крыши или высоко сбоку. Светодиодные помогут сэкономить, так как потребляют мало электроэнергии и при этом дают достаточно света. Для большого охвата их лучше закреплять в самой высокой точке потолка. Для имитации светового дня можно дополнительно установить блок с таймером. В нужное время он будет включать освещение и отключать его.