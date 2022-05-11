https://ria.ru/20220511/poliv-1787921590.html

Капельный полив: советы экспертов по выбору и монтажу систем

Капельный полив растений в теплице и на огороде: автоматическая система орошения

Капельный полив: советы экспертов по выбору и монтажу систем

Одна из главных забот дачников - это регулярный полив растений. Избавиться от необходимости день за днем разносить емкости с водой по участку поможет система... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T18:11

2022-05-11T18:11

2022-05-11T18:11

россия

дача

растения

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Одна из главных забот дачников - это регулярный полив растений. Избавиться от необходимости день за днем разносить емкости с водой по участку поможет система капельного полива, которую можно установить как на грядках, так и в теплице. О преимуществах автоматического орошения, типах систем и особенностях их монтажа - в материале РИА Новости.Капельный поливКапельный полив - удобная альтернатива лейкам или шлангам, которая будет уместна как для растений, выращиваемых в открытом грунте, так и для высаженных в парниках. К слову, для теплиц такая система особенно актуальна, так как растения не могут получать влагу из атмосферных осадков, и, соответственно, на их полив нередко приходится тратить много времени и сил.Удобно использовать систему капельного полива и в том случае, если у человека нет возможности ежедневно бывать на даче. Вдобавок такое оборудование избавит от лишних физических нагрузок и освободит время для выполнения других, не менее важных дел на участке.Капельный полив можно использовать не только для выращивания овощей и ягод, но и для орошения плодовых деревьев и кустарников. А если растворить в воде необходимые удобрения, можно подкормить растущие на участке культуры.Принцип работыПринцип работы системы капельного полива заключается в том, чтобы доставить воду точечно, как можно ближе к выращиваемым растениям, не тратя ее понапрасну на сорняки и прочие участки огорода. При этом вода подается медленно, в небольшом количестве, которое регулируется специальными дозаторами. Это позволяет использовать ее наиболее эффективно, а также способствует повышению урожая.В большинстве случаев системы капельного полива располагаются на поверхности земли. Более сложные прокладываются под землей и способны подавать воду практически прямо к корням выращиваемых растений. Однако монтаж таких систем более трудоемкий и долгий по сравнению с “надземными” аналогами.Источник воды может быть разным. Часто на участке устанавливается специальный бак, который регулярно наполняется. Также можно подключить систему к централизованному водоснабжению или использовать расположенную рядом скважину.Естественные водоемы многие эксперты не рекомендуют использовать, так как качество воды в таких источниках может быть не самым высоким, и система будет чаще засоряться.Разновидности системОснову большей части существующих систем капельного полива составляют капельные линии, которые отходят от магистрального трубопровода, по ним вода поступает в самые разные точки дачного участка. В зависимости от того, какой способ транспортировки воды будет выбран, такие системы могут состоять из трубок или лент.Трубки выполнены из достаточно жестких материалов с плотными стенками, что позволяет им сохранять форму даже без помощи напора воды. Считается, что подобные системы наиболее долговечны (нередко за счет устойчивости к воздействию внешней среды, например, солнечных лучей, а также к различным механическим повреждениям), могут выдержать высокое давление воды.Чистить такие трубки удобнее, чем более мягкие ленты, забиваются и засоряются они, как правило, реже. Выбор диаметра зависит от напора воды: чем он выше, тем более широкие трубки стоит предпочесть.Капельницы в них можно врезать самостоятельно, разместив соответствующие отверстия на нужном расстоянии друг от друга. Это очень удобно для полива посадок, при которых расстояние между отдельными растениями не одинаковое. То есть капельницу можно расположить именно там, где это необходимо.Ленты представляют собой трубки с более тонкими стенками, которые в спокойном состоянии (без воды) становятся плоскими. При правильном и бережном уходе такая лента вполне может прослужить несколько сезонов, однако в целом считается менее долговечной, чем трубки. Именно по этой причине их часто рекомендуют для использования в парниках и теплицах, где условия более мягкие (например, меньше шансов, что ленту повредят птицы, нет прямого воздействия солнечных лучей и так далее).Ленты могут повредиться при слишком высоком давлении воды, поэтому при монтаже такой системы рекомендуется установить на входе специальный редуктор, который будет регулировать напор.Они хорошо подходят для обеспечения регулярного полива грядок на участке любого ландшафта. Как правило, используются там, где растения высажены на одинаковом расстоянии друг от друга. Оно может варьироваться, соответственно, нужно выбрать соответствующий шаг размещения капельниц.В зависимости от того, как именно осуществляется подача воды к растениям, капельные ленты бывают нескольких видов:Капельные ленты также могут быть слепыми, то есть отверстия в них придется проделать самостоятельно. Трубки и ленты вполне можно комбинировать в составе одной системы полива.Типы капельных устройствКомплектация систем капельного полива также может отличаться, тем самым разделяя их на следующие типы:Классификация системПриступая к монтажу капельной системы полива на участке, важно определить, какие цели с ее помощью нужно достичь, в каких условиях ей придется работать и, соответственно, какие параметры составных частей такой системы стоит выбрать.Основные критерии, по которым можно классифицировать подобные системы:В зависимости от того, каким техническими характеристиками обладают капельницы, их можно разделить на компенсированные и некомпенсированные. Первые - более сложные, позволяют обеспечивать равномерную подачу воды по всей длине линии вне зависимости от местоположения капельницы (например, в начале или в конце трубки), а также рельефа местности. Их имеет смысл устанавливать при большой длине линии. Некомпенсированные капельницы более простые по устройству, однако на различных участках линии вода через них может подаваться неравномерно.Также капельницы бывают регулируемые и нерегулируемые. Отличительная особенность первых - они позволяют человеку выбрать то количество воды, которое капельница будет подавать растениям.По словам экспертов, даже если в технических характеристиках трубы указано, что она способна выдержать давление, например, до трех бар, все же не стоит испытывать систему на прочность, лучше придерживаться средних показателей;Нередко системы капельного полива монтируют не только над, но и под землей. Такие конструкции более устойчивы к загрязнениям, толщина стенок в трубках должна быть достаточной для того, чтобы избежать повреждений. Такие системы в большинстве случаев не демонтируются в конце сезона, в отличие от наземных, которые многие дачники предпочитают убирать на зиму. Демонтаж наземных систем осуществляется как для того, чтобы уберечь их от возможных повреждений, так и для того, чтобы оборудование не украли за время длительного отсутствия владельцев на участке.Составляющие системыВ целом схема системы капельного полива достаточно проста. К источнику воды (будь то специально установленный на участке резервуар, колодец, водопроводная труба и так далее) подключается магистральная труба (часто - через специально установленный кран), по которой вода будет подаваться на участок, к ней, в свою очередь, нужно присоединить необходимое количество капельных линий, состоящих из трубок или лент.Для монтажа системы капельного полива необходимы и дополнительные элементы, например, фитинги (детали, предназначенные для соединения труб и лент, нередко - разных диаметров). Они бывают разных видов (стартовые коннекторы, ремонтные фитинги, уголки и прочие), каждый предназначен для определенных целей.Также для монтажа системы могут понадобиться: редуктор для выравнивания давления, фильтры для очистки воды (это поможет избежать или, по крайней мере, сократить частоту появления засоров), таймеры для автоматических систем и так далее.Капельный полив своими рукамиПростую систему капельного полива, которая обеспечит водой все высаженные на участке культуры, вполне можно собрать своими силами. Для этого в первую очередь необходимо подготовить план участка, на котором будут указаны все расположенные там объекты, а также примерную схему размещения линий будущей системы, место, где будет установлен резервуар с водой, и так далее. Это важно, так как для разных культур периодичность и интенсивность полива могут отличаться.Специалисты советуют устанавливать резервуар для воды даже там, где есть возможность подключить систему непосредственно к скважине или водопроводу. Как минимум вода в таком резервуаре будет прогреваться, теплая вода более полезна для растений и вызывает у них меньше стресса.После того, как план участка готов и на него нанесена схема будущей системы полива, можно приступать к расчетам. Это поможет понять, сколько метров труб или лент, а также какое количество капельниц, монтажных элементов и других деталей понадобится для ее создания. На данном этапе владелец определяет, какой диаметр трубок подойдет больше, какие виды капельниц целесообразно использовать для полива растений и так далее.Для магистральной линии чаще всего выбирают трубы из пластика: они достаточно долговечные, легкие, при этом доступные по цене. Остальные водоводы размещаются на участке согласно плану, на противоположном от точки присоединения к магистрали конце ставятся специальные заглушки (на магистральной линии она также должна быть).Перед запуском систему рекомендуется промыть, а заодно и убедиться, что все функционирует без течей или других неисправностей.Полив из пластиковых бутылокСамый бюджетный способ создать на участке капельный полив - это организовать его при помощи пластиковых бутылок. Для монтажа таких конструкций можно использовать различные виды пластиковой тары, однако самым оптимальным считается объем от 1,5-2 литра, при необходимости можно использовать и пятилитровые бутылки.Можно сделать небольшие отверстия у основания бутылки, после чего закопать ее в землю рядом с растением так, чтобы горлышко находилось над поверхностью. Чем шире сделанные отверстия и чем больше их на бутылке - тем быстрее будет расходоваться вода. Наполнять ее можно через горлышко, не выкапывая каждый раз из земли.Вариантов использования пластиковых бутылок в качестве устройств для полива очень много. Можно закопать их в землю горлышком вниз, сделать отверстие чуть выше уровня земли и вставить тонкую трубку, через которую будет капать вода. Можно аккуратно повесить бутылки над посадками, чтобы вода медленно поступала к корням.Полив из медицинских капельницВ системе капельного полива вполне можно использовать медицинские капельницы, доступные по цене.Их можно подсоединить как к конструкциям из пластиковых бутылок, так и к обычному шлангу. Скорость подачи воды в этом случае будет регулироваться при помощи специального колесика на капельнице.Полив из бочкиНередко в качестве источника воды используется бочка (особенно в теплицах), которая может быть выполнена из различных материалов. Лучше не выбирать металлическую емкость, она может заржаветь от постоянного контакта с водой. Наиболее подходящими считаются пластиковые бочки, а также емкости из нержавеющей стали (однако их цена достаточно высока). Бочку для самотечных систем нужно размещать на высоте примерно полтора-два метра.Особенности монтажаМонтаж системы осуществляется в соответствии с той схемой полива, которая была составлена ранее и соотнесена с планом участка.Резервуар с водой для самотечных систем капельного полива нужно размещать на возвышении. Если система предназначена для полива растений в теплице, размеры которой не позволяют установить конструкцию внутри, то резервуар можно разместить снаружи.Для магистральной линии не рекомендуется выбирать прозрачные элементы, так как проходящая по ним вода под воздействием проникающего солнечного цвета может “зацвести”.Если источником полива будет бак или бочка, то кран для подачи воды рекомендуется врезать в емкость на несколько сантиметров выше ее дна.Уход за системой капельного поливаГрамотный уход за системой необходим для того, чтобы продлить срок ее службы. Даже если установлены все необходимые фильтры, система все равно может периодически засоряться. По этой причине ее рекомендуется регулярно промывать, чтобы удалить скопившиеся загрязнения.Еще одна опасность, с которой вполне могут столкнуться владельцы подобных систем полива - это прорастание корней растений в трубки. В качестве профилактики можно время от времени перемещать линии на несколько сантиметров.Хранить убранную с участка систему также необходимо правильно, чтобы к следующему сезону она была в рабочем состоянии. Перед этим все составные части системы нужно тщательно почистить, аккуратно скрутить или сложить (чтобы не было заломов) и убрать туда, где они не будут доступны грызунам, не попадут под воздействие высоких температур или других факторов, которые способны привести к повреждению трубки или ленты.Плюсы и минусы капельных системКапельные системы имеют целый ряд преимуществ перед традиционными способами полива и не только в том, что служат эффективной заменой достаточно тяжелому физическому труду. Системы капельного полива также помогают экономить воду, так как поливать посадки можно точечно и в том количестве, которое необходимо.При капельном поливе можно избежать образования на поверхности земли твердой корки, которую нередко можно наблюдать при традиционных способах полива. Она затрудняет доступ в почву кислорода, что негативно сказывается на росте растений.Капли воды, оставшиеся на листьях после полива из лейки или шланга, порой могут стать причиной ожога. При капельном поливе, когда вода подается ближе к корням растений, этот риск практически сведен к нулю.В то же время у капельного полива есть и ряд недостатков.К числу недостатков также можно отнести и тот факт, что на создание такой системы нередко требуется немало сил и средств. За ней необходимо постоянно следить, вовремя очищать и правильно хранить, а также контролировать скорость и объем подающейся воды, чтобы не допустить переизбытка влаги.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дача, растения