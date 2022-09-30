https://ria.ru/20220930/kotly-1820743273.html

Лучшие газовые котлы: как выбрать прибор — советы эксперта

Лучшие газовые котлы для дома 2022: как выбрать качественный и надежный

Лучшие газовые котлы: как выбрать прибор — советы эксперта

От выбора газового котла зависит безопасность и комфорт жителей частного дома или квартиры. О том, как выбрать надежное и качественное оборудование для... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:59

2022-09-30T19:59

2022-09-30T19:59

природный газ

сжиженный природный газ

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. От выбора газового котла зависит безопасность и комфорт жителей частного дома или квартиры. О том, как выбрать надежное и качественное оборудование для отопления и нагрева воды, на какие характеристики нужно обратить внимание, рейтинг лучших газовых котлов и правила эксплуатации — в материале РИА Новости.Газовый котелГазовый котел — одно из главных устройств в коттедже или квартире с индивидуальным отоплением, которое обеспечивает помещения комфортной температурой, а также нагревает воду. С технической точки зрения это оборудование является центральным элементом жидкостной отопительной системы, который сжигает газообразное топливо и превращает его в тепло.Зачем нуженГлавная функция газового котла — обогреть помещения. А в том случае, если он предполагает подключение к системе водоснабжения, то оборудование нагревает воду для домашних нужд. Кроме этого, использование газового котла помогает сэкономить денежные средства при оплате коммунальных платежей:Устройство газового котлаГазовый котел состоит из трех основных элементов:Кроме этого, оборудование предполагает камеру сгорания, манометр и систему розжига.В зависимости от вида котла он может быть также оснащен вентилятором, расширительным баком, насосом, предохранительным клапаном, защитой и многим другим.Каждая из деталей оборудования может отличаться в разных моделях котлов. Так, например, различают атмосферную горелку (устанавливается рядом с дымоходом) или турбированную (не зависит от тяги в дымоходе), стальной теплообменник, медный или чугунный и т.д.По его словам, когда температура воды в котле повышается до необходимых значений, подача тепла прекращается и включается снова, основываясь на показаниях специальных датчиков, как только температура упадет.Как выбрать газовый котелПри выборе газового котла для дома важно учитывать такие характеристики, как тип оборудования, тип монтажа, назначение (отопление или нагрев воды), количество контуров, тип камеры сгорания и топлива, подключаемая электросеть, тип теплообменника, мощность горелки, площадь обогрева, защита от перегрева, объем бака и др. Эти параметры позволяют правильно оценить качество котла — его надежность, мощность, объемы, а также простоту управления и контроля.По словам Дмитрия Кондрашова, только так можно понять, какой конкретно вариант газового котла необходим. Например, на маркетплейсе Яндекс.Маркет продается не менее 1300 вариантов такой продукции."Однако не забывайте, что газ — это опасно, и во избежание нежелательных эксцессов вы должны обязательно обратиться за расчетами и установкой к профессионалам", — добавил эксперт.Тип газового котлаГазовый котел бывает двух видов в зависимости от эффективности сжигания топлива — конвекционный и конденсационный.КонвекционныйЭто классическая модель газового котла, которая представляет собой обычное устройство — горелка сжигает газ, нагревая теплообменник с теплоносителем, а тот, в свою очередь, дает тепло. Такой котел с финансовой точки зрения более доступный, а также простой в установке и использовании, но у него есть несколько недостатков — большая часть тепла остается неиспользованной, так как уходит через дымоход. Вдобавок в этом элементе отопительной системы образуется конденсат из кислот, которые со временем разрушают дымоход и уменьшают срок его службы.Если ориентироваться по цене, то отечественные котлы самого обычного класса стоят в пределах 14-15 тыс. руб, а более качественные от 25 тыс. до 32 тыс. руб.КонденсационныйКонденсационный газовый котел — это современная система, обладающая дополнительным теплообменником. У такого оборудования более сложный принцип сохранения тепла — в котле продукты сгорания проходят более длительный путь отвода. Образуется конденсат, который оседает на дополнительном теплообменнике и отдает неиспользованное тепло. Тем самым выхлоп у такого оборудования более экологичный — продукты горения не попадают в атмосферу, а охлаждаются и превращаются в конденсат. Однако его необходимо правильно утилизировать с помощью локальной очистительной станции.В среднем конденсационные котлы вырабатывают на 20% больше тепла, они более безопаснее, чем конвекционные, но значительно дороже — цены начинаются от 50 тыс. руб. и выше. Кроме этого, конденсационные не совсем выгодны для маленьких домов и более теплых регионов, так как расход топлива будет невелик. Оборудование нового поколения оправдывается в том случае, если планируется большой расход топлива или высоки цены на газ. Тогда разница в затратах на отопление между котлами разных типов будет заметна.Тип монтажа газового котлаМодели газовых котлов могут устанавливаться по-разному в зависимости от вида конструкции и предпочтений владельцев дома. Существуют напольные, настенные, настольные, подвесные, пристенные, и котлы с монтажом на каркас и поддон.НапольныйГазовое оборудование напольного типа более габаритное и, как правило, требует отдельного помещения. Главный плюс таких приборов — высокая мощность. Их часто выбирают для просторных частных домов от 200 квадратных метров.Напольные котлы зачастую устанавливают в поддон с металлическими листами или с бетонной стяжкой, который должен находится ниже уровня пола примерно на 30 см.НастенныйТакие модели более компактны, привлекательны и подходят для квартир или небольших домов. Их устанавливают в шкафы, встраивают в кухонный гарнитур или просто помещают на стену (по этой причине их еще называют подвесными или пристенными). Однако мощность у них небольшая, поэтому они не способны обогреть слишком большие помещения.Назначение котла и количество контуровВ первую очередь газовые котлы устанавливают для отопления. Такое оборудование может также генерировать и горячую воду. Но стоит знать, что ни один котел не может одновременно отапливать помещение и греть воду. Если вкратце, то устройство (двухконтурный котел) имеет трехходовой клапан, который отключает отопление при запуске воды в кране. После зажигания газовой горелки в котле в течение нескольких секунд холодная вода сменяется горячей (если расстояние от крана до котла более 5 метров, то придется подождать немного дольше).Чтобы понимать назначение котла, важно знать, что они бывают одноконтурные (отопительные) и двухконтурные (отопление и горячее водоснабжение). Вторые имеют в своей комплектации еще один теплообменник, который выполняет роль проточного нагревателя. Для маленьких домов и квартир, где живет 1-2 человека, часто выбирают именно двухконтурные, так как они занимают мало места и позволяют пользоваться горячей водой, не нагревая дом. Но такие устройства имеют свои минусы:Тип камеры сгоранияКамера сгорания в газовом котле — важный элемент устройства, от которого зависит способ отведения продуктов сгорания. Кроме этого, от типа камеры зависит, какие требования нужно соблюдать при установке котла и какой уровень шума будет у газовой системы.ОткрытыйОткрытая камера сгорания чаще всего встречается у простых напольных конструкций. Элемент забирает воздух из помещения через отверстия в корпусе и отводит пары через дымоход.Котлы с открытой камерой сгорания, как правило, дешевле других и не шумные — только горелка издает звук. Но для таких конструкция важна вентиляция в помещении и грамотно спроектированный дымоход, чтобы котел прослужил долго. К тому же системы с открытой камерой сгорания больше расходуют газа и менее экологичны, поэтому первоначальная экономия от покупки более дешевого оборудования может выйти в копеечку в будущем.ЗакрытыйКотлы с закрытой камерой сгорания — более современное оборудование, которое дороже других вариантов примерно на 10-30%, но при этом более экономично в вопросе расхода газа и выше по показателям теплопроизводительности и экологичности. Подобную систему можно установить в любом подходящем месте дома, а не обустраивать для нее специальную котельную.Принцип работы таких котлов предполагает закрытую зону горения и забор воздуха с улицы с помощью вентилятора. Система позволяет достичь полного сжигания газа и вследствие этого уменьшить теплопотери. Но приборы с закрытой камерой сгорания увеличивают потребление электроэнергии и более шумные в процессе работы (из-за вращения турбин).Тип топливаДля газового отопления существует два вида топлива — природный и сжиженный газ. Каждый подходит для индивидуального использования, но отличается условиями использования и характеристиками.Природный газГазовый котел на природном газе — это стандартное устройство, которое подключается к магистральному газопроводу, то есть система отопления работает автономно. Оборудования на таком топливе используются в стандартных и больших домах, в квартирах и на дачах. Все существующие модели поддерживают работу с природным газом, в то время как для сжиженного топлива есть определенные требования.Сжиженный газСжиженный газ — этот тот же природный, но охлажденный до жидкого состояния (до -160 градусов). Такое топливо чаще используют в местах, удаленных от магистрального газопровода, в маленьких домах или жилых помещениях, в которые пока еще не проведен газ по различным причинам (например, процедура подключения сильно затягивается — не хватает денежных средств, еще не получено разрешение и т.д.).Топливо находится в специальных баллонах, который подключается к стандартным газовым агрегатам с возможностью перенастройки на сжиженный газ. Нужно иметь в виду, что для подключения понадобятся форсунки и редуктор, чтобы газ поступал в умеренном количестве, а не в избытке, иначе есть риск перегрева и деформации оборудования.Для использования сжиженного газа в баллонах не нужно разрешение, что является несомненным плюсом, особенно для временного пользования — можно хранить 1-3 баллона на участке в специальном стальном ящике, но запрещается опускать топливо в подвал, так как при утечке создается риск возникновения взрывоопасной ситуации.Подключаемая электрическая сетьПодключение газового котла к электросети необходимо для блока управления и работы различных датчиков.Так, для домов, в которых низкое качество электроснабжения (например, частые скачки напряжения) специалисты рекомендуют приобретать газовый котел с защитными устройствами — стабилизаторами и ИБП (источниками бесперебойного питания).Тип теплообменникаТеплообменник — необходимый для отопления элемент системы котла, который состоит из различных труб и пластин. Он предназначен для движения теплоносителя - проходя через него нагревается вода, подается отопление и горячее водоснабжение. От характеристик и качеств этого агрегата зависит срок службы как его самого, так и конструкции в целом.БитермическийТакой теплообменник в народе называют “совмещенный”, потому как контуры отопления и горячего водоснабжения (ГВС) объединены. То есть в одной трубе есть еще одна. В первой нагревается вода для отопления, вторая — для ГВС.Битермические теплообменники быстро нагревают воду (греются от пламени горелки), хорошо экономят электричество, просты и за счет этого дешевле других. Подобная деталь конструкции требует воды хорошего качества, однако это легко исправить с помощью установки фильтров.ПластинчатыйПластинчатый теплообменник — это деталь, которая включает два агрегата: для нагрева воды (первичный) и для подогрева (пластинчатый). Такой теплообменник также популярен на рынке, как и битермический, за счет своей простоты, экономичности и долговечности. Однако существенный минус такого элемента — более долгое ожидание нагрева воды в первичном теплообменнике. Во все остальном он не уступает битермическому.ТрубчатыйТеплообмен в таком элементе системы происходит через теплопередающую поверхность трубок. По ним протекает теплоноситель, который передает тепло от одного вещества к другому. Из плюсов трубчатого агрегата выделяют минимальную требовательность к воде, небольшую разницу температур и высокие характеристики по давлению. Из минусов — большие габариты, низкая эффективность нагрева, затруднительное обнаружение течи (можно определить только при полном разборе), а также необходимо теплоизоляции.Мощность горелкиОт мощности газовой горелки зависит экономичное и эффективное сжигание топлива, поэтому необходимо выбирать газовые котлы с наиболее удобными для владельца характеристиками. Например, существуют горелки одноступенчатые, двухступенчатые и т.д. То есть имеют один или несколько режимов мощности. Во втором случае можно более точно регулировать работу котла, а также снизить расходы на газ и техобслуживание.Площадь обогреваВ выборе котла по площади обогрева рассчитывается мощность прибора, с учетом размера помещений и климатической зоны.Метод приблизительного расчета мощности газового котла для частного дома с высотой потолков не более трех метров выглядит следующим образом:Рм = Ум * П * КрП — сумма площадей помещений, которые нужно отапливать;Кр — коэффициент климатической зоны (для Москвы — 1,5, для юга России — 0,9 и т.д.)Ум (удельная тепловая мощность) — 1 кВт делят на 10 квадратных метров.Защита от перегреваОсобое внимание при выборе котла стоит уделить системе безопасности, а именно защите от перегрева. Такая функция необходима для того, чтобы не допустить резкие перепады давления, а также для отключения агрегата в том случае, если уменьшился поток воды. По-другому такой датчик называют температурным. Его главная задача — регулировать процесс горения. Такие датчики бывают разных видов — проводные, беспроводные, накладные, погружные, комнатные, наружные и т.д. Например, беспроводные хороши тем, что не нужно думать, как протягивать провода между приборами.Объем бакаУзнать объем котла отопления возможно только из технического паспорта прибора. Например, напольные газовые котлы вмещают от 10 до 30 литров воды, а настенные — до 7 л. Эти показатели напрямую зависят вместимости теплообменника, который, в свою очередь, взаимосвязан с мощностью и моделью котла.Расход газаНа расход газа влияет мощность котла, его тип, а также коэффициент полезного действия (к), объем помещения (V) и максимальный перепад температур (Т). Рассчитать потребление прибора (Q) можно по формуле:К*V*T = QПолученный результат позволит понять, какой примерно будет расход газа при определенных условиях.ПроизводительВ рейтинг лучших зарубежных производителей газовых котлов входит, как минимум, семь брендов:Что касается отечественных производителей, то выделяют Жуковский машиностроительный завод и "Завод Конорд".Правила эксплуатацииГазовое оборудование — приборы, которые требуют предельной осторожности и соблюдения мер безопасности. Для установки газовых котлов в доме существуют нормы, обязательные к исполнению. Например, помещение должно быть нежилым (кухня или котельная) и с окном (с возможностью открывания), а высота потолков требуется не менее 2,3 метров в высоту.В случае утечки газа в помещении, которая характеризуется неприятным запахом, важно немедленно закрыть вентиль, проветрить помещение и вызвать газовщиков. Нельзя зажигать спички и включать электроприборы, пока газ не выветрится.Техническое обслуживание оборудования можно доверять только профессионалам — специалистам газовой службы. А со своей стороны регулярно осматривать прибор на наличие повреждений и отслеживать уровень теплоносителя и воды для предотвращения перегрева конструкции.Уход за котломВ уходе за газовым котлом самое важное — соблюдать осторожность. Не нужно складывать вещи на приборе. Достаточно ежегодных технических проверок с помощью специалистов, а также легкого и бережного мытья корпуса (без абразивных веществ и щеток). Желательно соблюдать чистоту в помещении с котлом и избегать влажности — детали могут подвергаться коррозии и сильно засоряться от грязи и пыли.Советы экспертовКак утверждает эксперт, выгоднее выбирать оборудование на торговых онлайн-площадках:По словам эксперта, это, в свою очередь, поможет с доставкой, так как часто бывает весьма сложно и дорого транспортировать подобного рода оборудование по стране, особенно в труднодоступные места. Тогда как маркетплейс можно считать весьма разумным вариантом — отделения крупнейших торговых онлайн-площадок сейчас находятся в каждом райцентре страны.Кроме того, существуют сайты — агрегаторы цен, на которых можно найти самое недорогое предложение на выбранный потребителем товар.

https://ria.ru/20210922/dom-1751371444.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

природный газ, сжиженный природный газ, россия